Успіх написав:Колеги-військові(або і не військові), а напишіть, будь ласка відповідь до наступного питання - от так сталось, що ви потрапили в полон... і ще й до реальних відморозків! От вони трохи познущались з вас, а тоді кажуть - зараз запишемо з вами відео, де ви кажете, що любите рф і пу, а свою країну - ненавидите. В іншому разі - продовжать жорстокі і принизливі знущання...
Зробите/скажете на відео все, що вони забажають, чи...?
А если под пытками всё расскажут, солдат осудят? Израильский военный эксперт Давид Гендельман во время очередной волны репостов “устава” Израиля в соцсетях пояснил: приказ генштаба АОИ запрещает сообщать в плену информацию, если речь не идёт о личных данных.
Не “обязывает сообщать”, как следует из репостов в фейсбуке. Не “разрешает сообщать”, как следует из других репостов. А “запрещает сообщать”. Но судить за разглашение, скорее всего, не будут.
“За разглашение могут судить. Обычно не судят, но бывали случаи, что судили”, — писал Гендельман.
Встрічний вопрос, а що Успіху казав командір?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 04 лип, 2025 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:то для кого і чого зараз в окопах Бандерлог з Бобюа? Їм що - найбільше треба?
Тоді не менш актуальним стає питання "Чому?" (вони зараз в окопах).
Колія. Обрані. Або свідомі.
Але незалежно від причини - герої. *Професор Грушевський сказав: «Dulce et decorum est pro patria mori. – Солодко і прекрасно вмерти за отчизну так, як умерли оці сини й брати наші, які полягли головами, боронячи рідний край від ворогів...».* (с)
Хоча на всі ці питання, а також солодко чи не солодко їм, відповідь можуть надати тільки вони самі. Кожен свою за себе.
Відповідь можуть надати лише особи, у яких є повна статистика про мобілізацію і про сзч (і яка його частка втекла за кордони), про запаси озброєння і фронтові паритети, про допомогу союзників і про рівні розкрадання. І про % кротів у владі...
У цих осіб мав би бути якийсь план. Довгостоковий.
Навряд чи вони (крім кротів) зацікавлені в некерованому обвалі фронту.
До речі, цікава інфо проскакувала -- про примусове відселення при наближенні фронту. Це завадить москвинам як отримати новий мобрезерв, так і нові рефендуми проводити. 😂
Ще цікаво -- готують передачу владі даних про банк.рахунки і навіть банк.комірки. Можливо, таки планують активніше виколупувати ті 5 млн таємних ухилянтів. Та й, заодно, забронованих може переполовинять. 🤔
Успіх написав:
Banderlog написав:Чому раптом? Голодні часи обовязково будуть, просто через циклічнісь історії)
Ну так - спочатку годуємо котів сардельками, а потім... будемо полювати на тих котів😅😁
Бобюа, що там - і далі йде шалене марнотратство продуктів, чи вже врізали котам сосісони?))
Ой, як згадаю... скільки по пів качала, або й ціле качало твердого сиру, який запліснявів... жбурлялось в бур'яни...🙆
Дивно... А чому викидали? Можна ж було обрізати...
М`ясне і навіть сир -- місяцями лежать у морозилках (великих, от як для морозива).
Значно гірша ситуація із сухпайками ЗСУ. Взагалі неясно, для кого то робили... 😒 У них єдине норм -- це цукр.пакетики. А вже “мед” -- має дивну звичку здуватися. Галети -- на диво несмачні. Консерви -- взагалі сумні. Рис-гречку вони не могли зіпсувати, але таке враження -- ніби намагались, додаючи якесь третьосортне м`ясиво. І окрема пісня -- це ніби як м`яс.консерви каніввіля... То повний капець. Шматки м`яса ніби й проглядаються, але оточені купою сумнівного і типу м`ясного місива. Є коти. Потроху то все жують (навіть рис-гречку, що і не дивно, бо воно таки краще за всі ті вкраплення “м`яса“).
От ці сухпайки -- то, мабуть таки, найбільших жах харч.забезпечення війська.
Британські, канадські, польські сух.пайки -- вони ж і їстівні, і цікаві. І без важких метал.консерв.