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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:55
Хто може відповісти на це питання? >>>
Успіх написав:
Колеги-військові(або і не військові), а напишіть, будь ласка відповідь до наступного питання - от так сталось, що ви потрапили в полон... і ще й до реальних відморозків!
От вони трохи познущались з вас, а тоді кажуть - зараз запишемо з вами відео, де ви кажете, що любите рф і пу, а свою країну - ненавидите.
В іншому разі - продовжать жорстокі і принизливі знущання...
Зробите/скажете на відео все, що вони забажають, чи...?
Але чесно, панове!
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:56
️Неприємна новина: Над Києвом було збито кілька Гербер з камерами на підвісі, з CRPA антеною і найголовніше з радіо модемом.
Це означає наявність десь поруч радіо ретранслятора. Передача відео на 300 км до рф нереальна, і навіть 100 км до білорусі малоймовірна на цьому діапазоні. Будувати MESH ланцюжок з Гербер ретрансляторів до РФ можна, але це ризиковано і складно, — експерт зі зв'язку Сергій Флеш
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:58
Banderlog написав: Бетон написав:
Скоро развал росии!
Я это почувствовал лично ночью. В первый раз, когда над головой взорвался бпла, а потом остаток ночи бесконечное число прилётов. Небо над городом было затянуто дымом как при апокалипсисе.
Это развал.
Бетон, прифронтова зона так живе роками і нікому до них діла нема. Хз чому не виїзжають, понятно що нажите тяжко кидати
но є речі важніші.
Не совсем так.
Выехать-то можно. И где жить?
Работу там найти сложновато, а аренда стоит как зарплата. А пенсионерам?
А если из села, так тем более - дома какое-никакое хозяйство, курочки там, огород, ещё что, а там?
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:02
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:04
Banderlog написав: pesikot написав:
Синдром Безуглой, оказывается, заразный ... ТП
Особенно в части, "запретили" УПЦ МП ...
а мож конгресменша просто віруюча християнка?
Нашо ти пишешь, що віруюча християнка - це обов"язково тупа ? )
У нас заборонили УПЦ МП ?
Ні, "ваша церква" править служби
А ти, москалик, знов себе проявив ) як ота ТП
Бо ти - "наша церква", до християнства не маєшь жодного відношення
У тебе своє, особисте, московитське православіє
Християн "ваша церква" ненавидить
Православних "ваша церква" ненавидить
"ваша церква" погони КГБ-ФСБ під рясою носить )
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:07
Успіх
Соціальний експеримент
Долярчик, іди на ... економічний фронт, а не пизди зранку до вечора на форумі )
Пельку свою заткни
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:15
pesikot написав: Banderlog написав:
«Україна заборонила церкву УПЦ МП, тому США не постачатимуть Україні зброю», — заявил
конгресменша просто віруюча християнка
Нашо ти пишешь, що віруюча християнка - це обов"язково тупа ? )
У нас заборонили УПЦ МП ?
да. Шоколадний почав гоніння на церкву а Черчіль докручує.
Але хай. Така буде і підтримка владі від віруючих.
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