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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 144221442314424144251442614427>
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 11:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Суто хто і від чого відмовлявся:
*Як повідомили джерела, близькі до перемовин, зниження статусу американської делегації відбулося після того, як Україна підготувала окремий документ для європейських партнерів. У ньому Київ чітко зафіксував: жодні територіальні питання не обговорюватимуться до моменту повного і безумовного припинення вогню. Це викликало роздратування у Вашингтоні – американська сторона вважала, що українська позиція ускладнює досягнуті раніше домовленості з Росією.

Якби це було так, то ми могли б забути про американську зброю. Але поки що повернули байденівські поставки, говорять про нові через НАТО...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 11:37

  sashaqbl написав:..........
З першим не погоджуся. Ціна людського життя в РФ є. Вона близько 20-40 тис. $ при теперішньому курсі.
........
Точнее, 2-4 млн. руб.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 11:42

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:..........
З першим не погоджуся. Ціна людського життя в РФ є. Вона близько 20-40 тис. $ при теперішньому курсі.
........
Точнее, 2-4 млн. руб.
А яка різниця? Якби фубль був повністю автономним як доларі і економіка закольцована як в США - то тоді девальвація до інших валют слабо погіршує життя населення ( бо девальвація одночасно з погіршенням імпорту створює покращення експорту)
А так як в педерації експорт це енергоносії+трошки зернових... То девальвація фубля-це тотальне погіршення життя.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 11:46

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:..........
З першим не погоджуся. Ціна людського життя в РФ є. Вона близько 20-40 тис. $ при теперішньому курсі.
........
Точнее, 2-4 млн. руб.

Насправді цікаве питання. Я припускаю, що при сильній девальвації ціна мяса в рублях виросте. Хоча в доларах і впаде.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 11:49

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:А, вообще, цифру "100 млрд. в кишенях" слышу уже лет 20, если не больше.
Як правило істина посередині.... з певними уточненнями
Перше - я погоджусь про 100 млрд , але при цьому уточню що на моє ІМХО 90 млрд- знаходиться в руках 1 млн населення...
Інших 10 млрд в руках остальних 40 млн населення (250 доларів на особу :) )

это что-то принципиально меняет? - в вопросе "как бы державе свои загребущие туда запустить?"
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 11:50

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Суто хто і від чого відмовлявся:
*Як повідомили джерела, близькі до перемовин, зниження статусу американської делегації відбулося після того, як Україна підготувала окремий документ для європейських партнерів. У ньому Київ чітко зафіксував: жодні територіальні питання не обговорюватимуться до моменту повного і безумовного припинення вогню. Це викликало роздратування у Вашингтоні – американська сторона вважала, що українська позиція ускладнює досягнуті раніше домовленості з Росією.

Якби це було так, то ми могли б забути про американську зброю. Але поки що повернули байденівські поставки, говорять про нові через НАТО...

В сенсі?

Не бачу ніякого зв'язку.
Трамп отримав півруки. На свій план. Чітко та твердо. Від європейців, Лондона та Зе.
І остаточно відмовився від цієї особистої амбіції по плану миру.

Відтоді він чітко прямує в лижню.
Байден ще миротворцем буде на його фоні...
Тим паче, що Трамп все ж таки отримав дуже важливе --- американська зброя для України тепер буде за рахунок Європи.

Імхо. Коли Зе відхилив план Трампа, то Трамп шампанське налив..
Бо відпала необхідність прочавлювати остаточно свій!! план пу.
Трамп грав, грає в безпрограшні ігри.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А так як в педерації експорт це енергоносії+трошки зернових... То девальвація фубля-це тотальне погіршення життя.

Проблема в тому, що, як слушно зауважив ЛАД, нема механізмів перетворення "тотального погіршення життя" в "зміну влади".
Тобто є один, "бєссмислєнний і бєспащадний русскій бунт", але я його не проглядаю в найближчій перспективі.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 11:51

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:..........
З першим не погоджуся. Ціна людського життя в РФ є. Вона близько 20-40 тис. $ при теперішньому курсі.
........
Точнее, 2-4 млн. руб.
А яка різниця? Якби фубль був повністю автономним як доларі і економіка закольцована як в США - то тоді девальвація до інших валют слабо погіршує життя населення ( бо девальвація одночасно з погіршенням імпорту створює покращення експорту)
А так як в педерації експорт це енергоносії+трошки зернових... То девальвація фубля-це тотальне погіршення життя.
Разница в том, что рубли можно и напечатать.
А "погіршення життя" то таке. Ну погіршиться. Но вряд ли тотально.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 11:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:зниув в том, что рубли можно и напечатать.
А "погіршення життя" то таке. Ну погіршит

На щастя, можливості "печатанія" обмежені. Набіуліна не дасть. Все таки економіка - це складний механізм, і принаймні хоч на якійсь ШВЛ її треба все таки підтримувати.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 11:56

Понад 145 тисяч військових пенсіонерів призовного віку (до 60 років), які не працюють, не мають інвалідності і не служать у війську. 8)

За даними Мінсоцполітики, в Україні налічується 635,8 тис. колишніх військових та силовиків, що отримують пенсію за вислугу років. Середній вік виходу – 51 рік. 8)
https://epravda.com.ua/oborona/ponad-10 ... ut-809200/

За даними Мінсоцполітики, в Україні є шестеро прокурорів, які отримують пенсію за вислугу років і яким ще не виповнилося 40 років. :lol:

Зазвичай такі молоді пенсіонери продовжують працювати в органах прокуратури і разом з пенсією отримують зарплату.
https://epravda.com.ua/finances/hto-i-y ... iv-809198/


Зображення
https://espreso.tv/suspilstvo-klanovi-p ... vidstavtsi
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