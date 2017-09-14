Додано: Вів 08 лип, 2025 23:45

fler написав: ЛАД написав: Простите, не очень понял.

... Есть 2 варианта для каждого - или "валить", или надеяться, что когда-то ситуация изменится и барахтаться в меру возможностей здесь. В условиях независимости шансы/надежды на изменения есть (возможно, слабые, но всё же), в случае победы Путина - без вариантов. Простите, не очень понял.... Есть 2 варианта для каждого - или "валить", или надеяться, что когда-то ситуация изменится и барахтаться в меру возможностей здесь. В условиях независимости шансы/надежды на изменения есть (возможно, слабые, но всё же), в случае победы Путина - без вариантов. Пробачте, не дуже зрозуміло. Пробачте, не дуже зрозуміло.

ЛАД написав: Если так, то надо срочно заключать мир.

Практически на любых условиях. Если так, то надо срочно заключать мир.Практически на любых условиях.

Оцей Ваш "мір на любих умовах" - то чия перемога? Такий "мір" може призвести до незалежності? Оцей Ваш "мір на любих умовах" - то чия перемога? Такий "мір" може призвести до незалежності?

Пробачте, зовсім не зрозуміло, що вам не зрозуміло.Не может.Но вы прочитали, что перед этим?Если народ хочет и готов воевать за независимое государство. то нужно и можно воевать.Если народ боится ТЦК (мобилизации) больше, чем Путина, то... простите, не о чем говорить.Можно, конечно, заставить, но для этого нужна жёсткая диктатура, штрафбаты и пр. Сегодняшние ТЦК в этом случае покажутся ангелочками.Простите, но в такую возможность в Украине не верю.И ещё одно. Кроме желания воевать должны быть и возможности. При явном преимуществе в людских ресурсах должно быть преимущество в вооружении. К сожалению, этого тоже нет. "Партнёры" его не обеспечивают. Пока что ВСУ удаётся более-менее успешно сдерживать врага. Я не работаю в Генштабе и не могу сказать, долго ли это возможно.