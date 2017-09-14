8 июля 2025 Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью The Times, что война закончится только после смерти или ухода Путина. читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/316599_1751990997 "Теперь в центре внимания - не переговоры и не компромисс, а необходимость готовиться к долгосрочному противостоянию"...
_hunter Школу закончить надо всем, хоть вашим бакалаврам, хоть цирковым. Но цирковым надо ещё иметь подготовку. позволяющую пройти творческий конкурс. Попробуйте сделать то, что там требуется, возможно, что-то поймёте. Причём, готовиться нужно с детства. В 30-40-50 лет туда не принимают, в отличие от обычных вузов. Да в таком возрасте вы уже и не сможете делать то, что требуется.
И, простите, если вы погуглили (в чём совсем не уверен), то можно было сразу об этом и написать, а не заставлять меня ковыряться. Если действительно, гуглили, то поступок некрасивый.
Мене зара зманюють в іншу частину і на відповідь що в нас не відпускають кажуть іти через сзч
Знаю чимало успішних випадків переведення за допомогою "Армія+", коли інша частина використовувала свою "технологічну перевагу", а поточна не зовсім розуміла що відбувається, і тому не ризикувала "активно не відпускати" тих, хто переводився в такий спосіб. Але на жаль "справжня типова ЗСУ" доволі швидко пристосовується до цифровізації та вчиться її саботувати