stm написав:А також бачити наколоті губи у жінок. Це пряме зазіхання на чоловіків вас теж турбує наколіть вже губи і знайдіть і собі чоловіка
Меня больше беспокоит то, что из-за поведения этих свободных сограждан нас начинают не любить, мягко сказать, в соседних странах, что отображается на желании этих соседних стран помогать Украине. Вот, уж точно LOL…
Угу, іноземні чоловіки акі побачать цікаву жінку з України одразу такі, потрібно менше допомогати, а не познайомитись
Никого вы там не интересуете. Уже каждый узбек или пакистанец знает, что за айфон наши женщины готовы двойню родить. Лично я никогда в жизни не женюсь на украинке. Я не знаю более циничных черствых муляжей. Одна полька сняла видос, который набрал миллионы просмотров о разнице в менталитете
Bobua написав:От дані про мобрезерв: https://texty.org.ua/projects/111874/mo ... VppDDmSmcA 10-11 млн, як я і думав. Але хитродупенки знизили його до менш аніж 5млн... 😒 І навіть ті 5млн не штрафують, не обмежують в правах.
Вроді раніше 42 млн думали? А себе також до "хитродупенків" відносите? Бо ті, що вже в ЗСУ, відповідно вже зменшують резерв. Стаття вже понад річної давності і моб.резерв навряд чи вже навіть в тому розмірі зберігся.