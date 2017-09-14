Ну т.е. вы признаете, что никаких реальных аргументов - кроме "так ЭТОТ захотел" у вас нет?
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Додано: Сер 09 лип, 2025 12:16
Ну т.е. вы признаете, что никаких реальных аргументов - кроме "так ЭТОТ захотел" у вас нет?
Додано: Сер 09 лип, 2025 12:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А пробували поцікавитись яка кількість тих заброньованих клоунів..
Адже якщо виявится що на всю Україну їх менше ніж тутешніх плакальщиків - то може варто на себе глянути?
Всім іншим, єдиним закладом який готує циркачів є Київський коледж (з 2007 року Академія)
І якщо припустити що там 5 років навчання , то при загальній кількості 500 студентів - річний випуск 100 студентів - половина жінки - 50 чоловіків * (60-25 років)=1750 осіб.
Ти переживаєш скільки з 1750 штучних екземплярів за 35 років - отримало бронювання?
До речі - циркове мистецтво -травматичне , і циркачі виходять на пенсію через 20 років артистичного стажу( тобто треба не на 35 років множити 50 студентів, а на 20 років....
Додано: Сер 09 лип, 2025 12:57
741 - 718 > 5
Нужно учитывать, что чем ближе к границе, тем меньше вероятность сбития.
Ну и еще стоит учесть, что сбитие с детонацией БЧ в воздухе происходит нечасто. Чаще подранок падает и взрывается на земле. Просто не там, куда целились.
Додано: Сер 09 лип, 2025 13:41
1. Это вряд ли. Скорее, наоборот. Посмотрите на "подтянутых" гаишников.
2. Сибарит уже ответил.
3. Возможно, но у кого как. И обучить этому несложно и не долго.
4. Ментальные барьеры исчезают быстро. А насчёт "допускати ймовірність власного поранення/загибелі" - это вы сильно романтизируете работу полиции. Вероятность крайне низкая, разве что в спецподразделениях и то не очень.
5. Кто виноват, что у нас слишком многие не служили в армии. В "ранешние времена" человек, не принявший присягу, был редкостью. Но принять присягу дело 5 минут.
А вот Андрея вы защищаете напрасно.
Он, вроде, "честный" и, действительно, ни от кого не требует воевать, но при этом явно лукавит. Его не волнует, будет кто-то воевать или нет, но главная цель - "не трогайте меня".
Он много (и, в общем, правильно) пишет о взятках и прочих "радостях" в Украине. Но при том, что он "легко освоился в эмиграции", не исключает варианта возвращения в Украину после войны.
И тут сразу 2 очень скользких момента.
1.
Посмотрите на эмигрантской ветке. Люди честно пишут, что "там" им лучше. По разным причинам, но тем не менее. В том числе и по причине всех тех недостатков, о которых пишет Андрей. Так они явно не собираются возвращаться. И они, кстати, обсуждают свои проблему и не лезут на эту ветку. Хотя, возможно, их взгляд со стороны и не помешал бы.
2. В какую Украину он собирается вернуться?
Тут 2 варианта
а) Он надеется, что "дураки", которые здесь остались и воюют (в отличие от него), отстоят независимость Украины и он вернётся в ту же страну, откуда уехал.
б) Ему всё равно, что здесь будет - независимая Украина или одна из областей РФ.
Не знаю. какой из вариантов вам больше нравится.
Лично мне не нравятся оба.
Так что "честность" у него несколько кособокая, что бы он ни писал.
Об остальных моё мнение вы, надеюсь, знаете, но они, хотя бы потенциально, могут быть призваны.
Додано: Сер 09 лип, 2025 13:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
коротко про головне :
Мерц сказав що дипломатичні шляхи закінчення війни вичерпані
" ❗️Дипломатические возможности для урегулирования войны в Украине «исчерпаны», — канцлер Германии Фридрих Мерц
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Официально: Госдеп США подтверждает разморозку военных поставок Украине
"Мы были и остаёмся крупнейшими сторонниками Украины. Нам небезразличны эти люди. Нам важно, чтобы у них было всё необходимое. Президент испытывает сильную обеспокоенность и решимость в отношении способности Украины защищать себя", - спикер ведомства Тэмми Брюс
Додано: Сер 09 лип, 2025 14:09
Сер 09 лип, 2025 10:33
А новина про розблокування постачань зброї було ще вчора від Трампа.
На гілці з ранку лише дві з половиною сторінки повідомлень.
Навіщо заходити на гілку, не читаючи її?
Зате пару днів тому "приватну переписку двох осіб" помітили надвечір зорко та зауважили. Хоча, виходить, вона аж ніяк не торкається вас, аби надати своє якесь повідомлення.
Додано: Сер 09 лип, 2025 14:37
>>> А пробували поцікавитись яка кількість тих заброньованих клоунів..
Зачем? Вопрос ведь не в количестве - а "действительно ли Страна без них функционировать не сможет?"
>>> Ти переживаєш скільки з 1750 штучних екземплярів за 35 років - отримало бронювання?
Нет. Я "переживаю" сколько абсолютно без проблем заменимых экземпляров за 35 років - отримало бронювання.
>>> і циркачі виходять на пенсію через 20 років артистичного стажу
Да-да
Додано: Сер 09 лип, 2025 14:43
В умовах, які є (а це ота купа зашкварів в країні що в цивільній сфері, що у війську) позиція "не трогайте меня" -- не є осудною, дорікливою, лукавою тощо.
Є бажання когось осуджувати, комусь дорікати? То є на порядки більш підходящі для цього об'єкти -- ті, що несуть пряму шкоду, прямо заважають.
До того ж це неконструктивно.
Стали дорікати Андрію, він у відповідь знайшов чим дорікнути теж.
Саме таке зробили з добряком-весельчаком Успіхом...
Тепер всі хавають у відповідь вже від іншого Успіха - від такого, яким його самі ж зробили.
Позиція Андрія звісно не варта підтримки, але і осудження теж.
Тобто його можна лише спробувати зрозуміти і прийняти до уваги, що отак.
Тоді можливо він ще більше задонатить зайвий раз або чимось іншим комусь допоможе.
А відштовхувати? Сенс? Ніякого нікому.
Додано: Сер 09 лип, 2025 15:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 09 лип, 2025 15:19
В каком году в крайний раз вам повстречался "подтянутый" гаишник ?
Нет такой службы.
И что же он ответил ? Речь шла о полиции, а от него была ремарка о
военнослужащих. Набранных из "трактористов" ? В полиции за аттестованным составом закреплено оружие (ПМ, Форт). Раз в месяц неполная разборка и чистка. Стрельбы в тире (пистолет, автомат). Ежемесячная сдача экзамена по огневой подготовке (теория) по удаленке. Годовой зачет по огневой (теория + практика).
Востаннє редагувалось tumos в Сер 09 лип, 2025 15:34, всього редагувалось 2 разів.
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