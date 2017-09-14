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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 лип, 2025 01:46
detroytred
Назвать Губарева одним из главных идеологов войны против Украины это сильно.
Стрелков пишет такое уже очень давно.
Разрушительных санкций уже было много, 3 года только и принимаются. Вот только РФ до сих пор не разрушена. Посмотрим, что примут сейчас. Там, кстати, пишут, что это "даст будущему (?) президенту США больше рычагов давления для завершения войны в Украине". Т.е. он может усилить санкции, а может и не усилить?
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Додано: Сер 09 лип, 2025 01:47
candle645 написав:
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Хоча насправді давно пора максимально привести "устави" у відповідність до Трудового і Цивільного Кодексів та інших Законів України, тим-самим якщо не повністю вирішити проблему СЗЧ, то принаймі усунути 80-90% його причин.
Если хотим победить, то, скорее, наоборот.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 02:09
Опять прилёты. Громко.
Андрюша может продолжать художественный свист.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 03:10
У ВиктрФёдорыча сегодня юбилей
Ростов с Барвихой порожняк гнать не будут.
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