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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14334143351433614337>
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 15:53

  Xenon написав:
🫨 «Україна заборонила церкву УПЦ МП, тому США не постачатимуть Україні зброю», — заявила конгресвумен США 🗿

https://glavcom.ua/world/world-politics ... 66480.html

Синдром Безуглой, оказывается, заразный ... ТП

Особенно в части, "запретили" УПЦ МП ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 16:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кто в США принял решение остановить помощь Украине: NBC News узнало детали
нализ, который провели высокопоставленные военные офицеры США, показал, что пакет вооружения, который должен был поступить в Украину, но был остановлен, не угрожал боеготовности Соединенных Штатов. Впрочем, несмотря на эти выводы, министр обороны США Пит Гегсет приостановил поставку этой партии. Об этом пишет NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

Как рассказали источники изданию, это решение главы Пентагона удивило Государственный департамент США, членов Конгресса, украинских чиновников и европейских союзников. Оно столкнулось с критикой со стороны республиканцев и демократов в США.

Так, демократ из Палаты представителей Адам Смит заявил, что объяснения Минобороны о паузе в помощи неискренние, мол, настоящая причина, похоже, заключается просто в том, чтобы прекратить американскую помощь Украине.

"Наши запасы не ниже, чем были за все 3,5 года войны в Украине", - сказал Смит, который является членом Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, добавив, что его сотрудники "видели цифры", и там не было никаких признаков дефицита, которые бы оправдали приостановление помощи Украине.
...
Объединенный штаб пришел к выводу, что предоставление дальнейшей помощи Украине не приведет к снижению объемов поставок США ниже необходимого порога, необходимого для обеспечения военной готовности, рассказали чиновники.


Помощь Украине приостановлена, в чём не было необходимости, исходя из запасов.
Трамп разговаривает с Путиным
Путин посылает Трампа со всеми его инициативами прекращения огня

Прошлой ночью массированный обстрел Киева

Совпадение ? Да хрен там, это не совпадение, а цепочка последовательных связаных событий

PS. Наш хор хом"ячків-зрадунців начал петь песню "надо сдаваться, надо сдаваться" )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:PS. Наш хор хом"ячків-зрадунців начал петь песню "надо сдаваться, надо сдаваться" )

а протилежний хор що співає? "Хай хтось інший продовжить боротьбу до кінця, бо в мене відстрочка, і взагалі від останньої верби в мене алергія, тому непридатний"))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путин чувствует слабость США и готовит лето беспощадных атак на Украину, - WSJ
В то время как президент США Дональд Трамп отступает в своей поддержке Украины, Россия использует этот шанс для наращивания свох наземных наступлений и бомбардировки городов по всей Украине.

Как пишет The Wall Street Journal, российский лидер в телефонном разговоре с Трампом дал понять, что он не намерен прислушиваться к призывам президента США прекратить войну и его цели остаются такими же, как и при вторжении: восстановить российское господство на Украине и заставить Запад прекратить поддержку Киева. И решение США на этой неделе прекратить поставки оружия украинцам дает значительный импульс усилиям Путина.

Как отмечает WSJ, стратегия Путина направлена ​​на то, чтобы сломать способность и волю Украины вести войну, усиливая давление на ее военное и гражданское население. Теперь Украина сталкивается с летом беспощадных атак со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик.


Я уже писал, что Путин будет стараться замазать в крови Трампа, и Путину это удаётся.

Но не потому, что Путин такой офигенный "дипломат", а потому что, Трамп - никчемное самовлюбленное сцыкло, которое постоянно стелится перед Путиным
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 16:22

  Letusrock написав:
  pesikot написав:PS. Наш хор хом"ячків-зрадунців начал петь песню "надо сдаваться, надо сдаваться" )

а протилежний хор що співає? "Хай хтось інший продовжить боротьбу до кінця, бо в мене відстрочка, і взагалі від останньої верби в мене алергія, тому непридатний"))

Протилежний хор каже, що чоловіку потрібно не тільки мати мішочек для яйко, а й мати ці самі яйко )

Чого в тебе, не спостерігається ))
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 16:34

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:PS. Наш хор хом"ячків-зрадунців начал петь песню "надо сдаваться, надо сдаваться" )

а протилежний хор що співає? "Хай хтось інший продовжить боротьбу до кінця, бо в мене відстрочка, і взагалі від останньої верби в мене алергія, тому непридатний"))

Протилежний хор каже, що чоловіку потрібно не тільки мати мішочек для яйко, а й мати ці самі яйко )
Чого в тебе, не спостерігається ))
чомусь мене не дивує що ти знову злився
  pesikot написав:Трамп - никчемное самовлюбленное сцыкло

і чого по твоєму Трамп боїться?
Я б ще зрозумів якшо назвати сциклом якогось Шольца, Байдена, Столтенберга чи хто там весь час бурмотів "про недопущення ескалації"..
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 16:39

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:
    pesikot
  • PS. Наш хор хом"ячків-зрадунців начал петь песню "надо сдаваться, надо сдаваться" )
а протилежний хор що співає? "Хай хтось інший продовжить боротьбу до кінця, бо в мене відстрочка, і взагалі від останньої верби в мене алергія, тому непридатний"))

Протилежний хор каже, що чоловіку потрібно не тільки мати мішочек для яйко, а й мати ці самі яйко )
Чого в тебе, не спостерігається ))
чомусь мене не дивує що ти знову злився

Як мене не дивує, що ти за хребтом, а сцишься обстрілів, наче це по тобі прилітає ))
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 16:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Скоро развал росии!
Я это почувствовал лично ночью. В первый раз, когда над головой взорвался бпла, а потом остаток ночи бесконечное число прилётов. Небо над городом было затянуто дымом как при апокалипсисе.

Это развал.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 16:47

За крок...©

Колеги-військові(або і не військові), а напишіть, будь ласка відповідь до наступного питання - от так сталось, що ви потрапили в полон... і ще й до реальних відморозків!
От вони трохи познущались з вас, а тоді кажуть - зараз запишемо з вами відео, де ви кажете, що любите рф і пу, а свою країну - ненавидите.
В іншому разі - продовжать жорстокі і принизливі знущання...

Зробите/скажете на відео все, що вони забажають, чи...?


Але чесно, панове!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 16:52

  Бетон написав:Скоро развал росии!
Я это почувствовал лично ночью. В первый раз, когда над головой взорвался бпла, а потом остаток ночи бесконечное число прилётов. Небо над городом было затянуто дымом как при апокалипсисе.

Это развал.

RaiZZy
flyman
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