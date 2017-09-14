нализ, который провели высокопоставленные военные офицеры США, показал, что пакет вооружения, который должен был поступить в Украину, но был остановлен, не угрожал боеготовности Соединенных Штатов. Впрочем, несмотря на эти выводы, министр обороны США Пит Гегсет приостановил поставку этой партии. Об этом пишет NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.



Как рассказали источники изданию, это решение главы Пентагона удивило Государственный департамент США, членов Конгресса, украинских чиновников и европейских союзников. Оно столкнулось с критикой со стороны республиканцев и демократов в США.



Так, демократ из Палаты представителей Адам Смит заявил, что объяснения Минобороны о паузе в помощи неискренние, мол, настоящая причина, похоже, заключается просто в том, чтобы прекратить американскую помощь Украине.



"Наши запасы не ниже, чем были за все 3,5 года войны в Украине", - сказал Смит, который является членом Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, добавив, что его сотрудники "видели цифры", и там не было никаких признаков дефицита, которые бы оправдали приостановление помощи Украине.

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Объединенный штаб пришел к выводу, что предоставление дальнейшей помощи Украине не приведет к снижению объемов поставок США ниже необходимого порога, необходимого для обеспечения военной готовности, рассказали чиновники.