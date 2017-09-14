Додано: Нед 06 лип, 2025 17:46

detroytred написав: Hotab написав: detroytred

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Так хай би воно втікло, так хоч би закрило хлєбало. Але ж ні.

..............Так хай би воно втікло, так хоч би закрило хлєбало. Але ж ні.

Є купа груп населення, які так само поїхали або не приймають участь у захисті.

Є купа груп населення, які безпосередньо захищають або в той чи інший засіб прямо або косвенно допомагають захисту.



Є умовний Андрій.

Який обрав середній варіант: поїхав, але (каже), що допомагає. Є купа груп населення, які так само поїхали або не приймають участь у захисті.Є купа груп населення, які безпосередньо захищають або в той чи інший засіб прямо або косвенно допомагають захисту.Є умовний Андрій.Який обрав середній варіант: поїхав,

Але, кажись, він декілька разів підкреслив, що не потребує захисту майна.

І пояснює свій вибір наявністю реалій -- купі груп надані відстрочки, броні, да і просто фактична можливість поїхати (наприклад, за хабарі).

Тепер переходимо до:

1. Чого він хоче (вимагає) від вас (захисників), від влади? До кого і які в нього претензії? І на якій підставі?

Бачу: або не чіпайте, або всі, так всі.

2. Які претензії-вимоги до нього від захисників? І на яких підставах?

Бачу: стулити пельку. Чому?

Він щось вимагає-хоче від захисників?

Але якщо просувати свою, то просувати-вимагати її тоді треба не від андріїв, а від приймаючих рішення -- тих, хто створив отакі умови-реалії, що дають підстави андріям отак розглядати та робити.

Тобто в кожного своя правда, своя відносна справедливість.

"Кажіть і ви".Така "купа груп" була під час всіх війн. І повинна бути.Я даже могу понять бронирование артистов цирка, из-за которых так переживает Успіх. Их подготовка занимает много лет. В отличие от "подготовки" Успіха. Хотя, конечно, страна может прожить и без цирка. Но, может быть, Успиху захочется сводить своих детей в цирк, ан нет.И мы не знаем, как выехал сам Андрей - возможно, тоже "наприклад, за хабарі". Тогда, вообще, какие претензии? Пусть радуется, що є така "фактична можливість". Сиди спокойно и не чирикай.А "які в нього претензії? І на якій підставі?" взагалі можуть бути? І чого він може "хотіти" і "вимагати"? Он сегодня в какой-то "своей" стране. Государство Украины вместе с захисниками могут ему разве что соль на хвост насыпать.Что ему ещё надо?Почёт и уважение?Вы никак не хотите понять, что все его и хантера рассуждения и "претензії" просто попытки доказать самому себе, что он прав и поступает правильно. Вот только почему-то хантер пишет, что "на пенсию" хочет вернуться "в неньку".Почему? Если к тому времени Украина будет каким-нибудь "краем" в РФ тоже захочет?Так могут быть к нему претензии?"Просувати" можна що завгодно.И в Украине, скажем мягко, не всё в порядке было и до войны. И "вимагати від приймаючих рішення" тоже было что. Но как-то не "вимагав". И не уезжал. Всё более-менее устраивало.И все его "претензії" пустой звук.Вы всерьёз верите, что если бы Украина вдруг выполнила их, он бы вернулся и "в свою чергу" пошёл на фронт? "Да не в жисть".Я понимаю- он честно говорит, что предчувствовал войну и хотел уехать и увезти детей подальше. И сделал это. Задолго до войны. Я принимаю и уважаю его решение. Никаких претензий. Точно так же у меня нет особых претензий к сыну телеведущей и к ней самой. Он взрослый человек, сделал свой выбор задолго до войны и не собирается сюда возвращаться Это его решение и его выбор.По-моему, вы в последнее время слишком увлеклись "теорией относительности".В теории "в кожного своя правда, своя відносна справедливість".Но только в теории. На практике это возможно только на необитаемом острове.В реальной жизни и то, и другое определяется и устанавливается государством. Если общество не устраивают установления государства, то возможен майдан или революция. У отдельного человека есть возможность "свалить" и выбрать себе другое государство. Это нелегко и требует значительных усилий, но уж тут ничего не поделаешь. Лёгкую жизнь никто не обещал. Разве что верующие "в царствии Христовом" или коммунисты при коммунизме.А живёшь в этом государстве, принимай установленную им "правду и справедливость". Или борись за изменения.