ЛАД написав:
Я же говорю, вы слишком увлеклись "теорией относительности", жотя в реальной жизни всё гораздо проще.
Він як диванний теоретик так і не може зрозуміти навіть ларьочного практика....
Ще раз
Є теорія... яка без експериментального підтвердження є просто мазаниною на папері(навіть якщо ця мазанина розглядалась нобелівським комітетом)
Є практика(експеримент) який може
Або підтвердити ПРАВИЛЬНІСТЬ теорії
Або показати що теорія це набір слів...
Тому
В теорії все виглядає гарно
А на практиці?
1991 рік - Україна отримала незалежність
90% населення цієї країни є совками по визначенню( жили при совку, виховувались совками жившими при совку), вважають НАТО ворожою організацію а капіталізм- теорією з якою треба боротись насмерть...
Що можуть в такому суспільстві зробити можновладці? ( які на хвилинку тільки тому й відділились від срср що в педерації програли комуністи , а тому наші збирались просто зберегти комунізм на території України як суспільний стрій)
Але
Развідділились треба йти в капіталізм...
Рушили... а тут виявляється що Схід України ПРОТИ
Тягнути його можна, але міцність канату йкий утримує Україну цілісною Державою - має певні межі.
От так і прийшов час компромісів....
Кравчук, кучма - це повний компроміс
Ющенко спробував прискорити рух в Європу, канат натягнувся... і висмикнув на поверхню Бандюковича
Бандюкович будучи залежним від педерації спробував повернути Україну в Педерацію... чим спровокував ПЕРШЕ збройне протистояння всередині України...
Змінивший його Порошенко - вже отримав відкушений Крим ( і щоб залишити свободу маневру підтримав Кримських татар заявивши що це вони ТИТУЛЬНА нація Криму)
Зеленський це знову противага Порошенку щоб отримати голоси населення яке проти війни(населення ЗАВЖДИ ПОВИННО БУТИ ПРОТИ ВІЙНИ)
От так і вийшло
Всі знають що таке ДОБРЕ
але НІХТО не може створити РЕАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ по досягненню цього добре.