_hunter написав:Жаль, на электрику цены сравнить не догадался...
"Просто нет слов": мужчина сравнил цены в супермаркетах Италии и Украины (фото) ... "За те же продукты в Италии у нас получилось 831 грн, а в Украине 783 грн. Разница — 48 гривен или 1 евро. А теперь вспоминаем среднюю зарплату — и это просто ужас!" — подытожил Артур.
Цсссссс!🤫 Пересічним - все нормас!👍 Кажуть - "не нити!"
От з валютної гілки >>>
reef написав:
Успіх написав:
yama написав:норм ціна
Ще раз, як я тут напишу з натяком про високі/дурнуваті ціни на продукти - киньте мені камінь в монітор!😁 Але!!! Але щоб камінь кидав пенсіонер з пенсією 4 000грн! Кидав пенсіонер камінь і кричав: "та я за свою пенсію в 4Кгрн можу ого-гоооо і ще ОГО!!!"😅
detroytred написав:Є купа груп населення, які так само поїхали або не приймають участь у захисті. Є купа груп населення, які безпосередньо захищають або в той чи інший засіб прямо або косвенно допомагають захисту.
Є умовний Андрій. Який обрав середній варіант: поїхав, але (каже), що допомагає. І пояснює свій вибір наявністю реалій -- купі груп надані відстрочки, броні, да і просто фактична можливість поїхати (наприклад, за хабарі).
Тепер переходимо до: 1. Чого він хоче (вимагає) від вас (захисників), від влади? До кого і які в нього претензії? І на якій підставі? Бачу: або не чіпайте, або всі, так всі. 2. Які претензії-вимоги до нього від захисників? І на яких підставах? Бачу: стулити пельку. Чому? Він щось вимагає-хоче від захисників?
Тобто в кожного своя правда, своя відносна справедливість. Але якщо просувати свою, то просувати-вимагати її тоді треба не від андріїв, а від приймаючих рішення -- тих, хто створив отакі умови-реалії, що дають підстави андріям отак розглядати та робити.
Хату Андрія захищають ціленаправлено чи все ж таки попутньо? Якщо за цей захист він боржником стає, то треба тоді гарантії. Але, кажись, він декілька разів підкреслив, що не потребує захисту майна.
Ви ще більше розжували і розклали по полицях дописи/думки АндріяМ! Але тут і далі будуть обговорювати саме АндріяМ, а не суть дописів! Легше всього звалити все на опонента/поливати його грязюкою... А от відповісти ЧІТКО на всі поставлені ним ЧІТКІ питання - виявляється слабО всім!!!
Бетон написав:Оказывается внутренний враг сильнее внешней агрессии М..да. Ситуация
Бетон, як там яєчки? ))) Лишень я за вас переживаю. Інші виїхали і розповідають як держава все потрібно ідеально робити, що безумовно знаходить відклик у вас і Успіха, але ніяк не змінює ваше положення у житті...
stm, як там матка?
Тут можна перефразувати один відомий вислів: "якщо не хочеш, запліднюватись від своїх, то прийдуть буряти і вже прийдеться запліднюватись від чужих!"
_hunter написав:вирно. Но я на пенсии планировал вернуться на Родину.
К березкам тягне? Розумію ))) Якщо б ви піклувалися за батьків то знали, що НП може посилку доставити до батьків навіть з їжею за 2-5 днів. Хоч раз скористалися такою турботою? Якщо б Успіх дійсно переживав за пенсіонерів з 4000грн, а не за себе він би знайшов або сам, або держава надала механізм допогти на місячній основі або разово якимсь переселенцям у віці. Але щось заважає цвіту нації з УБД зробити перший крок замість держави. Він нападає на чоловіка який пережив серцевий напад акурат при виконанні обов'язків по рятуванню життя воїна... Успіх, це ж не очечі за 350€, але щось всередині мене хоче вам очі вицарапати, незважаючи на всі заслуги з мого існування. Чому ж це... Навіть не розумію... Але ж є ЛучікиСвітла і АндрійМ, які впевнена вас по-чоловічому зменшенопестливими словами підтримають. Тому що ви друзі. Але більше ніж зменшенопестливими словами, а діями не зможуть, тому що дружба чоловіча то пестощі у приватні )))
Оптимістичненько: *Почитал в Рос СМИ сводку новостей от "военкоров"... ))) Истерикой удафф-ли-тваренЪ... 1. Идет полное осознание написанной РФ Перфокарты... 2. Полное согласие с моими выводами по итогам коридора принятия решений... 3. Полное понимание будущего РФ во внутри и внешне политическом контуре...
Коню понятно, что их задавят и маргинализируют... Но это видимо уже Путь Помпеи. Рим падетЪ.* (С) ___________________________________ *ВСТАВКА: про нашу Перфокарту тут... чтоб не задавали ваприсы... "Почему я не анализирую вторую Перфокарту? Просто потому, что это лишено смысла... Точка НЕВОЗВРАТА (Демография, Долг, Экономика, Финансы, Инфраструктура, Социум, Религия, Образование...) пройдена в феврале 24 года... Еще с ТЕХ пор - либо подвиг Камикадзе и вечная слава... либо бесславно в море."* (С) ______________________________ Але! на другу перфокарту в нас є відповідь залізо-бетонна: "Ще не вмерла..."