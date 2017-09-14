Додано: Суб 05 лип, 2025 23:22

Успіх написав: ЛАД написав: А насчёт здоровья... Вам тоже в этом году исполняется 75 лет? А насчёт здоровья... Вам тоже в этом году исполняется 75 лет? Не ображайтесь, але "відсвічувати в тєплік" можна і в 75 Не ображайтесь, але "відсвічувати в тєплік" можна і в 75

Не обижаюсь.. У вас, возможно, ПТСР.Вы много "відсвічували в тєплік"?Много знаете людей, которые согласятся на это, понимая, что это наверняка дорога в один конец и при этом, скорее всего, не заберёшь с собой ни одного врага? А, вероятнее всего, и не дойдёшь до места, где надо "відсвічувати в тєплік". Это всё-таки не прогулка по асфальту.Но вы знаете, ПТСР, конечно, оправдание, но не очень надолго. Вы в последнее время зарываетесь и получаете в ответ. Со временем это будет только чаще.Так что поправляйтесь.