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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 лип, 2025 14:28
fox767676
Читая ваши посты, часто создаётся ощущение, что читаю "Краткий курс истории ВКП(б)", дописанный до сегодняшних дней.
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ЛАД
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Додано: Пон 14 лип, 2025 15:03
ЛАД
Всё он правильно пишет
Политруков с бронью и пышущих здоровьем от фуршетов в прикорытных закрытых рестиках первых в расход.
Кому из поросят-соросят не хватит штыковой лопаты для наступления на ялтинский кохфэ - получит совковую, фанерную, с антибурятскими рунами выжженными на фанере.
На всех пропагондонов рудников в Жёлтых Водах всё равно не хватит.
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Додано: Пон 14 лип, 2025 15:22
V2 написав:
Росіяни ніч за ніччю атакують міста України. Намагаючись вдарити не так по військових об'єктах, як по розуму українців. Викликати зневіру, яка має штовхати до капітуляції. Змусити людей бігти, не озираючись. Їхати з України і не повертатись. Вони не мають сили проломити фронт і тому атакую тил
Взагалі не розумію проблему.
Літо надворі.
У містах і так погано (спека), а тут ще й терор.
Якого чорта сидіти у містах?
Чому б не поїхати в село/риболовлю/похід (залежно від фантазії).
Навіть села за неповні пів сотні км від нуля (куди теоретично мали би залітати дрони) -- і ті тихі (хіба що наші на полігонах пострілюють).
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Додано: Пон 14 лип, 2025 15:33
budivelnik написав:
Одна з них
Розбомбити Нафтові Підприємства, порти, газо і нафтогони і так далі...
Ніби й правильно каже
Теоретично вірно і по підручниках так треба...
А ми все якось не хочемо виконувати ці геніально просту річ....
От тільки поспілкувавшись з хлопцями - починаєш розуміти.
Що робити - це знають всі..
Як це зробити - знає на порядок менше
А може зробити - на порядок менше від тих хто знає
Портников припускав, що НПЗ не чіпаємо в обмін на недоторканість нашої енергетики.
Електро і справді дуже давно не вимикають...
І що більше таких “обмінів” можливі -- то ближче “вічний мир”. 🤗
Дуже цікаво чи продадуть Штати щось справді далекобійне. Й потужне.
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Додано: Пон 14 лип, 2025 15:34
Banderlog написав:
Хто і за які гроші буде відбудовувати Україну коли ми і так по вуха в боргах?
І це ж іще не кінець.
Рука-обличчя. Писати на фінансовому форумі, не віддупляючи у фінансах..
Які борги? Конкретні суми? З якого переляку видно, що ми не зможемо віддати (або нам не спишуть)?
ЛАД написав:
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украине нужно более 40 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2026 году
Сразу предупреждаю, с бюджетом не разбирался.
Есть 2 вопроса.
1. Когда Марченко заявляет, что
Уровень дефицита государственного бюджета Украины после предложенных правительством изменений в бюджет на дополнительные военные нужды увеличится с 19,4% ВВП до более чем 20% ВВП
, он учитывает финансовую помощь Запада?
2. Когда он рассказывает о дефиците 0,2%, он учитывает сокращение военных расходов. Учитывает ли он при этом прекращение финансовой помощи Запада?
Спробую дещо пояснити, коротко.
Станом на цей час у населення під матрасами десь 100 млрд. дол. Це кошти поза банківською системою. Крім того, кредитний потенціал банків становить 3 трлн.грн (десь 800 млрд.дол).
Завдяки міжнародній фінансовій допомозі у нас є зараз велика ліквідність. Але потрібні надійні механізми зв'язування ліквідності, щоб після того, як ця допомога зменшиться (колись це станеться), наші власні ресурси завдяки цим механізмам використовувалися максимально ефективно.
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Додано: Пон 14 лип, 2025 16:20
fler написав: ЛАД написав:
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украине нужно более 40 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2026 году
Сразу предупреждаю, с бюджетом не разбирался.
Есть 2 вопроса.
1. Когда Марченко заявляет, что
Уровень дефицита государственного бюджета Украины после предложенных правительством изменений в бюджет на дополнительные военные нужды увеличится с 19,4% ВВП до более чем 20% ВВП
, он учитывает финансовую помощь Запада?
2. Когда он рассказывает о дефиците 0,2%, он учитывает сокращение военных расходов. Учитывает ли он при этом прекращение финансовой помощи Запада?
Спробую дещо пояснити, коротко.
Станом на цей час у населення під матрасами десь 100 млрд. дол. Це кошти поза банківською системою. Крім того, кредитний потенціал банків становить 3 трлн.грн (десь 800 млрд.дол).
Завдяки міжнародній фінансовій допомозі у нас є зараз велика ліквідність. Але потрібні надійні механізми зв'язування ліквідності, щоб після того, як ця допомога зменшиться (колись це станеться), наші власні ресурси завдяки цим механізмам використовувалися максимально ефективно.
Считаете, что будут резко повышать налоги? 😳 Или вы видите какой-то иной механизм залезть пэрэсичному под матрасс? 🤔
Насчет "десь 800 млрд.дол": всего лишь десятикратный девал превращает эту сумму в "десь 80 млрд.дол"...
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Додано: Пон 14 лип, 2025 16:23
Якщо б хотіли витягнути гроші, то зробили б ОВДП доларові під 8-10%, а не згортали.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 14 лип, 2025 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 14 лип, 2025 16:23
Ще декілька таких рокіровок то на будь-якого з 5-6 ефективних менеджерів можна буде казати "пан колишній посол/міністр МО/екс-глава уряду" і не помилишся
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Додано: Пон 14 лип, 2025 16:25
_hunter написав:
Считаете, что будут резко повышать налоги? 😳 Или вы видите какой-то иной механизм залезть пэрэсичному под матрасс?
замахнуться на програму "податкові бусики"?
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Додано: Пон 14 лип, 2025 16:43
_hunter написав:
Считаете, что будут резко повышать налоги? 😳 Или вы видите какой-то иной механизм залезть пэрэсичному под матрасс?
Матрас? Беріть ширше.
Комісії ім. П.П. Шарикова.
(Модер знов подумає що це тролінг або якась там агітація).
Право власності на безстроковій паузі...
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