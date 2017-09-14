Додано: П'ят 04 лип, 2025 00:43

detroytred написав: І Бальцерович в Україні не мав досягнень не з-за пересічних, а з-за місцевих можновладців.

В руках яких були і є важелі. І Бальцерович в Україні не мав досягнень не з-за пересічних, а з-за місцевих можновладців.В руках яких були і є важелі.

Це твоя фантазіяА тепер послухай мої реалії..1990-1995 рік - бардак, ніхто не платить ніяких податків в Держказну, але платять жулікам і силовикам. Розмір плати - 50+50 доларів/місяць1995-2005 рік - поступовий відхід від бардака , зникають жуліки з їх 50 доларів/місяць , силовики залишаються, зявляються податкові платежі 100 доларів місяць2005-2015 рік - , зникають силовики, на їх місце приходять податківці , розмір податків зростає до 500 доларів, розмір хабарів десь на рівні тих самих 50/місяць2015-2025 рік - практично обнуляються податківці, але зявляються штрафи розмром в 100/місяць , розмір податків зростає до 1000-1200 місяць...Як бачиш , в цифрах - Держава змінилась дуже сильно- як думаєш , наскільки просто було можновладцям змінити ментальність людей які в совку вважали що вони не платять податків але отримують безкоштовно путівки в санаторій і безкоштовне житло?А тепер трошки внутрішньої кухні...Є 8 млн тих хто до 2022 року не платив податків від слова взагаліЄ 8 млн таких як мої працівники, які ПРОТИ того щоб я на 100% оподаткував їх доходи.При чому в них є варіанти( і ці варіанти реальні) - це піти продавцями на базар де податки відсутні...Я вважаю що податки треба платити , але не в стані ЗМУСИТИ це зробити СВОЇХ підлеглих без ШКОДИ для бізнесу. (теоретично я можу заплатити ЗА НИХ) але це вбє мою конкурентоздатність , адже базари продають те саме і я не можу завищувати ціни.Тепер розумієш , як менталітет тих 8 млн які не платять впливають на менталітет моїх працівників...А тепер спробуй запропонувати якийсь реальний варіант який би розвязав цю проблему.Чітко опишиЩо я повинен робитиЩо повинні робити можновладціІ як можновладцям переконати моїх працівників і тих 8 млн які не платять - перейти в правове поле.При чомуЗа цих 30 років - перехід відбувається , і швидкість цього переходу як на мене настільки висока що я дико здивований як це ВДАЛОСЬ...АлеТи який участі в реальному переході не приймав-заявляєш людині яка була процесом цього переходу- що перехід відбувся заповільно і міг пройти швидшеТомуЯ чекаю РЕАЛЬНОГО рішення по описаній мною проблеміЯк можновладцям вплинути на 8 млн тих хто не платить і 8 млн тих хто недоплоачує приблизно 30% в середньому?