Додано: Нед 13 лип, 2025 00:56

ЛАД написав: Для АндреяВ и некоторых других: После его смерти мечта Д’Азельо о полной интеграции Италии воплотилась в жизнь благодаря распространению государственных школ и всеобщей воинской повинности на всю территорию страны. Сегодня мы находимся в ситуации, которую «героям Возрождения» было бы трудно признать. Однако спустя 170 лет мы должны признать, что сообщество выживает только тогда, когда оно способно разделять обязанности, которые придают смысл свободам и правам личности. Правам и свободам, которые могут со временем исчезнуть, если мы решим «тихо уйти в тихую ночь» того, что было величайшим политическим проектом послевоенного мира. https://www.thinktank.vision/en/magazine/the-future-of-europe/erasmus-and-civil-service-as-the-way-forward-to-a-european-demos-rationale-and-feasibility Для АндреяВ и некоторых других:

Любите Вы избранно цитировать…Проблема в том, что обязанности Вы хотите для меня, а свободы и права личности - для своих дочерей. Меня это не устраивает. Наше общество не разделяют обязанности. Вы даёте ссылку на статью о том, что всё общество должно участвовать в общем деле, чтобы сказать мне и «некоторым другим», что мы что-то там обязаны, а другие - нет. Вы так и не можете объяснить какие обязанности мы разделяем. Вы всего лишь продвигаете Ваше личное, абсолютно людоедское, мнение о том, чья жизнь лично для Вас ценнее. Вы - не всё общество.Я о распределении обязанностей пишу уже пару лет, но в ответ слышу только потоки грязи и тупые гендерные стереотипы. Вы, вот, этой статьёй подтвердили мои слова - обязанности должны быть взаимными и общими, а не односторонними. Просто, Вы там увидели слова «всеобщая воинская повинность» (170 лет назад!), а не о том, что все граждане должны за всё платить и иметь взаимные обязанности.Никто не останавливает Ваших дочерей идти и защищать свои права и свободы. Нет, Вы считаете, что они у них должны просто быть, а я и «некоторые другие» должны им их обеспечивать непонятно в обмен за что.Определитесь уже чего именно Вы хотите.