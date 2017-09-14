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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1434414345143461434714348>
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 22:11

  ЛАД написав:Я только не понимаю - если у вас, как и у _hunter"а, есть "ваша" страна, из которой вы свободно можете летать хоть в Канаду, хоть ещё куда (и, понятно, что это не Украина), то вам не грозит встреча с ТЦК, мобилизация и жизнь в окопе или даже гражданская жизнь под шахедами. Так чего вы переживаете за права украинских мужчин и зачем так хотите отправить на фронт украинских женщин?

Я никого на фронт отправлять не хочу. Я, просто, пишу, что всё, что пишут мне, в равной степени относится ко всем гражданам Украины. Не выборочно, так как "так всегда было" или "ты - же мужчина", а ко всем. Поэтому начинать надо с себя, со своих близких и т.д. И себе и им говорить, что Украина - твоя страна, а права и свободы у тебя такие же, как у всех других, поэтому иди и защищай их. Тут формула простая - не отправляй меня на фронт, и я не буду отправлять тебя.

Я лично Вам, в переписках с Вами говорил и своей ситуации в семье и о доме. Но Украина была и будет моей страной. Повестки мне не приходили. Данные я обновил вовремя.

  _hunter написав:
  ЛАД написав:А насчёт "тысяч лет" вы просто ничего не понимаете и лучше бы помалкивали. Организация общества особо не изменилась.

Что в вашем понимании есть "Организация общества"? -- права женщин туда не входят?

Нет, ЛАД так не думает, судя по всему. У него неучастие в войне женщин тысячу лет никак не связано с их полным бесправием в то время. Все эти гражданские и политические права появляются просто так. Вернее, мне говорят, что права железобетонно связаны с обязанности, но объяснить почему у женщин - не так - не могут. Вот, в Дании дошли, что и права и обязанности должны быть одинаковыми. Надеюсь, и у нас когда-то дойдут.

  Сибарит написав: В данном же случае, не так то, что это написал тот, кто сам решил, что государство - это не его дело.

Потому что я вижу, что это позволено миллионам других, поэтому должно быть позволено и мне. Но у меня была своя ситуация, связанная с лечением онкологии, поэтому Ваш выпад в мою сторону не совсем туда попал. Я буду делать то, что делают все эти миллионы других - платить налоги и считать, что на этом моя роль заканчивается.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 22:15

  pesikot написав:Успіх
Долярчик, ти пішов в ЗСУ, щоб твій писок не почали били, з приводу того, що ти людей в фінансову параміду втягував

Не тринди ... )
"доброволець" ти наш ...

Але ти висновки не зробив, тому твій писок буде битий ...

Як то все иншие умозаключения,
якщо що він був поряд з окопом , то закрийте пельку на Долярчика
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 22:20

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Я только не понимаю - если у вас, как и у _hunter"а, есть "ваша" страна, из которой вы свободно можете летать хоть в Канаду, хоть ещё куда (и, понятно, что это не Украина), то вам не грозит встреча с ТЦК, мобилизация и жизнь в окопе или даже гражданская жизнь под шахедами. Так чего вы переживаете за права украинских мужчин и зачем так хотите отправить на фронт украинских женщин?

Я никого на фронт отправлять не хочу. Я, просто, пишу, что всё, что пишут мне, в равной степени относится ко всем гражданам Украины. Не выборочно, так как "так всегда было" или "ты - же мужчина", а ко всем. Поэтому начинать надо с себя, со своих близких и т.д. И себе и им говорить, что Украина - твоя страна, а права и свободы у тебя такие же, как у всех других, поэтому иди и защищай их. Тут формула простая - не отправляй меня на фронт, и я не буду отправлять тебя.

Я лично Вам, в переписках с Вами говорил и своей ситуации в семье и о доме. Но Украина была и будет моей страной. Повестки мне не приходили. Данные я обновил вовремя.
Наивный дебил

  _hunter написав:
  ЛАД написав:А насчёт "тысяч лет" вы просто ничего не понимаете и лучше бы помалкивали. Организация общества особо не изменилась.

Что в вашем понимании есть "Организация общества"? -- права женщин туда не входят?

Нет, ЛАД так не думает, судя по всему. У него неучастие в войне женщин тысячу лет никак не связано с их полным бесправием в то время. Все эти гражданские и политические права появляются просто так. Вернее, мне говорят, что права железобетонно связаны с обязанности, но объяснить почему у женщин - не так - не могут. Вот, в Дании дошли, что и права и обязанности должны быть одинаковыми. Надеюсь, и у нас когда-то дойдут.

  Сибарит написав: В данном же случае, не так то, что это написал тот, кто сам решил, что государство - это не его дело.

Потому что я вижу, что это позволено миллионам других, поэтому должно быть позволено и мне. Но у меня была своя ситуация, связанная с лечением онкологии, поэтому Ваш выпад в мою сторону не совсем туда попал. Я буду делать то, что делают все эти миллионы других - платить налоги и считать, что на этом моя роль заканчивается.[/quote
как не стыдно...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 22:24

  АндрейМ написав:У него неучастие в войне женщин тысячу лет никак не связано с их полным бесправием в то время.
Так оно и не связано. В природе оно так устроено, что для воспроизводства вида нужно сохранить большее количество женщин, а мужчин - как уж получится. Права вообще ни при чём, наоборот, заставить идти на смерть кого-то, кто и так бесправный, как-бы легче и проще.
А вот более интересный вопрос: тысячу лет назад женщины принимали участие в войне или нет? Понятно, что с копьём на лошади не скакали, но что они делали, пока мужчины скакали с копьями на лошадях? Жили обычной мирной жизнью, растили детей, или всё же как-то принимали участие в обеспечении этой войны?
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 22:41

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:----------------------------
ЛАД
Пока нет.
И, надеюсь, не начнётся.
Пока нет и "последнего обозника", но вы же об этом пишете. Должны же предусмотреть и возможные будущие варианты.
Только не рассказывайте, что после нашего "последнего обозника" вы срочно вернётесь в Украину вместе с Андрюшей и грудью встанете на защиту Родины.
----------------------------
А, теперь понял. Вы бессмысленно далекое будущее рассматриваете: если "что-то" начнется в Германии - возвращаться, увы, будет уже некуда :(
Вы не поняли, а, скорее, притворяетесь.
"Возвращаться" куда угодно, где идёт война, вы точно не собираетесь. И я от вас этого не жду.

к чему, тогда, эти вопросы-"типа подколки"? 🤔 -- желание пофлудить? ;)
Я вам вопросы не задавал. Но вы почему-то решили "поправить" моё выделение.

К слову: вы, я помню, говорили, что в ЗСУ "ни ногой". Даже после принятия ЗП №13229. Что-то поменялось? Или с чего вы решили, что ваше нежелание рисковать жизнью/здоровьем чем-то отличается от моего?
Вы меня ни с кем не путаете? С памятью у вас всё в порядке?
Или вы перезанимались немецким языком? :)
А насчёт здоровья... Вам тоже в этом году исполняется 75 лет?
Если вы его пропили раньше вместе с мозгами, то это не моя вина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 22:43

Ну для чого на чорне, казати, що воно біле?

  Сибарит написав:В данном же случае, не так то, что это написал тот
Та з "тим" - все зрозуміло))
Вже тільки як його тут не обзивали...
Але суть якраз в дописі! І отих словах!
Що Вам в них "не так"?
Що реально поділ пішов на сорта?
Чому умовні "червоні" - Вас не можуть підмінити?

А умовні "рожеві" - в мирний час, то очі вицарапують за рівноправність! За рівне ставлення будь-де і в усьому!
А у військовий час - "ні,ні, - ми ж рожевенькі! Ми - "слабенькі"! Разом з вами - ми не хочемо!

А умовні "сині" - чомусь як "тринь-трава" :mrgreen: їх всюди можна впихнути!)) "завжди готові до будь-яких складнощів" :mrgreen:
Вроджені Ремби і Ван-дами, навіть, з 5-тьма міжхребцевими грижами, задухою, гіпертонією, гастритом і ще з пучком інших хронічних хвороб!🤦🏻


Все ж зводиться до одного мого гасла - "як всі, то всі!"©

Бо якщо ні - то логічно, що люди хочуть мати ПРАВО вибору! І зовсім не хочуть ставлення, як до рабів/непотребу!
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 22:58

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Государство (т.е. мы с вами) не обеспечило Hotab"а и многих других лётчиков оружием, соответствующем полученной ими "військовій кваліфікації".
И когда я годами писал о том, что неправильно заниматься деиндустриализацией Украины и превращать её в "великую с/х державу", меня называли "совком", отсталым и т.д. И сейчас продолжают. И рассказывают о великих успехах независимой Украины.
Были бы лётчики обеспечены техникой, они бы не сидели в тылу, а воевали. И в начале войны ход боевых действий мог бы быть хоть немного другой.
Так что в данном случае вы несколько не по адресу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 23:00

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  ЛАД написав:А насчёт здоровья... Вам тоже в этом году исполняется 75 лет?
Не ображайтесь, але "відсвічувати в тєплік" можна і в 75 :oops:
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 23:02

  ЛАД написав:Успіх
Государство (т.е. мы с вами) не обеспечило Hotab"а и многих других лётчиков оружием, соответствующем полученной ими "військовій кваліфікації".
И когда я годами писал о том, что неправильно заниматься деиндустриализацией Украины и превращать её в "великую с/х державу", меня называли "совком", отсталым и т.д. И сейчас продолжают. И рассказывают о великих успехах независимой Украины.
Были бы лётчики обеспечены техникой, они бы не сидели в тылу, а воевали. И в начале войны ход боевых действий мог бы быть хоть немного другой.
Так что в данном случае вы несколько не по адресу.

Не потрібно тормозу нічого пояснювати. Тим більше що все пояснено вже раз 10:
Війну я зустрів не військовим, дембель був в кінці аж 2020 року . Що не завадило мені з другого дня війни (перший день керівництво трохи розгубилось і не знало що робити) прийняти участь. Я це повторювати для тормоза 8-класного не збираюсь, навіщо це робите ви.
Шо алкоВадіку, що дезертиру нашому я пояснив ясно і зрозуміло: особисто при зустрічі показую всі довідки про безпосередню участь. Ще до того як запливе око все встигне прочитати. Вадік вже бачити довідки не хоче. Тормоз 8-класник каже «шукай мене по ip “.
Здається все тут зрозуміло
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 05 лип, 2025 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 23:10

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав: Вы не поняли, а, скорее, притворяетесь.
"Возвращаться" куда угодно, где идёт война, вы точно не собираетесь. И я от вас этого не жду.

к чему, тогда, эти вопросы-"типа подколки"? 🤔 -- желание пофлудить? ;)
Я вам вопросы не задавал. Но вы почему-то решили "поправить" моё выделение.

К слову: вы, я помню, говорили, что в ЗСУ "ни ногой". Даже после принятия ЗП №13229. Что-то поменялось? Или с чего вы решили, что ваше нежелание рисковать жизнью/здоровьем чем-то отличается от моего?
Вы меня ни с кем не путаете? С памятью у вас всё в порядке?
Или вы перезанимались немецким языком? :)
А насчёт здоровья... Вам тоже в этом году исполняется 75 лет?
Если вы его пропили раньше вместе с мозгами, то это не моя вина.

"почему-то"? - вы решили "подправить" слова Генерала Герберта Макмастера. Но почему-то удивляетесь, когда то же самое делают с вашими словами. 🤔

Не перепутал. Или вы хотите сказать, что сразу же после подписания ЗП №13229 - идете в тцк?
Пассаж про "75 лет" не понял. Вы намекаете, что жизнь/здоровье 74х-летних более ценное, чем М2560? :shock:
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