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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 13 лип, 2025 16:07
ЛАД написав:
Интересно наблюдать как в едином экстазе сливаются муха с Андрюшей.
Подвал с заграницей.
Пасивний трус (чекаю поки пропливе труп ф̶і̶л̶і̶п̶і̶н̶к̶и ворога ) і активний трус (втік за хабар і верещить з-за кордону).
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Hotab
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Додано: Нед 13 лип, 2025 16:10
Что-то меня сегодня слишком много.
Пошёл я, наверное, ... куда подальше.
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ЛАД
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Додано: Нед 13 лип, 2025 16:21
Hotab написав: ЛАД написав:
Интересно наблюдать как в едином экстазе сливаются муха с Андрюшей.
Подвал с заграницей.
Пасивний трус (чекаю поки пропливе труп ф̶і̶л̶і̶п̶і̶н̶к̶и ворога ) і активний трус (втік за хабар і верещить з-за кордону).
Менш жадібний (заплатив хабар) и більш жадібний (на хабар гроші жалкує. Чи всі гроші за кордоном).
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Додано: Нед 13 лип, 2025 16:25
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
...........
Вы уверены, что "бедные" согласились бы на такие условия?
увы, но этот вопрос "Сегодня
непроверяемый."
Есть опыт РФ. При том, что там вообще не идёт речь об обязательном призыве и на них никто не напал, защищаться не надо.
Для обеспечения призыва (по контракту) выплаты постоянно растут. При годовых
контрактах.
Т.е. даже при открытых кордонах находятся люди, готовые рисковать своей жизнью за деньги? -- вот это неожиданность.
При этом, как вы правильно заметили - "не идёт речь об обязательном призыве и на них никто не напал, защищаться не надо" - т.е. ни о каком патриотизме речь не идет.
А на фоне "работы в Европе нет/язык учить нужно" -- как тут ранее уже упоминали -- народ бы вполне себе и назад бы ехал...
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Додано: Нед 13 лип, 2025 16:26
ЛАД написав:
Интересно наблюдать как в едином экстазе сливаются муха с Андрюшей.
Подвал с заграницей.
+ львовская однушка, которая трёшка )
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pesikot
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Додано: Нед 13 лип, 2025 16:29
ЛАД написав:
Я даже не буду спорить, нашёлся бы 1 млн. человек, согласных платить 600 долл. в месяц за бронирование, хотя не уверен.
Оно-то, вроде, для всех хорошо.
Для государства выгодно - 7 млрд. уе в год лишними бы не были.
Для откупившихся неплохо - вместо взяток честно заплатили, чисты перед государством и совесть, вроде, чиста.
Но есть такой момент - это уже явно была бы "война бедных за безопасность
Патетика и хлопоманский пафос достойные похвалы
Но. ̶к̶т̶о̶ ̶н̶а̶п̶и̶с̶а̶л̶ ̶4̶ ̶м̶и̶л̶л̶и̶о̶н̶а̶ ̶д̶о̶н̶о̶с̶о̶в̶ кто аплодровал Зеленскому и улюлюкал Трампу с Венсом во время трансляции встречи в овальном кабинете, кто повторял бубнеж про кордоны 1991 и "нет корейскому сценарию" ? Экономически активные люди и так делают большое одолжение вам, тем что живут в одной стране со стремительно деградирующим социумом. Вы должны целовать асфальт по которому они ходят. Но уже поздно вводить экономическое бронирование, те деньги что могли помочь стране 2-3 года назад, сейчас уже как мертвому припарки . На этом этапе разве что имеет смысл ввести платные выездные визы 15-50 куе в зависимости от возраста
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Додано: Нед 13 лип, 2025 16:38
Hotab написав:
активний трус (втік за хабар і верещить з-за кордону).
Ви поруч стояли і спостерігали за процесом дачі хабаря і втечею чи, як ЛАДушка, щось вигадуєте і самі свої фантазії коментуєте?
До речі, з-закордону тут верещите саме Ви.
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АндрейМ
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Додано: Нед 13 лип, 2025 16:45
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Забавно наблюдать, что как только начинает сбываться древнее пророчество "когда пришли за мной" -- ура-агитаторы начинают удивляться "а нас-то за что?"
сформулюй думку, що хотів сказати, - бо як зазвичай маячня виходить...
Объясняю: ти не вмієш відрізняти важливе від неважливого - трошки не вистачає розуміння.
Не бывает "немножечко" диктатур. Поэтому немножечко забавно читать "ой, а мне стало немножечко казаться, что у нас тут немножечко диктатурачка стала пояаляться"
ще й як буває. питання, як реагує суспільство. реагує мляво, навіщо нам та свобода - отримує бульбофюрера та пуйла. Яник спробував закрутити гайки - отримав по зубах й втік.
те, що зараз відбувається - це дійсно лише маркери. ще ніхто не знає наперед фамілії наступного президента - одна з головних ознак автократії. тому так, деякі ознаки є, але гадаю наше суспільство вже має імунітет - хто реально спробує, може вже й не встигнути втекти
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Shaman
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Додано: Нед 13 лип, 2025 16:52
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
сформулюй думку, що хотів сказати, - бо як зазвичай маячня виходить...
Объясняю: ти не вмієш відрізняти важливе від неважливого - трошки не вистачає розуміння.
Не бывает "немножечко" диктатур. Поэтому немножечко забавно читать "ой, а мне стало немножечко казаться, что у нас тут немножечко диктатурачка стала пояаляться"
ще й як буває. питання, як реагує суспільство. реагує мляво, навіщо нам та свобода - отримує бульбофюрера та пуйла. Яник спробував закрутити гайки - отримав по зубах й втік.
ОК: внимательно наблюдаем как толпы сметунов вот-вот уже почти выходят на защиту Шабунина.
При том, что уже озвучили и версию пострадавшей стороны...
"Підозра Шабуніну – важливий сигнал усім мобілізованим ухилянтам із тилового батальйону "Невидимка": не можна паразитувати на ЗСУ. Два світи. В одному воїни захищають країну, в іншому – шахраї мімікрують під захисників, порушуючи закон і підриваючи віру в ЗСУ", – написав "Сталкер".
...
"Підозра врятувала Шабуніна від того, щоб хтось з наших не вручив йому підозру "по зубах". Ми всі бачимо скільки такої нечисті розвелося. І якщо зараз її не почистити по закону, хлопці приїдуть почистять по справедливості", – підсумував він.
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Додано: Нед 13 лип, 2025 16:53
АндрейМ
До речі, з-закордону тут верещите саме Ви.
Доречі для Монреаля Київ то канєш «закордон»
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