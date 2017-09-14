pesikot написав:Так напишешь куда ты прилетел домой ? )
Нет, это не имеет значения. В моем сообщении о Канаде было важно не место, а содержание беседы с парнем из Украины. К сожалению, то сообщение удалили, но Вы можете продолжать искать какие-то «нестыковки».
Место всегда важно
То куда ты прилетел домой ? )
АндрейМ написав:Для общей информации - граждане Украины, не обременённые долгами, спокойно летают по миру из соседних с Украиной стран и возвращаются в Украину через эти соседние страны.
Прямо все-все ? То откуда стоны Бетона, Letusrock'а, что они не могут выехать из Украины ? )
stm написав:Зуби і море мають більшість освічених жінок в Україні без еміграції.
ага, особливо серед розлучених з дитиною і особливо серед працівниць держ.садочків/собесів/пошт та всяких соцслужб з пенс.фондами за 7тис на руки.
stm написав:Які плани
без поняття які в неї плани. Напевно що план жити тепер і зараз. Дитина закінчить коледж, отримає професію і спробує зачепитись в ЄС.
stm написав:Дитина няні закінчила школу, вона не зовсім безкоштовна
безкоштовна
stm написав:жили вони де? Тому що я можу жити де завгодно, а ось з дитиною це вже цікаво
де б не жили але кімната у хостелі в Ужгороді за 6тис в місяць все рівно погірше буде Що саме ви намагаєтесь довести? можете одним реченням написати, замість строчити простиню. Людина не знайшла себе в Україні, але знайшла себе (як могла) в Чехії. В чому ваша притензія до неї? Що не винайшла ліки від раку чи не створила бізнес на 10тис+ персоналу. Так 90% таких Відчуття що ви обурені що якась холопка посміла кудись поїхати і жити краще ніж жила дома. Ви так само поляків, чехів та румунів задрочуєте зате що вони працюють чи емігрують до Німеччини, Британії, США?
пане Hotab, вітаю з професійним святом! З Днем армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України.
3 липня в Україні відзначається День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Це свято було встановлено з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації. Отже, 3 липня - це не просто день гелікоптера, а день, коли вшановують військових, які використовують гелікоптери у своїй службі, зокрема в армійській авіації.
Bobua написав:Хай всі виїздять, тоді й війську буде легше -- організовано відійшли, і через угорщини-словаччни аж в Канаду. 🤗 А там нас Трамп приєднає, і будем як вареники у маслі під захистом амер.війська.
не забудьте виключити світло в Чопі хто буде останнім виходити
stm написав:А також бачити наколоті губи у жінок. Це пряме зазіхання на чоловіків вас теж турбує наколіть вже губи і знайдіть і собі чоловіка
Меня больше беспокоит то, что из-за поведения этих свободных сограждан нас начинают не любить, мягко сказать, в соседних странах, что отображается на желании этих соседних стран помогать Украине. Вот, уж точно LOL…