Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:03
Letusrock написав: prodigy написав:
чоловіки, які панічно бояться ТЦК, перебувають у стані безперервного стресу
Ви як так поняв тцк не боїтесь але контракт як 60+ теж не підпишете?))
По настоятельным "просьбам" электората ЗП 13229 - похоронен.
_hunter
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:23
Bobua написав: Banderlog написав:
А як же деелоїзація?
Елої теж корисні, мабуть. Будуть. Колись.
Уелс про це писав. Пророк. Вони ж не лише цінна шкурка, а ще й джерело білку -- а раптом будуть голодні часи?
Чому раптом? Голодні часи обовязково будуть, просто через циклічнісь історії)
Banderlog
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:33
Bobua написав: Banderlog написав:
А як же деелоїзація?
Елої теж корисні, мабуть. Будуть. Колись.
Уелс про це писав. Пророк. Вони ж не лише цінна шкурка, а ще й джерело білку -- а раптом будуть голодні часи?
Угу. Не просто корисні.
А є основою будь-якого суспільства.
І саме різноманітні активні меншини конкурують-боряться між собою за владу. Хто перетягне на свій бік оту більшість. Пряниками або примусом...
А те, що ота більшість є джерелом харчування для шустрих-зубастих-сильних ----- да нє сєкрєт(((((
Тільки камуфлюється піклуванням за більшість.
Але і активні один другого жруть залюбки...
Красива картинко - всі жруть ..., об'єднуючись ... по інтересам чи випадково.
Смачного!
detroytred
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:42
*🤬 Судитимуть групу, яка продавала фейкові діагнози для ухилення від мобілізації*
У Миколаєві викрили схему, за якою правоохоронець, співробітник ТЦК та директор лікарні продавали фіктивні меддовідки ухилянтам. «Послуга» коштувала $8 тисяч. Усі троє були затримані в лютому 2025 року під час передачі хабаря. Обвинувальний акт передано до суду.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:45
Сибарит написав: ЛАД написав:
Как по мне, использование F-16 против шахедов...
В сообщениях говорится о воздушных целях без уточнения их типов.
Мне видится логичным предположение, что работал он по ракетам.
Чем сбивать шахеды, у ф16 есть, но вряд ли их для этого поднимают. Ну а если уже в воздухе и по дороге попался шахед, нет повода по нему не отработать.
Коллега ЛАД был прав. Шахеды сбивали самолетом.
https://censor.net/ua/news/3561422/maks ... ilota-f-16
serg1974
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:50
Banderlog написав:
Чому раптом? Голодні часи обовязково будуть, просто через циклічнісь історії)
Ну так - спочатку годуємо котів сардельками, а потім... будемо полювати на тих котів😅😁
Бобюа, що там - і далі йде шалене марнотратство продуктів, чи вже врізали котам сосісони?))
Ой, як згадаю... скільки по пів качала, або й ціле качало твердого сиру, який запліснявів... жбурлялось в бур'яни...🙆
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:01
serg1974 написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
Как по мне, использование F-16 против шахедов...
В сообщениях говорится о воздушных целях без уточнения их типов.
Мне видится логичным предположение, что работал он по ракетам.
Чем сбивать шахеды, у ф16 есть, но вряд ли их для этого поднимают. Ну а если уже в воздухе и по дороге попался шахед, нет повода по нему не отработать.
Коллега ЛАД был прав. Шахеды сбивали самолетом.
https://censor.net/ua/news/3561422/maks ... ilota-f-16
в принципе логично: противошахедных ракет уже мало, а F-16 пока еще есть...
_hunter
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:02
так можно выйти на самих себя...
Xenon
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:16
_hunter написав: serg1974 написав: Сибарит написав:
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ЛАД
Как по мне, использование F-16 против шахедов...
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В сообщениях говорится о воздушных целях без уточнения их типов.
Мне видится логичным предположение, что работал он по ракетам.
Чем сбивать шахеды, у ф16 есть, но вряд ли их для этого поднимают. Ну а если уже в воздухе и по дороге попался шахед, нет повода по нему не отработать.
Коллега ЛАД был прав. Шахеды сбивали самолетом.
https://censor.net/ua/news/3561422/maks ... ilota-f-16
в принципе логично: противошахедных ракет уже мало, а F-16 пока еще есть...
Ракет "воздух-воздух" тоже мало. Как бы не меньше, чем противошахедных.
ЛАД
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:19
ЛАД написав: _hunter написав:
в принципе логично: противошахедных ракет уже мало, а F-16 пока еще есть...
Ракет "воздух-воздух" тоже мало. Как бы не меньше, чем противошахедных.
могу ошибаться, но их запас есть и в Европе, в отличии от.
_hunter
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