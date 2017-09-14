Додано: Нед 06 лип, 2025 00:37

M-Audio написав: Так оно и не связано. В природе оно так устроено, что для воспроизводства вида нужно сохранить большее количество женщин, а мужчин - как уж получится. Так оно и не связано. В природе оно так устроено, что для воспроизводства вида нужно сохранить большее количество женщин, а мужчин - как уж получится.

В дикой природе. Вот, все эти тысячи лет назад женщины были ресурсом. Захватчики мужчин убивали, а женщин забирали, чтобы они рожали детей. Но мы-то живём не в дикой природе, правильно? Женщины сами решают хотят ли они иметь детей, поэтому объяснять их «ценность», если это можно так назвать, рождением детей в нашем современном обществе просто неуместно. Они же не рожают детей.Я об этом и пишу - нет у них каких-то особых обязанностей. И это - правильно. Но с этой свободой и правами должны прийти и другие обязанности. Возможно, поколение ЛАДа видит в женщинах сплошных матерей и домохозяек, но вряд ли его дочери и другие женщины согласятся с такой ограниченной ролью. Мы увидели по статистике сколько детей родили украинки в прошлом году. О каком воспроизводстве украинцев речь?