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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 05 лип, 2025 23:12
M-Audio написав: АндрейМ написав:
У него неучастие в войне женщин тысячу лет никак не связано с их полным бесправием в то время.
Так оно и не связано. В природе оно так устроено, что для воспроизводства вида нужно сохранить большее количество женщин, а мужчин - как уж получится. Права вообще ни при чём, наоборот, заставить идти на смерть кого-то, кто и так бесправный, как-бы легче и проще.
А вот более интересный вопрос: тысячу лет назад женщины принимали участие в войне или нет? Понятно, что с копьём на лошади не скакали, но что они делали, пока мужчины скакали с копьями на лошадях? Жили обычной мирной жизнью, растили детей
, или всё же как-то принимали участие в обеспечении этой войны?
Именно так. За редкими исключениями типа Жанны д'Арк.
Более того, во многих случаях почти все мужчины тоже. Эпоха массовых армий наступила в исторических масштабах сравнительно недавно.
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Додано: Суб 05 лип, 2025 23:18
Успіх написав:
Ага, стукач прийшов, поскаржився і дописи постирали....
Але я повторю написане тут не мною:
Хотаб-хyйло за гроші/податки пересічних!
Все вірно, але надто емоційно.
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candle645
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Додано: Суб 05 лип, 2025 23:18
Успіх написав:
Де семінарист???
Де той Холява, що так СИЛЬНО хотів залишитись на фронті, але сталась біда чорна - йому стукнуло 60 років...?
І тут такий ШАНС падає на голову!!! >>>>>
_hunter написав:
Пассаж про "75 лет" не понял. Вы намекаете, что жизнь/здоровье 74х-летних более ценное, чем М2560?
Успіх, атака пенсіонерів здоровим чоловіком це щось нове. Почали ви з умовного вбивства дівчинки хворої на органи для інших хворих дітей. Не зупиняйтеся ))) мабуть авітаміноз, нажаль фрукти будуть ще дорожчі. То неадекватності чоловічої буде ще більше.
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Додано: Суб 05 лип, 2025 23:22
Успіх написав: ЛАД написав:
А насчёт здоровья... Вам тоже в этом году исполняется 75 лет?
Не ображайтесь, але "відсвічувати в тєплік" можна і в 75
Не обижаюсь. Пока
. У вас, возможно, ПТСР.
Вы много "відсвічували в тєплік"?
Много знаете людей, которые согласятся на это, понимая, что это наверняка дорога в один конец и при этом, скорее всего, не заберёшь с собой ни одного врага? А, вероятнее всего, и не дойдёшь до места, где надо "відсвічувати в тєплік". Это всё-таки не прогулка по асфальту.
Но вы знаете, ПТСР, конечно, оправдание, но не очень надолго. Вы в последнее время зарываетесь и получаете в ответ. Со временем это будет только чаще.
Так что поправляйтесь.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 05 лип, 2025 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 лип, 2025 23:22
M-Audio написав: АндрейМ написав:
У него неучастие в войне женщин тысячу лет никак не связано с их полным бесправием в то время.
Так оно и не связано. В природе оно так устроено, что для воспроизводства вида нужно сохранить большее количество женщин, а мужчин - как уж получится.
Не нужно (последние 30 лет истории этой страны это доказывают). "большее количество" нужно только при требовании "максимального роста" - и то: при условии "максимального урожая".
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Додано: Суб 05 лип, 2025 23:23
stm написав:
атака пенсіонерів
Ану не перекручувати!
Холява ж неодноразово тут писав, що хотів залишитись, але стукнуло 60...
Що не так?
Його ж слова!
А тут така нагода, такий шанс!
Мрії - збуваються!😁😁😁
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Додано: Суб 05 лип, 2025 23:26
candle645 написав:
Все вірно
Як ви там?
Як настрої побратимів навколо?
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Додано: Суб 05 лип, 2025 23:34
ЛАД
У вас, возможно, ПТСР.
Педзапущеність і не закінчена середня освіта (що завадило отримати кваліфікацію дронщика) не має такої абревіатури))
Як ви там?
Все добре, тільки дружина - сапог заплямувала його репутацію борця з вислуженими. Раптом зʼясувалось, що у дружини вже 6 років вислуги, спробуй відмийся від такого 😅
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Додано: Суб 05 лип, 2025 23:39
_hunter написав: ЛАД написав: _hunter написав:
.......
К слову: вы, я помню, говорили, что в ЗСУ "ни ногой". Даже после принятия ЗП №13229. Что-то поменялось? Или с чего вы решили, что ваше нежелание рисковать жизнью/здоровьем чем-то отличается от моего?
Вы меня ни с кем не путаете? С памятью у вас всё в порядке?
Или вы перезанимались немецким языком?
А насчёт здоровья... Вам тоже в этом году исполняется 75 лет?
Если вы его пропили раньше вместе с мозгами, то это не моя вина.
"почему-то"? - вы решили "подправить" слова Генерала Герберта Макмастера. Но почему-то удивляетесь, когда то же самое делают с вашими словами. 🤔
Не перепутал. Или вы хотите сказать, что сразу же после подписания ЗП №13229 - идете в тцк?
Пассаж про "75 лет" не понял. Вы намекаете, что жизнь/здоровье 74х-летних более ценное, чем М2560?
Вас в детстве не учили, что врать нехорошо?
Я не подправлял слова Генерала Герберта Макмастера, а только выделил некоторые.
Вы взялись подправлять моё выделение.
Вам уже 74? Или Вы не видите разницу между здоровьем 75-летнего и хотя бы 60-летнего (в таком возрасте каждый год
это много)?
Или вы просто дурак от рождения?
Насчёт "перепутал" я, наивный, надеялся, что признаете ошибку и извинитесь. Но нет.
Найдите, где я сказал, что я "в ЗСУ "ни ногой". Найдёте, можете требовать от меня, что угодно.
Не найдёте, разрешите считать вас лжецом, свиньёй и подонком
.
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Додано: Суб 05 лип, 2025 23:42
ЛАД написав:
Вы много "відсвічували в тєплік"?
Много знаете людей, которые согласятся на это,
А хтось там питає "хочеш/не хочеш"???
Копати багато днів(і то, переважно, в сонячні дні) за 1,5км від окопів ворога... - думаю, що це далеко не втікає від "відсвічувати в тєплік"!
Чудом, що нас не засікли дрони, бо посадка була дуже ріденька(мало дерев/кущів)
ЛАД написав:
Но вы знаете, ПТСР, конечно, оправдание, но не очень надолго
Це вже до кінця життя...
Зараз, як щось гудить(швидко проноситься мотоцик, чи ще щось) чи ще якийсь звук схожий на звук дрона, чи звук прилітаючого снаряду... - то моя увага миттєво на це перемикається!(вибухне зараз щось поблизу, чи ні?)
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