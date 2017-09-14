Додано: П'ят 04 лип, 2025 23:21

detroytred написав: Звів питання розвитку ринку країни до сплати податків. Звів питання розвитку ринку країни до сплати податків.

Критерієм повноцінності капіталістичного суспільства - є повнота сплати податків...Тому ті самі шведи/швейцарці і так далі - вважаються найрогресивнішими капіталістичними Державами.Так як у нас інших критеріїв щоб перевірити на якому щаблі розвитку знаходиться українське суспільство з точки зору прийняття капіталізму- не густо , то сприйняття ОБОВЯЗКОВОСТІ сплати податків і показує де ми знаходимосьЗнаходимось ми вже не в совку... але ще навіть не в Польщі зразка 1990 року, не в Кореї зразка 1945 року... і найстрашніше навіть не в російській імперії зразка 1913 року...Тепер про теоретик/практикЯкщо теоретик Бальцерович - є практиком в Польщі, бо там його теорія спрацювала..То він не може бути практиком в Україні- бо тут ТЕОРІЯ Бальцеровича не спрацювала.А якщо теорія не спрацювала, значить теоретик не до кінця вірно її розробив...Відмазка що Бальцеровичу не дали можновладці - не покращує його неспрацювавшу теорію , адже виходить що теорія Бальцеровича не врахувала ВСІХ проблем існуючих в Україні.Для мене особисто - це рівень сприйняття капіталізму населенням Україниі якщо через 30 років -8 млн не платять податки (отже на 100% не сприймають капіталізм)8 млн платять податки десь в межах 30-80% - сприймають капіталізм на 70%4 млн платять податки в межах 80-100% - як правило це високооплачувані працівники великих заводів або працівники бюджетних галузей...От і виходитьментально на протязі першого покоління в совку більше 40% працездатного населення.І це не дивно.Дивно - що так малоТепер про ПРАКТИКПрактик-це людина, яка ВРАХУВАЛА всі можливі негаразди і отримала позитивний кінцевий результат( який може бути далеким від ідеально можливого , але який Є)Томубудь який можновладець , керуючий суспільством в якому 8 млн активних совків -НЕ БУДЕ проводити максимально швидких реформ бо НЕ МАЄ на кого спертись.Він почне потихеньку в тих галузях( частинах суспільства) де з мінімальними затратами можна отримати максимальний ефект.Так можна бути практиком авантюристом-приклад Саакашвілі в Грузії...З одного боку, він через коліно переломав грузинське суспільство і вивів його дуже близько до ЄвропиВсі знають чим це закінчилось?Не пройшло й 5 років, як ГРУЗИНИ запроторили СААКАШВІЛІ в тюрму..В очах деяких воєнпенсів- Саакашвілі десь поруч з Бальцеровичем і Саакашвіллі можновладці не дали...Питанняа чому ж тоді Саакашвілі його народ посадив в буцегарню?Як це відбулось , що такий євроспрямований теоретико/практик потрапив в буцегарню?А його партія навіть не пройшла в парламент?може тому що він просто поспішив робити те до чого суспільство недозріло?