Додано: Суб 12 лип, 2025 23:20

АндрейМ написав: Проти брехні, подвійних стандартів і лицемірства, а також поділу громадян за будь-якими ознаками. Ти лише деяким насмілишся сказати, що без обовʼязків не буває прав. Проти брехні, подвійних стандартів і лицемірства, а також поділу громадян за будь-якими ознаками. Ти лише деяким насмілишся сказати, що без обовʼязків не буває прав.

У нас є один теоретик який якщо не 100% вірно - то це відарзу записується у те що можновладці не працюють на повну.Я. як людина яка завязана все життя на кінцевий результат - завжди можу порівняти чого хотів досягнути і що реально вийшло.Так от , в цьому порівнянні в середньому дай Бог щоб було 50-70% від максимуму про який мріяв...Тому я не можу звинувачувати владу в тому що ефективність її роботи 90%... в той час коли моя 50-70%... а про тебе вже й говорити нічого -в тебе там як в паровоза , якщо буде 5% то вже прекрасно.Для тих хто ідеалістПриведіть приклади власних досягнень які вищі ніж середнє по Державі по абсолюту і в яких коефіцієнт досягнення становить більше 90-95%...Приведете - тоді можете розказувати що ви розумні а вами керують дурніПро те , чомусь мені здається що фразаРозумна влада керує дурнями- буде більш доречна..І при цьомуя не проти того щоб влада була розумнішою/ефективнішою і ще в 2022 році не випустила тих 654 000 просто так.