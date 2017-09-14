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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1432414325143261432714328>
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 18:48

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Так напишешь куда ты прилетел домой ? )

Нет, это не имеет значения. В моем сообщении о Канаде было важно не место, а содержание беседы с парнем из Украины. К сожалению, то сообщение удалили, но Вы можете продолжать искать какие-то «нестыковки».

Место всегда важно

То куда ты прилетел домой ? )

  АндрейМ написав:Для общей информации - граждане Украины, не обременённые долгами, спокойно летают по миру из соседних с Украиной стран и возвращаются в Украину через эти соседние страны.


Прямо все-все ?
То откуда стоны Бетона, Letusrock'а, что они не могут выехать из Украины ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 18:49

  pesikot написав:
  АндрейМ написав:Опять понос слов ни о чём. Да, Вы ещё меня и в Канаду переселили. Я там был два дня и уже улетел домой, если что.


Очень интересно ... а где у тебя дом, куда ты смог прилететь ? )

В Украину ведь ничего не летает
Так і з Монреалю в Європу нічого не їде :D
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 18:49

  Bobua написав:
  Hotab написав:АндрейМ

Ваше государство, как и моё, и принимать участие в его защите должны все

Але ви будете це робити після останньої жінки? Чи ніколи?


Мабуть ніколи...😒

От дані про мобрезерв: https://texty.org.ua/projects/111874/mo ... VppDDmSmcA

10-11 млн, як я і думав.

Але хитродупенки знизили його до менш аніж 5млн... 😒

І навіть ті 5млн не штрафують, не обмежують в правах.

Хай би може вже відкривали кордони? 🤔

Хай всі виїздять, тоді й війську буде легше -- організовано відійшли, і через угорщини-словаччни аж в Канаду. 🤗
А там нас Трамп приєднає, і будем як вареники у маслі під захистом амер.війська. 🤔😂
вже і ви дозріли? А як же деелоїзація?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Зуби і море мають більшість освічених жінок в Україні без еміграції.

ага, особливо серед розлучених з дитиною і особливо серед працівниць держ.садочків/собесів/пошт та всяких соцслужб з пенс.фондами за 7тис на руки.
  stm написав:Які плани
без поняття які в неї плани. Напевно що план жити тепер і зараз. Дитина закінчить коледж, отримає професію і спробує зачепитись в ЄС.
  stm написав:Дитина няні закінчила школу, вона не зовсім безкоштовна
безкоштовна
  stm написав:жили вони де? Тому що я можу жити де завгодно, а ось з дитиною це вже цікаво
де б не жили але кімната у хостелі в Ужгороді за 6тис в місяць все рівно погірше буде
Що саме ви намагаєтесь довести? можете одним реченням написати, замість строчити простиню.
Людина не знайшла себе в Україні, але знайшла себе (як могла) в Чехії. В чому ваша притензія до неї? Що не винайшла ліки від раку чи не створила бізнес на 10тис+ персоналу. Так 90% таких
Відчуття що ви обурені що якась холопка посміла кудись поїхати і жити краще ніж жила дома. Ви так само поляків, чехів та румунів задрочуєте зате що вони працюють чи емігрують до Німеччини, Британії, США?
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 18:51

  d44 написав:
  pesikot написав:
  АндрейМ написав:Опять понос слов ни о чём. Да, Вы ещё меня и в Канаду переселили. Я там был два дня и уже улетел домой, если что.


Очень интересно ... а где у тебя дом, куда ты смог прилететь ? )

В Украину ведь ничего не летает
Так і з Монреалю в Європу нічого не їде :D

Авіа не єдине. Лайнер круїзний їде. Воно коли дружина щаслива з раком, то переживаєш і їдешь світ за очі до бармена 23 років який не любе неньку, на 2 доби лише...
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Хай всі виїздять, тоді й війську буде легше -- організовано відійшли, і через угорщини-словаччни аж в Канаду. 🤗
А там нас Трамп приєднає, і будем як вареники у маслі під захистом амер.війська.
не забудьте виключити світло в Чопі хто буде останнім виходити
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 18:58

  pesikot написав:
  АндрейМ написав:Для общей информации - граждане Украины, не обременённые долгами, спокойно летают по миру из соседних с Украиной стран и возвращаются в Украину через эти соседние страны.


Прямо все-все ?
То откуда стоны Бетона, Letusrock'а, что они не могут выехать из Украины ? )


В цитованому тексті - "граждане Украины, не обременённые долгами"
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 18:59

  stm написав:А також бачити наколоті губи у жінок. Це пряме зазіхання на чоловіків вас теж турбує :lol: наколіть вже губи і знайдіть і собі чоловіка :lol:

Меня больше беспокоит то, что из-за поведения этих свободных сограждан нас начинают не любить, мягко сказать, в соседних странах, что отображается на желании этих соседних стран помогать Украине. Вот, уж точно LOL…
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 19:00

  Letusrock написав:
  Bobua написав:Хай всі виїздять, тоді й війську буде легше -- організовано відійшли, і через угорщини-словаччни аж в Канаду. 🤗
А там нас Трамп приєднає, і будем як вареники у маслі під захистом амер.війська.
не забудьте виключити світло в Чопі хто буде останнім виходити

Ти, головне, Тису вже зараз перепливай ) поки тепла
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

АндрейМ написав:
  stm написав:А також бачити наколоті губи у жінок. Це пряме зазіхання на чоловіків вас теж турбує :lol: наколіть вже губи і знайдіть і собі чоловіка :lol:

Меня больше беспокоит то, что из-за поведения этих свободных сограждан нас начинают не любить, мягко сказать, в соседних странах, что отображается на желании этих соседних стран помогать Украине. Вот, уж точно LOL…
Це отих, самих свободних від долгов? Ну якось не дивно
Faceless
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