Додано: Сер 09 лип, 2025 18:52

Letusrock написав: ............

здається ви відповіли тільки заради відповіді ............здається ви відповіли тільки заради відповіді

1. "подтянутых" гаишников небагато. подивіться відео з шикування поліцейських, або щоденні відео затримань. Нема жодних передумов стверджувати що рівень фізпідготовки бібліотекарів/трактористів вище ніж молодих-здорових поліцаїв

Нет.Удивляюсь, о чём вы спорите. Вы обычно объективнее.Если "молодих-здорових", то бесспорно. Но тогда и сравнивайте с "молодыми-здоровыми" "трактористами".Тут уже вопрос.Но вы видимо, считаете, что все полицейские "молодые-здоровые".Интересно, куда деваются"старые-больные" (или, точнее, нездоровые)?Но вообще я писал просто о том, что не вижу заметных преимуществ призыва полицейских перед призывом "трактористов".Но ладно, скажу о другом.Во время войны все стали законопослушными и полиция не нужна?Исчезли хулиганство, воровство, грабежи, бандитизм, жулики и насильники? Никто не ездит на красный свет, нет ДТП?Вы, видимо, не подозреваете, что существует, к примеру, и мародёрство.Полицию можно ликвидировать?И полицейские такие же люди, как "трактористы" и точно так же боятся смерти и, соответственно, фронта. И вы совершенно напрасно думаете, что полицейский "раз пішов поліцаєм значить вже ментально готовий ... застосовувати зброю, допускати ймовірність власного поранення/загибелі". Он так же не готов к этому, как и "тракторист", и как и мы с вами.