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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 лип, 2025 20:54
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Schmit
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Додано: Пон 14 лип, 2025 22:03
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
ми на рівні африканських країн а не японії. Єдине що нас відрізняє од африки залишки совіцької інфраструктури
Як московитом набзділо ... прям слово в слово )
А ще щось там писав, який він вільний вуйко, не під московитами.
Але, чомусь, під московитською церквою ) Ну то таке
Ти точно в водоканалі працював ? У мене вже сумніви
місце ти трохи перепутав, але я ніде не працював, я такого не люблю. Я люблю бухати і єб- сь. А решту не особо.)
Як нема чого по ділу писати, то ти знову церкву ? Я про церкву тобі вже сказав. Онуфрія я підтримую в кожній справі і якщо зєля забрав громадянство в нього най і моє забирає...
Ось я і кажу, що ти московит ...
Брехливий московит )
PS. До речі, в яку-таку церкву ходили твої діди, якщо на Буковині московитська церква тільки після WWII з"явилась ?
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 14 лип, 2025 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 лип, 2025 22:04
Schmit
Шміт заткнув язика в дупу, мовчав ... а зараз почав )
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Додано: Пон 14 лип, 2025 22:06
Banderlog написав: місце ти трохи перепутав
, але я ніде не працював, я такого не люблю. Я люблю бухати і єб- сь. А решту не особо.)
Тигренятко, так воно ж і видно, що писати на фінансовому форумі про фінанси, то зовсім не ваше. Місце ти трохи переплутав...))) На психологічній гілці краще. Взагалі раджу вам уникати ізмишлізмів з фінансових чи інших питань, які потребують наявності спеціальних знань, яких у вас немає. Тут вже є принаймні троє (може й більше) "необучаємих" кловунів, які позиціонують себе як гуру з усіх питань, виглядаючи справжнім посміховиськом.
ПС. Щоб двічі не вставати - АндрійМ та Хантер, вам не пишу, бо немає про шо говорити, спочатку вивчіть "фінчасть". Мені не цікаво, коли опонент не обізнаний в елементарних речах, звиняйте.
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fler
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Додано: Пон 14 лип, 2025 22:08
Успіх написав: yama написав:
Щодо сьогоднішнього : Масованого нальоту дронами на Львів, Стріляли = збивали, бухало, кудись потрапили москалі, Але загалом не вражає
, Напевно в Києві круче, та в Кременчугу на НПЗ та наприклад в Староконстянтинові. Але для Львова це була скоріше розвага
, стояли на вулиці дивились на салют з трасерів мобільних груп ППО. Єдине що великий Песик злякався і тремтів у бомбосховищі
Це Ви, мабуть, в навушниках спали!
Я проснувся від коментів сусідів на балконі поруч
(влітку в мене вікна і вночі відкриті/нахилені)
А воно, су-ка, жужить і кружляє! Одне... друге... третє... - наче, вже по третьому почали працювати кулеметники і, навіть, було чути звичайний автомат!
А потім, наче, з дробовика пуляли...
Наче, підбили(судячи з коментів сусідів з балкону)
4 вибухи, 1 близько, що двері в кімнаті чуть затряслись...
А потім знову жужжить і кружляє... - а ППО - мовчить
Ще вибух... і ще... і ще...
Десь після 10-12того вибуху -знову жужжить і кружляє... - але знову кулеметники підключились і ще також чутно дробовичок...
Коротше, я десь близько 15 вибухів чув(3-4 потужних/близько) - а дружина сказала, що більше було вибухів!
Але з моїх вікон не спостерігалось ніде диму...
Звісно від нас приховують справжні масштаби руйнувань, Але мені щось суб’єктивно здається що вони не великі. Так вибухало так стріляли. Я описав свої суб’єктивні враження. З 1 сторони дуже добре що нігде ніхто не пише що справді вразили. Не так як в перші тижні війни коли Бібісі ще чи CNN вели прямий репортаж .
Що ж сподіваємося Трамп подумав що і Надав хуйло останній шанс 50 днів повоювати, Це не я написав це клавіатура Apple так розізняє
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Додано: Пон 14 лип, 2025 22:10
Трошки оффтопу ...
5 прильотів по місту, все особисто чув - як летіли шахеди, як заходили на ціль ...
Знову переконався, якщо все це з сусідами чути, то вже і не так страшко
Підбадьорували один одного ... чи підйопували ... по ситуації )
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Додано: Пон 14 лип, 2025 22:19
fler написав: Banderlog написав: місце ти трохи перепутав
, але я ніде не працював, я такого не люблю. Я люблю бухати і єб- сь. А решту не особо.)
ПС. Щоб двічі не вставати - АндрійМ та Хантер, вам не пишу, бо немає про шо говорити, спочатку вивчіть "фінчасть". Мені не цікаво, коли опонент не обізнаний в елементарних речах, звиняйте.
Сильный аргумент
Вы, в таком случае, просто пишите на этой ветке "халва-халва" - мы поймем о чем вы - если никак иначе свои слова обосновать не можете...
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Додано: Пон 14 лип, 2025 22:27
_hunter написав:
Вы, в таком случае, просто пишите на этой ветке "халва-халва" - мы поймем о чем вы - если никак иначе свои слова обосновать не можете...
Все твои обоснования - это информация из ВК и прочих ТГ-помоек
Залитые сверху дешевым пивом, потому что на 500 ойро - не разгуляешься )
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Додано: Пон 14 лип, 2025 22:33
Bobua написав: V2 написав:
Росіяни ніч за ніччю атакують міста України. Намагаючись вдарити не так по військових об'єктах, як по розуму українців. Викликати зневіру, яка має штовхати до капітуляції. Змусити людей бігти, не озираючись. Їхати з України і не повертатись. Вони не мають сили проломити фронт і тому атакую тил
Взагалі не розумію проблему.
Літо надворі.
У містах і так погано (спека), а тут ще й терор.
Якого чорта сидіти у містах?
Чому б не поїхати в село/риболовлю/похід (залежно від фантазії).
Навіть села за неповні пів сотні км від нуля (куди теоретично мали би залітати дрони) -- і ті тихі (хіба що наші на полігонах пострілюють).
не всем повезло наколядовать на маєток у селі
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Додано: Пон 14 лип, 2025 22:35
fler написав: Banderlog написав: місце ти трохи перепутав
, але я ніде не працював, я такого не люблю. Я люблю бухати і єб- сь. А решту не особо.)
Тигренятко, так воно ж і видно, що писати на фінансовому форумі про фінанси, то зовсім не ваше. Місце ти трохи переплутав...))) На психологічній гілці краще. Взагалі раджу вам уникати ізмишлізмів з фінансових чи інших питань, які потребують наявності спеціальних знань, яких у вас немає. Тут вже є принаймні троє (може й більше) "необучаємих" кловунів, які позиціонують себе як гуру з усіх питань, виглядаючи справжнім посміховиськом.
.
вельми вдячний за ваші поради, но ні.
на психологічній вже скучно , пан псіхолог пішов в телеграм канали. Так шо звиняйте пані професоршо далі буду роздупляти Вас. А то розвелось вас економістів як собак а економіка самі знаєте де.
То шо там з відбудовою україни? Зайдуть кажете інвестори?))) Щоб заробити?
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Banderlog
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