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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14419144201442114422
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 22:41

  fler написав:
  Banderlog написав: місце ти трохи перепутав, але я ніде не працював, я такого не люблю. Я люблю бухати і єб- сь. А решту не особо.)

Тигренятко, так воно ж і видно, що писати на фінансовому форумі про фінанси, то зовсім не ваше. Місце ти трохи переплутав...))) На психологічній гілці краще. Взагалі раджу вам уникати ізмишлізмів з фінансових чи інших питань, які потребують наявності спеціальних знань, яких у вас немає. Тут вже є принаймні троє (може й більше) "необучаємих" кловунів, які позиціонують себе як гуру з усіх питань, виглядаючи справжнім посміховиськом.

ПС. Щоб двічі не вставати - АндрійМ та Хантер, вам не пишу, бо немає про шо говорити, спочатку вивчіть "фінчасть". Мені не цікаво, коли опонент не обізнаний в елементарних речах, звиняйте.

Мадам Аллилуйвердиева
по поводу финчасти
Вы когда за матрасы пересичных со 100млрд. зелени писали, опирались на факты прощупывания своего матраса, "распухшего" во времена правления "зелёной чумы"???
И шо там с тумбочками от дизайнера Крупы, там уже не зелень, а жёлтенькие еврики? Или слитки(слиточки)?
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 22:55

  fler написав:
  Banderlog написав: місце ти трохи перепутав, але я ніде не працював, я такого не люблю. Я люблю бухати і єб- сь. А решту не особо.)

Тигренятко, так воно ж і видно, що писати на фінансовому форумі про фінанси, то зовсім не ваше. Місце ти трохи переплутав...))) На психологічній гілці краще. Взагалі раджу вам уникати ізмишлізмів з фінансових чи інших питань, які потребують наявності спеціальних знань, яких у вас немає. Тут вже є принаймні троє (може й більше) "необучаємих" кловунів, які позиціонують себе як гуру з усіх питань, виглядаючи справжнім посміховиськом.
ПС. Щоб двічі не вставати - АндрійМ та Хантер, вам не пишу, бо немає про шо говорити, спочатку вивчіть "фінчасть". Мені не цікаво, коли опонент не обізнаний в елементарних речах, звиняйте.

Смішно читати таке від потужної експерткині, яка з 2022 навангувала окрім щоденних переможних перемог також кілька розвалів рф, їх банкрутство, розгром і т.д.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 23:05

  pesikot написав:Schmit

Шміт заткнув язика в дупу, мовчав ... а зараз почав )

Я ж не обурююсь, що ти тут сереш нонстоп 24/7, а тобі один пост і вже пригоріло.
Не маєш аргументів заперечити по суті - помовч.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 23:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:А то розвелось вас економістів як собак а економіка самі знаєте де.
То шо там з відбудовою україни? Зайдуть кажете інвестори?))) Щоб заробити?
Найкращий інвестор у економіку-це сам.
Просто подумай
1 Ніякої корупції
2 Ніяких лівих цін
3 Ніякого виведення коштів в офшори
4 Не потрібно створювати до існуючого ДБР , БЕБ , САП , Прокуратура і так далі - жодного нового органу який би мусів ці інвестиції охороняти/контролювати/доїти....
5 Це не створює зовнішнього боргу
6 Це не потребує міжнародних угод з скритими пунктами...

Коротше - сплошна лафа і халява..
От тільки проблема
Інвесторів з головою на плечах ( а не з телевізором) - в нас малувато
А можновладці ніяк воєнпенса не послухають і умови не створять..
От і приходиться бідним ПЯТИ ВІДСОТКАМ тягнути лямку за всіх 30%...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 23:32

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:А то розвелось вас економістів як собак а економіка самі знаєте де.
То шо там з відбудовою україни? Зайдуть кажете інвестори?))) Щоб заробити?
Найкращий інвестор у економіку-це сам.
Просто подумай
....

це все добре, но подумай сам на пару поколінь вперед . На цій території, якщо взяти довгострокову перспективу, багатство зберегти майже не можливо. Це у львові не очевидно, но тут в запоріжжі з минулих століть нема от слова ніц. Постоянно щось не так. Дикий степ...
ти правий нащот того що бальцерович на грунті поляків.
Banderlog
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  #<1 ... 14419144201442114422
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