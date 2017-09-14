Пока "этот" не подписал ни одной заявы "на выход из гражданства" - это и есть "наши дела"
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Додано: Сер 09 лип, 2025 18:28
Додано: Сер 09 лип, 2025 18:28
Додано: Сер 09 лип, 2025 18:32
Ну так
То, что иногда они об жилой дом "локацийно втрачаються" - то уже такое...
Додано: Сер 09 лип, 2025 18:52
Нет.
Удивляюсь, о чём вы спорите. Вы обычно объективнее.
Если "молодих-здорових", то бесспорно. Но тогда и сравнивайте с "молодыми-здоровыми" "трактористами".
Тут уже вопрос.
Но вы видимо, считаете, что все полицейские "молодые-здоровые".
Интересно, куда деваются"старые-больные" (или, точнее, нездоровые)?
Но вообще я писал просто о том, что не вижу заметных преимуществ призыва полицейских перед призывом "трактористов".
Но ладно, скажу о другом.
Во время войны все стали законопослушными и полиция не нужна?
Исчезли хулиганство, воровство, грабежи, бандитизм, жулики и насильники? Никто не ездит на красный свет, нет ДТП?
Вы, видимо, не подозреваете, что существует, к примеру, и мародёрство.
Полицию можно ликвидировать?
И полицейские такие же люди, как "трактористы" и точно так же боятся смерти и, соответственно, фронта. И вы совершенно напрасно думаете, что полицейский "раз пішов поліцаєм значить вже ментально готовий ... застосовувати зброю, допускати ймовірність власного поранення/загибелі". Он так же не готов к этому, как и "тракторист", и как и мы с вами.
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