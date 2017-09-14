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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14368143691437014371
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 18:28

  ЛАД написав:
  slonomag написав:А смысл тут писать одно и тоже по кругу? Все правильно Вам пишут:
Пока вы не лезете в наши дела с какими-то претензиями или указаниями.

Пока "этот" не подписал ни одной заявы "на выход из гражданства" - это и есть "наши дела" :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 18:28

❗️ Оскільки російська промисловість продовжує набирати обертів, військові аналітики очікують, що до осені росія буде регулярно запускати понад 1000 безпілотників за один залп, — The New York Times.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 18:32

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
.............
Тут, помнится, один человек писал -- "если дрон/ракета не попали в свою цель - это уже достижение". Видимо верхушка считает аналогично :oops:
Если только не в результате работы РЭБ, тогда это, действительно, достижение.

Ну так
415 локаційно втрачені/подавлені РЕБ;


То, что иногда они об жилой дом "локацийно втрачаються" - то уже такое...
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 18:52

  Letusrock написав:............
здається ви відповіли тільки заради відповіді
Нет.
Удивляюсь, о чём вы спорите. Вы обычно объективнее.

1. "подтянутых" гаишников небагато. подивіться відео з шикування поліцейських, або щоденні відео затримань. Нема жодних передумов стверджувати що рівень фізпідготовки бібліотекарів/трактористів вище ніж молодих-здорових поліцаїв
Если "молодих-здорових", то бесспорно. Но тогда и сравнивайте с "молодыми-здоровыми" "трактористами".
Тут уже вопрос.
Но вы видимо, считаете, что все полицейские "молодые-здоровые". :)
Интересно, куда деваются"старые-больные" (или, точнее, нездоровые)?

Но вообще я писал просто о том, что не вижу заметных преимуществ призыва полицейских перед призывом "трактористов".

Но ладно, скажу о другом.
Во время войны все стали законопослушными и полиция не нужна?
Исчезли хулиганство, воровство, грабежи, бандитизм, жулики и насильники? Никто не ездит на красный свет, нет ДТП?
Вы, видимо, не подозреваете, что существует, к примеру, и мародёрство.
Полицию можно ликвидировать?

И полицейские такие же люди, как "трактористы" и точно так же боятся смерти и, соответственно, фронта. И вы совершенно напрасно думаете, что полицейский "раз пішов поліцаєм значить вже ментально готовий ... застосовувати зброю, допускати ймовірність власного поранення/загибелі". Он так же не готов к этому, как и "тракторист", и как и мы с вами.
ЛАД
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  #<1 ... 14368143691437014371
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