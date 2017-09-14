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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14364143651436614367
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 10:28

Із 20:00 вівторка, 8 липня, росіяни атакували Україну 741 засобом повітряного нападу:

728 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово;
сім крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської області та Курської області;
шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області.
Основним напрямком удару був Луцьк.
___________________________________
За попередніми даними, станом на 8:30 середи, 9 липня, ППО знешкодила 718 засобів повітряного нападу, 303 збиті вогневими засобами, 415 локаційно втрачені:

296 безпілотників збиті вогневими засобами, 415 локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
сім крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" збиті.
Зафіксовані влучання у чотирьох локаціях, а також падіння збитих цілей у 14 локаціях.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/401 ... raket.html

718 з 741!!!
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 10:43

  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:В одній з безпечних областей України
Це що за область така?

В мене теж одразу виникло таке питання.
Понятно, что относительно "безпечні".
Разноваривал как-то с нашими дронщиками. Они съездили в Киев в центр подготовки очень известной бригады и были сильно удивлены обеспечением безопасности. По нашим меркам близко к 0. А потом здесь пишут о вине высших командиров и, в частности, Главкома в больших жертвах при прилётах по воинским частям.

Є ще отаке до цієї новини - шефство бригад:
ючи свої традиції, залучаючи молодь до свого, до своїх подій", - сказав очільник МОН.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... isami.html
__________________________________
Тобто по суті відкат...
БЗВП студентів неповноцінна... Солдатів (рядових).
(Хоча запросто готували офіційно повноцінних офіцерів-студентів...)

Навантажити базу підготовки бригад ще й студентами???!!!
Імхо -- паперові прожекти...
Для галочки, імітації діяльності. І перекидання гарячого пиріжка на нижню ланку в ієрархії влади - на бригади...
Нехай іпуться ще й зі студентами.
Наче вони й так по вуха не завантажені.
Не знаю, как сейчас, но в моё время "готували офіційно повноцінних офіцерів-студентів" 4 года полный учебный день один раз в неделю + 2-месячные полевые сборы после 4 курса с принятием присяги.
Но инициатива слегка напоминает - унтер-офицера в наставники.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 10:48

  detroytred написав:718 з 741!!!

- Діду, по радіво кажут, що москалі в космос полетіли.
- Що всі?
- Та ні, один.
- То чого ти безкутнє радієш!
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 10:50

  flyman написав:
  Успіх написав:
  ЛАД написав:Подготовка циркового артиста занимает годы, в отличие от "подготовки" того же Успиха.
"О как"©😁
А військових і колишніх військових - скільки треба на їхню підготовку?
Мабуть теж роки, раз вибрали взяти швидше Успіхів)) - ніколи не служивших і обмежено придатних, які до військової справи були зовсім "не в зуб ногою"!😁
Це просто якийсь сюр!))

Це, наче, як в Україні почалась масштабна пожежа... горить село за селом кожного тижня... - а пожежники і колишні пожежники сидять і в карти грають))
А гасити пожежу відправляють напів-хворих трактористів/баристів, яких ще й треба підготувати хоч місяць -два!
Тобто, напів-хворі з підготовкою місяць-два кращі за ПРОФЕСІЙНИХ пожежників, яких РОКАМИ готували/проводили неодноразово практику???

Як так?©😁

гвинтокрилий пожежник з поізношеною вихлопною трубою під час пожежі будує будинок на березі Адріатики
Незабувай нову деталь в біографії поізносівшогося >>> :mrgreen: бомжара парковочний :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 11:00

  ЛАД написав:
  _hunter написав:..............
>>> Высшей математикой и теормехом?
Нет конечно же: арифметикой и "играми на память". Но, насколько я знаю и акробаты своих детей на трапецию в один год не гонят.

>>> и можно стать воздушным гимнастом за пару-тройку лет
как и физиком-ядерщиком или иммунологом.
Но вы так ни разу и не ответили про сложности подготовки клоунов... :wink:

Простите, вам не надоело хернёй страдать? Или блох ловить?
Сколько у нас циркачей? На один полк или хотя бы батальон хватит?
А "физиков-ядерщиков" каждый год выпускают не одну дивизию. А если без кавычек, наверно, полк.
И, главное. Они нужны в Украине? Или готовим кадры для Запада?
И последнее. На физика-ядерщика или иммунолога, или инженера, юриста, экономиста начинают учиться после 17-18 лет, а на воздушного гимнаста с детства или даже с младенчества, хотя "на трапецию в один год не гонят". И что вас так волнуют клоуны? Или это ваша профессия?

Но ничего страшного -- "главное не демография, а моральный настрой" (с) Хотя погодите...
Надеемся на вас с Андреем.
Вы же там в Германии и не знаю в какой стране Андрей в тишине и уюте, надеюсь, этим вопросом плотно занимаетесь?

>>> На один полк или хотя бы батальон хватит?
Меня, например, и на одну роту не хватит. Где бы мне на этом основании бронь получить? :roll:

>>> начинают учиться после 17-18 лет
подготавливаясь перед этим с детства

>>> И что вас так волнуют клоуны?
пытаюсь узнать какие же тяготы они переносят в учебе.
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 09 лип, 2025 11:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 11:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:о цирковым надо ещё иметь подготовку. позволяющую пройти творческий конкурс. Попробуйте сделать то, что там требуется, возможно, что-то поймёте.
Причём, готовиться нужно с детства. В 30-40-50 лет туда не принимают, в отличие от обычных вузов. Да в таком возрасте вы уже и не сможете делать то, что требуется.

я думаю в умовах екзистенційної війни недоречно взагалі обговорювати бронь для циркачів, футболістів і т.д. Бо якось воно не вяжеться з війною на виживання
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 11:04

  flyman написав:
  detroytred написав:718 з 741!!!

- Діду, по радіво кажут, що москалі в космос полетіли.
- Що всі?
- Та ні, один.
- То чого ти безкутнє радієш!

Пам'ятаю як вроді учора, у селі де проводив літні канікули окрім радіо нічого не було, у сусідів родичів тв с линзой :shock: і мультик 80 дней вокруг света, у 15-00 кожного дня повідомляв діктор де який час у СРСР, в Петропавловске- Камчатском -полночь...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 09 лип, 2025 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 11:11

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав: Це що за область така?

В мене теж одразу виникло таке питання.
Понятно, что относительно "безпечні".
Разноваривал как-то с нашими дронщиками. Они съездили в Киев в центр подготовки очень известной бригады и были сильно удивлены обеспечением безопасности. По нашим меркам близко к 0. А потом здесь пишут о вине высших командиров и, в частности, Главкома в больших жертвах при прилётах по воинским частям.

Так это его прямая обязанность: проверить - даже лично. И обеспечить исполнение - можно тоже лично.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 11:13

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:"О как"©😁
А військових і колишніх військових - скільки треба на їхню підготовку?
Мабуть теж роки, раз вибрали взяти швидше Успіхів)) - ніколи не служивших і обмежено придатних, які до військової справи були зовсім "не в зуб ногою"!😁
Це просто якийсь сюр!))

Це, наче, як в Україні почалась масштабна пожежа... горить село за селом кожного тижня... - а пожежники і колишні пожежники сидять і в карти грають))
А гасити пожежу відправляють напів-хворих трактористів/баристів, яких ще й треба підготувати хоч місяць -два!
Тобто, напів-хворі з підготовкою місяць-два кращі за ПРОФЕСІЙНИХ пожежників, яких РОКАМИ готували/проводили неодноразово практику???

Як так?©😁

гвинтокрилий пожежник з поізношеною вихлопною трубою під час пожежі будує будинок на березі Адріатики
Незабувай нову деталь в біографії поізносівшогося >>> :mrgreen: бомжара парковочний :mrgreen:

Новая "легенда" от впенса не з тим ВОСом
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 11:14

Re: Напад

Стм, я знаю, що вам цей адвокат сподобався!
Тому, лише для вас його викладаю тут))
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