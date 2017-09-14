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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 лип, 2025 19:02
ЛАД написав:Но на вопрос, зачем вы сюда приходите, вы так и не ответили.
Впрочем, как я и ожидал.
На бессмысленный вопрос нет ответа. Мне не чужда Украина. Так же, как и 95% тут, которые не воюют и никогда не будут воевать, но с удовольствием будут рассказывать о том, как другие должны это делать. Я никого никуда не посылаю. Я просто прошу оставить людей в покое.
Я никогда не писал, что не вернусь. В моей жизни слишком много переменных, чтобы такое писать.
ЛАД написав:
Но тогда не обижайтесь на "потоки грязи, которые льются в мой адрес". Это уже наше право.
Я не обижаюсь. Мне нет дела до мнения других людей о себе, если для меня эти люди неважны, а особенно если эти люди еще и пишут безграмотную ерунду (это я не о Вас). Я с детства слышу "комплименты" о себе, начиная с того, что я не люблю футбол, а люблю играть на фортепиано. Оказалась, что мои сограждане, начиная с детей - злые, пещерные, озабоченные гендером люди. Я, просто, ко всему этому привык.
ЛАД написав:
Отвечать вам больше не буду.
Ваше право. Я ничего не потеряю. Чтением моралей Вы просто тратите свое время зря. Я живу в мире, где есть вся эта грязь, которую Вы предлагаете мне не замечать, а жить идеалами. Наверное, хорошо жить идеалами в 74 года, но я живу в мире, где сограждане, которых Вы предлагаете мне защищать, первыми меня на***т, как и на***т они это государство, которое они так любят на словах.
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АндрейМ
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Додано: Пон 07 лип, 2025 20:15
АндрейМ
Просто цікаво, а місцеві індуси усі щирі, ніколи не най...ють і завжди з радістю допоможуть?
Мені здається це не від нації залежить, українці нічим не гірші (як і нічим не кращі) за інші національності. Більше залежить від власного сприйняття та конкретної ситуації.
Наприклад, на початку війни я сам бачив як усі об'єдналися і допомагали одне одному. І не тільки українці, навіть поляки - приймали, поселяли та щиро співчували. Але потім потроху людське єство взяло своє. Західняки скористалися ситуацією і задрали ціну на оренду, а поляки все частіше говорять "спердоляй" українцям. Але, думаю, так само було б, якби їх поміняти місцями
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Додано: Пон 07 лип, 2025 20:28
АндрейМ
Мне не чужда Украина.
Но защищать её должны другие, которых вы "никуда не посылаете".
И "просто прошу оставить людей в покое".
И этот человек что-то говорит о морали.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 07 лип, 2025 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 20:29
The_Rebel написав:АндрейМ
Просто цікаво, а місцеві індуси усі щирі, ніколи не най...ють і завжди з радістю допоможуть?
Мені здається це не від нації залежить, українці нічим не гірші (як і нічим не кращі) за інші національності. Більше залежить від власного сприйняття та конкретної ситуації.
Наприклад, на початку війни я сам бачив як усі об'єдналися і допомагали одне одному. І не тільки українці, навіть поляки - приймали, поселяли та щиро співчували. Але потім потроху людське єство взяло своє. Західняки скористалися ситуацією і задрали ціну на оренду, а поляки все частіше говорять "спердоляй" українцям. Але, думаю, так само було б, якби їх поміняти місцями
Если мы ничем не хуже, то почему у нас война?
Если для украинцев выделить территорию где-то на условном континенте, где нет росии, я вас уверяю, война будет непременно с кем-то другим
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Додано: Пон 07 лип, 2025 20:32
ЛАД написав:АндрейМ
Мне не чужда Украина.
Но защищать её должны другие, которых вы "никуда не посылаете".
И этот человек что-то говорит о морали.
Защищать её должны военные которым мы налогоплательщики платим и платили зарплаты и пенсии, а также весь силовой блок. Их более чем достаточно.
Хватит комедии ломать. Трахтористов они вместо себя ловят
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Додано: Пон 07 лип, 2025 20:35
Бетон написав: The_Rebel написав:АндрейМ
Просто цікаво, а місцеві індуси усі щирі, ніколи не най...ють і завжди з радістю допоможуть?
Мені здається це не від нації залежить, українці нічим не гірші (як і нічим не кращі) за інші національності. Більше залежить від власного сприйняття та конкретної ситуації.
Наприклад, на початку війни я сам бачив як усі об'єдналися і допомагали одне одному. І не тільки українці, навіть поляки - приймали, поселяли та щиро співчували. Але потім потроху людське єство взяло своє. Західняки скористалися ситуацією і задрали ціну на оренду, а поляки все частіше говорять "спердоляй" українцям. Але, думаю, так само було б, якби їх поміняти місцями
Если мы ничем не хуже, то почему у нас война?
Если для украинцев выделить территорию где-то на условном континенте, где нет росии, я вас уверяю, война будет непременно с кем-то другим
Не перегибайте.
Мы сделали много ошибок, но начали войну всё же не мы.
Защищать её должны военные которым мы налогоплательщики платим и платили зарплаты и пенсии, а также весь силовой блок. Их более чем достаточно.
Хватит комедии ломать. Трахтористов они вместо себя ловят
Хоть вы бросьте бред нести.
1. Вспомните, сколько у нас была "армія мирного часу". Когда была Тузла, то мобилизацию не объявляли. А с Гитлером воевали далеко не только военные, которые были в армии на начало войны. И даже не столько.
2. Платили мало и военным, и вообще на оборону.
3. "силовой блок" это кто? Полиция?
Они так же готовы к участию в боевых действиях, как "трактористы".
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 07 лип, 2025 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 20:53
Бетон написав:
Если мы ничем не хуже, то почему у нас война?
Если для украинцев выделить территорию где-то на условном континенте, где нет росии, я вас уверяю, война будет непременно с кем-то другим
Це жарт чи стокгольмський синдром?🙂
За останні 100 років: Фінляндія (Виборг), Грузія (Осетія, Абхазія), Україна (Крим, потім Донбас, потім південний-схід), Чечня, Азербайджан/Вірменія (Карабах), Молдова (Придністров'я), Афганістан, Японія (Курили), Кореї (розділення на 2 держави), Китай (острів Даманський)...
Це тільки те що згадав. Вгадаєте країну з якою межують/асоціюються дані військові конфлікти?
В України за останній час були погані стосунки і з державами на західному кордоні. Але війна чомусь лише на північно-східному
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