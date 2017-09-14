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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14327143281432914330>
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 20:46

Я , громадянин України , одружений на громадянці Китаю....
Ще той квест з владою України з 2000 року по докуентам...
як нам "допомагали" наші можновладці з документами , це пездець ,
давай бабки ,а я ХУЙ вам.
Но , ПРОСТОЙ звонок в Киев
І местную мафию ПАСПОРТОВ приопустил и ми отримали документИ без взятки, КАКИЕЖЕ У ЭТИХ ТЁЛОК ОВИРОВских БЫЛИ АБИЖЕННЫЕ надутые ГУБЫ
Так там же еще начальник ОВИРА Днепропетровской области взбудоражился шо не занесли(пидор) и начал нести шо не па закону или депортация немедленная , я ему обьяснил шо не надо пыжится, у нас все по Закону, успокоилась мразь...после звонка из департамента , а нервы?
Начальгик Облати ОВИР говорит шо вы не по закону , я звоню в Киев.... в департамент МВД, спрашиваю ? все по Закону УКраїни , ему наверное розьяснили Законы , оформили без вопросов с надутіми губами наши документі , вот такие мрази служили і служат в МВС України
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 03 лип, 2025 21:41, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 20:54

  Бетон написав:Никого вы там не интересуете. Уже каждый узбек или пакистанец знает, что за айфон наши женщины готовы двойню родить.
Лично я никогда в жизни не женюсь на украинке. Я не знаю более циничных черствых муляжей.
Одна полька сняла видос, который набрал миллионы просмотров о разнице в менталитете

Так і я розумію, що так цинічно багото років вас використовували сексуально. І витривалість не заперечую, хочу навіть такий генофонд передати польці чи узбечці чи всьому світу, не за айфон. Але як вам допомогти знає ЮА або АндрійМ, він взагалі дуже емпатичний. ЮА більший матеріаліст, може використати і ви і в українських чоловіках так розчаруєтесь. Тому тільки АндрійМ.
Мені взагалі нічого не світить ані з іноземцями, ані з українцями. Такий характер жодна жива істота не витримає поряд )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 20:57

  Бетон написав:
  stm написав:
  АндрейМ написав:Меня больше беспокоит то, что из-за поведения этих свободных сограждан нас начинают не любить, мягко сказать, в соседних странах, что отображается на желании этих соседних стран помогать Украине. Вот, уж точно LOL…

Угу, іноземні чоловіки акі побачать цікаву жінку з України одразу такі, потрібно менше допомогати, а не познайомитись :lol:

Никого вы там не интересуете. Уже каждый узбек или пакистанец знает, что за айфон наши женщины готовы двойню родить.
Лично я никогда в жизни не женюсь на украинке. Я не знаю более циничных черствых муляжей.
Одна полька сняла видос, который набрал миллионы просмотров о разнице в менталитете

>>> одразу такі, потрібно менше допомогати, а не познайомитись
Так если слишком хорошо допомогати - она же и назад на Родину вернуться может. А вот если постоянно "познайомитись" - то, вроде как, на допомогати и времени не остаётся?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 21:11

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Так це всоте єралашик, побудований суто на твоїй фантазійній відсеб'ятині начебто треба ЧЕКАТИ підтримки населення = зараз спротив населення реформам захмарний і тому їх управлінці-регулятори-можновладці не зможуть провести.
Є емоційні критерії - наприклад - захмарнй..
Є реалії життя - наприклад ФОПів менше 2 млн осіб.
Можна заявляти що можновладці написали поганий закон і цим стримали створення фопів....

Підстав під "захмарний" свої цифри "совкозалежних", які по-твоєму заважають просувати реформи.
Я використав даний критерій, бо ліньки було повертатись дивитись вказані тобтою відсотки.

Ти знов заспівав про теоретиків, коли тебе макаю практиками-реформаторами.
Ти знов заспівав про забрати в бохатих для бідних, коли тільки-но вчергове тобі тицькув у два шляхи:
- або сприятливі умови для розвитку середнього та дрібного бізнесу;
- або сприятливі умови для великого бізнесу і потім Боїнги-Хюндаї тягнуть за собою середній, дрібний.

Ресурси? Подивись де брали ресурси інші країни. Навіть голий-босий Китай.

Коротше: співай свою теоретичну відсеб'ятину з рівня свого магазину-таксі про розвиток країни, але розумні люди прислухаються все ж таки до практиків реформаторів ринків країн. Визнаних.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 03 лип, 2025 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 21:11

  flyman написав:
  yama написав:. певно залишиться лише один сайт новин і кількість сміних талегарм каналів теж треба зменшувати
https://www.reuters.com/markets/companies/UA.A/charts/

достатньо Соскіна та БТС
що таке БТС не знаю, Соскін - ще до великої війни був не цікавий ,
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 21:15

  Schmit написав:

круто що Україна заблокувала це відео , я думав таке є лише на росії :)
Але що скажу чувак забавний
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 21:28

  _hunter написав:>>> одразу такі, потрібно менше допомогати, а не познайомитись
Так если слишком хорошо допомогати - она же и назад на Родину вернуться может. А вот если постоянно "познайомитись" - то, вроде как, на допомогати и времени не остаётся?..

То іноземні чоловіки як українські жінки, такі цинічні?!!! Але при усьому цинізмі вони не хочуть щоб на батьківщину повернулись... Мабуть тому, що айфон увезуть... А ще зуби по Летусроку можуть, то дорожче айфона )
stm
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 21:36

  Бетон написав:Лично я никогда в жизни не женюсь на украинке. Я не знаю более циничных черствых муляжей.

Что ж, украинкам хоть в чем-то повезло. Полагаю, что АндрейМ им тоже не грозит в мужьях.))

ПС. Хотаб, зі святом!
fler
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 21:41

  stm написав:Schmit, ви теж з Німеччини нам прівіти шлете? 8)
7 чітких пунктів наразі поповнились ще цікавинкою для мене, а чому так я не скажу, ви не лікар )))


Про 7 пунктів можете забути - це вже історія, як і мінськи, і стамбули, - історія, яку тепер можна лише записати у величезний список про**бів зевлади.
Наступні пропозиції миру будуть щораз принизливіші, а перспектива відмови від них - всеосяжна руїна.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 21:42

  yama написав:
  Schmit написав:

круто що Україна заблокувала це відео , я думав таке є лише на росії :)

да, я ещё помню как все смеялись "а у москалей Телегу блокируют". Сейчас, наверное, уже не так смешно...
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 03 лип, 2025 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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