Bobua написав:Плануєте вертатись? Якщо москвини скажуть “будєшь, мальчік, нашім каральом”? Не вірте їм. Падли вони...
якщо (не дай Бог, суто гіпотетично) була б повна окупація з їх солдатами по вулицях всіх міст, то звісно повертатись не буду, х..й з нею з тою нерухомістю
flyman написав:Іспанський парламент нещодавно схвалив зміни до Кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років для тих, хто виступає проти зміни статі неповнолітніх.
колись в книжках історії напишуть про цей період як "самознищення білої Європи"
Чехия не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов, которые пройдут в стране в октябре этого года, заявил Русской службе Би-би-си президент страны Петр Павел.
Чешский президент не исключил, что выборы приведут к смене правительства, и дал понять, что о приоритетах возможных новых властей пока трудно судить. ....... В интервью Би-би-си президент Чехии заявил: «Я обсуждаю эти вопросы со всеми лидерами парламентских партий, которые в той или иной форме войдут в состав следующего правительства».
«Я обсудил с ними необходимость сохранения тех же принципов в области безопасности и внешней политики даже после выборов. Однако, конечно, сейчас я не могу дать гарантий — многое будет зависеть от их итогов», — сказал президент Чехии в интервью Русской службе Би-би-си.
два года Ценеат носила в себе изнасилование. Агония никогда не утихала. Она атаковала ее изнутри. Остатки атаки остались в утробе Ценеат – не как воспоминание или метафора, а как набор физических объектов:
Восемь ржавых винтов.
Стальная пара щипчиков для ногтей.
Записка, написанная шариковой ручкой и завернутая в пластик.
«Сыны Эритреи , мы храбры», — говорится в записке. «Мы взяли на себя обязательство и продолжим это делать. Мы сделаем тиграйских женщин бесплодными».
Объекты, обнаруженные с помощью рентгена и извлеченные врачами хирургическим путем более двух лет спустя, были силой засунуты в тело Ценеат, когда она лежала без сознания после группового изнасилования шестью солдатами.
Статья большая и тяжёлая. С фотографиями. Кого-то это сильно обеспокоило? Туда послали войска, чтобы остановить зверства и убийства? Мы, в частности, ночами не спали из-за этого? При этом там не участвовала страна, обладающая ЯО. Война шла с 2020 по 2022. Хорошо хоть при посредничестве Африканского союза представители эфиопских властей и НФОТ подписали соглашение о прекращении боевых действий. Сегодня благодаря решению Трампа о сокращении финансирования USAID сворачивается помощь этим женщинам. Не буду напоминать о тутси - это было "давно", ещё в 1990-х, некоторые скажут, что мир изменился. Так что...
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 лип, 2025 14:55, всього редагувалось 1 раз.
З 2023 року з бібліотек Харківщини вилучили 670 466 книжок, написаних російською мовою. З них понад 26 тисяч примірників російськомовної літератури вилучили з початку 2025 року. Про це повідомили у департаменті стратегічних комунікацій, посилаючись на інформацію департаменту культури та туризму Харківської ОДА, у відповідь на запит Суспільне Харків.
Згідно з запитом, у 2023 році в бібліотеках Харківської області списали 428 800 книг російської мовою, у 2024 році — 215 652 примірники. ..... "У фондах обласних бібліотек можуть за певних умов залишитися книги, які підпадають під актуалізацію. У разі зберігання їх у фондах, такі бібліотеки не повинні популяризувати та представляти їх у відкритому доступі читачам", — йдеться у відповіді на запит.
Станом на 1 січня 2025 року в бібліотеках Харківщини залишалося 3444 примірників книг російською мовою, з них у місті Харків — 1379 книг.
V2 написав:Кабінет Міністрів звільнив Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. Без пояснень. Без обговорення. Без участі суспільства
І — що найгірше — всупереч зверненням провідних українських інтелектуалів, серед яких Ліна Костенко, Мирослав Маринович, Оксана Забужко, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Олександра Матвійчук, Йосип Зісельс та багато інших. Людей, які є голосом України у світі, її сумлінням і символом.
Чи може такий уряд називатися українським?
Чи може український уряд ігнорувати вимоги лідерів українського народу й діяти всупереч Конституції, яка гарантує захист державної мови?
Чи можуть міністри, які ухвалюють подібні рішення, сподіватися на повагу громадян у країні, що веде боротьбу за своє існування?
Тарас Кремінь — це не просто чиновник. Це людина, яка змогла створити дієву інституцію, що системно захищала права українців у сфері мови, відстоювала українське слово в освіті, культурі, медіа. І сьогодні, коли російський агресор відкрито вимагає «зменшення впливу української мови», знищення саме цієї інституції виглядає як виконання ворожих сценаріїв.
Кого уряд пропонує натомість? Жодна з кандидатур не відповідає вимогам закону. Тобто, уряд не лише ігнорує голос інтелігенції — він ігнорує закон.
Це — безвідповідально. І за це має настати політична відповідальність.
Ми, як громадяни, як політики, як українці, які борються за свою державу, не маємо права мовчати. Посада мовного омбудсмена повинна бути збережена. А інституція захисту державної мови — залишитися сильною, ефективною і незалежною.
Бо захищаючи українську мову, ми захищаємо Україну.
Джерело
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
Я уважаю и люблю писателей, артистов, певцов и даже некоторых ЛОМов. Но может быть, в государственном строительстве не стоит делать их мнение решающим?
ЛАД написав:Ракет "воздух-воздух" тоже мало. Как бы не меньше, чем противошахедных.
могу ошибаться, но их запас есть и в Европе, в отличии от.
Ракеты "земля-воздух" в Европе тоже есть. Шахеды не сбивают патриотами.
Не Патриотами, но ракеты к NASAMS Штаты тоже задерживают (как и вообще все ПВО-подобное). Возможно есть прямые запреты и на поствки европейцами. В любом случае - я логику в действиях этого давно перестал искать...
ЛАД написав:Будивельник и ещё некоторые могут радоваться:
З 2023 року з бібліотек Харківщини вилучили 670 466 книжок, написаних російською мовою. З них понад 26 тисяч примірників російськомовної літератури вилучили з початку 2025 року. Про це повідомили у департаменті стратегічних комунікацій, посилаючись на інформацію департаменту культури та туризму Харківської ОДА, у відповідь на запит Суспільне Харків.
Згідно з запитом, у 2023 році в бібліотеках Харківської області списали 428 800 книг російської мовою, у 2024 році — 215 652 примірники. ..... "У фондах обласних бібліотек можуть за певних умов залишитися книги, які підпадають під актуалізацію. У разі зберігання їх у фондах, такі бібліотеки не повинні популяризувати та представляти їх у відкритому доступі читачам", — йдеться у відповіді на запит.
Станом на 1 січня 2025 року в бібліотеках Харківщини залишалося 3444 примірників книг російською мовою, з них у місті Харків — 1379 книг.