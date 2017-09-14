8 июля 2025 Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью The Times, что война закончится только после смерти или ухода Путина. читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/316599_1751990997 "Теперь в центре внимания - не переговоры и не компромисс, а необходимость готовиться к долгосрочному противостоянию"...
_hunter Школу закончить надо всем, хоть вашим бакалаврам, хоть цирковым. Но цирковым надо ещё иметь подготовку. позволяющую пройти творческий конкурс. Попробуйте сделать то, что там требуется, возможно, что-то поймёте. Причём, готовиться нужно с детства. В 30-40-50 лет туда не принимают, в отличие от обычных вузов. Да в таком возрасте вы уже и не сможете делать то, что требуется. Очень часто в цирк идут дети цирковых артистов. Такие начинают заниматься чуть ли не с младенчества.
И, простите, если вы погуглили (в чём совсем не уверен), то можно было сразу об этом и написать, а не заставлять меня ковыряться. Если действительно, гуглили, то поступок некрасивый.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 лип, 2025 23:43, всього редагувалось 1 раз.
Мене зара зманюють в іншу частину і на відповідь що в нас не відпускають кажуть іти через сзч
Знаю чимало успішних випадків переведення за допомогою "Армія+", коли інша частина використовувала свою "технологічну перевагу", а поточна не зовсім розуміла що відбувається, і тому не ризикувала "активно не відпускати" тих, хто переводився в такий спосіб. Але на жаль "справжня типова ЗСУ" доволі швидко пристосовується до цифровізації та вчиться її саботувати
ЛАД написав:Простите, не очень понял. ... Есть 2 варианта для каждого - или "валить", или надеяться, что когда-то ситуация изменится и барахтаться в меру возможностей здесь. В условиях независимости шансы/надежды на изменения есть (возможно, слабые, но всё же), в случае победы Путина - без вариантов.
Пробачте, не дуже зрозуміло.
Пробачте, зовсім не зрозуміло, що вам не зрозуміло.
ЛАД написав:Если так, то надо срочно заключать мир. Практически на любых условиях.
Оцей Ваш "мір на любих умовах" - то чия перемога? Такий "мір" може призвести до незалежності?
Не может. Но вы прочитали, что перед этим? Если народ хочет и готов воевать за независимое государство. то нужно и можно воевать. Если народ боится ТЦК (мобилизации) больше, чем Путина, то... простите, не о чем говорить. Можно, конечно, заставить, но для этого нужна жёсткая диктатура, штрафбаты и пр. Сегодняшние ТЦК в этом случае покажутся ангелочками. Простите, но в такую возможность в Украине не верю.
И ещё одно. Кроме желания воевать должны быть и возможности. При явном преимуществе в людских ресурсах должно быть преимущество в вооружении. К сожалению, этого тоже нет. "Партнёры" его не обеспечивают. Пока что ВСУ удаётся более-менее успешно сдерживать врага. Я не работаю в Генштабе и не могу сказать, долго ли это возможно.
ЛАД написав:_hunter Школу закончить надо всем, хоть вашим бакалаврам, хоть цирковым. Но цирковым надо ещё иметь подготовку. позволяющую пройти творческий конкурс. Попробуйте сделать то, что там требуется, возможно, что-то поймёте. Причём, готовиться нужно с детства. В 30-40-50 лет туда не принимают, в отличие от обычных вузов. Да в таком возрасте вы уже и не сможете делать то, что требуется. Очень часто в цирк идут дети цирковых артистов. Такие начинают заниматься чуть ли не с младенчества.
И, простите, если вы погуглили (в чём совсем не уверен), то можно было сразу об этом и написать, а не заставлять меня ковыряться. Если действительно, гуглили, то поступок некрасивый.
Подготовка ровно так же нужна и для всех ВУЗов "первого ранга"...
А в "необычные" - вроде теормеха/микробиологии - с детства готовиться не нужно? 🤔 И в 40 лет (после тех ваших "продаж") туда можно без проблем поступить? Тоже, кстати, попробуйте вступительный экзамен сдать - возможно, что-то поймёте. Не менее часто в "науку" идут и дети академиков - тоже, кстати, с младенчества начинают заниматься.
Я же писал: там так уверенно было написанно о долгих и трудных годах подготовки, что я засомневался в своих результатах.