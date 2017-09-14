|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:53
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8342
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:03
Banderlog написав:
.....
вони живуть і копошаться в городах там де арті сотку платять...
То ли прилетит, то ли нет. А мигрировать по Украине - а жрать что? За 2000 прокормиться сложновато.
Есть, конечно, вариант в Германию, но Германия не резиновая. И те, кто хотел туда, уже уехали.
А так, конечно, согласен с вами.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35068
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5341 раз.
- Подякували: 4854 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:11
Успіх написав:
Успіх, я дивлюся пазл я не виїжджаю і дивлюся проросійського адвоката вже зроблено. Дітям теж показуйте, тому що Бандерлог зазначив що його координати були у орківській пабліках. І були точними. Людина другого сорту не найкращий вибір але най буде. Хантер навіть не відчуває що колаборант, вважає себе розумним за зп в 5 фублів. Будете друзями, хто кого перший здасть цікава гра. То ж не оссб в ТЦК здає, там найбільш цікаво буде ))) я вважаю що з вашою звичкою нетримання вас складуть раніше, ставлю на Хантера, зможе не тільки 5 фублів, а і 2 квартирко отримати: одну однушку яка відчувається, як трьошка, і іншу з ремонтом. Тому що він вже розмовляє родным русским і дуже піклується не про ваших дітей, а своїх батьків )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5896
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:20
stm написав: Успіх написав:
Успіх, я дивлюся пазл я не виїжджаю і дивлюся проросійського адвоката вже зроблено. Дітям теж показуйте, тому що Бандерлог зазначив що його координати були у орківській пабліках. І були точними. Людина другого сорту не найкращий вибір але най буде. Хантер навіть не відчуває що колаборант, вважає себе розумним за зп в 5 фублів. Будете друзями, хто кого перший здасть цікава гра. То ж не оссб в ТЦК здає, там найбільш цікаво буде ))) я вважаю що з вашою звичкою нетримання вас складуть раніше, ставлю на Хантера, зможе не тільки 5 фублів, а і 2 квартирко отримати: одну однушку яка відчувається, як трьошка, і іншу з ремонтом. Тому що він вже розмовляє родным русским і дуже піклується не про ваших дітей, а своїх батьків )))
бабарабашов, перелогінься і пиши язиком як до того
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39983
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2842 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:26
flyman написав:
бабарабашов, перелогінься і пиши язиком як до того
Флай, ви нікому не потрібні, то не ваш ребус. Як і ваше життя, всі розуміють що гірше вам не зробити...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5896
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:30
_hunter написав: Banderlog написав: Бетон написав:
Скоро развал росии!
Я это почувствовал лично ночью. В первый раз, когда над головой взорвался бпла, а потом остаток ночи бесконечное число прилётов. Небо над городом было затянуто дымом как при апокалипсисе.
Это развал. Бетон, прифронтова зона так живе роками і нікому до них діла нема. Хз чому не виїзжають, понятно що нажите тяжко кидати но є речі важніші.
Ще є країни, де дають змогу жити безкоштовно 3 місяці. Потім компенсують витрати на житло.
Роботи валом.
Це якесь дивне твердження, що жити Треба де народився. Люди всю свою історію ходять по світу. Це нормально
ну, это же напрягаться нужно, что-то менять, рисковать... А если откровенно - все более менее активные - из глубинки и до того повыезжали.
"Меняйся или умри"
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5289
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 389 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:38
Xenon написав:
:shock:
🔴"Буде і по 1000 «Шахедів» на добу, і більше. Я нікого не лякаю — це розвіддані", – командувач СБС "Мадяр"
помню, Шаман мне доказывал, что после Ирана число прилетов снизится... Интересно, как он сегодняшнюю ночь прокомментирует? 🤔
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9929
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 487 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:40
Бетон написав: _hunter написав:ну, это же напрягаться нужно
, что-то менять, рисковать... А если откровенно - все более менее активные - из глубинки и до того повыезжали.
"Меняйся или умри
"
а смысл?
баварского на 500ойро/мес наливают который год, жилье халявное еще Шольц подогнал...
сиди и флуди по форумам, мож где еще пару рублей подкинут...
ну реально, зачем ху.нтеру напрягаться?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14117
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 1453 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:42
_hunter написав: Xenon написав:
:shock:
🔴"Буде і по 1000 «Шахедів» на добу, і більше. Я нікого не лякаю — це розвіддані", – командувач СБС "Мадяр"
помню, Шаман мне доказывал, что после Ирана число прилетов снизится... Интересно, как он сегодняшнюю ночь прокомментирует?
🤔
стесняюсь спросить вы в каком городе _сегодняшнюю ночь_ "провели"...?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14117
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 1453 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:44
_hunter написав: Xenon написав:
:shock:
🔴"Буде і по 1000 «Шахедів» на добу, і більше. Я нікого не лякаю — це розвіддані", – командувач СБС "Мадяр"
помню, Шаман мне доказывал, что после Ирана число прилетов снизится... Интересно, как он сегодняшнюю ночь прокомментирует? 🤔
він много чого казав. Наприклад на початку 2023 - "якщо контрнаступ невдасться значить пора миритись", не кажучи про різні фантазії на тему як західний світ хоче розгрому та розвалу рф
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2514
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|103990
|
|
|1493
|282625
|
|
|6076
|942680
|
|