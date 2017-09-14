Додано: Вів 15 лип, 2025 12:13

Xenon написав: война в Европе неизбежна и страны ЕС активно к ней готовятся...



Франція визнає високу ймовірність великої війни в Європі до 2030 року за участі себе та союзників.



Основна загроза — росія, яка планує збільшити армію на 300 000 військових, а також додати близько 3 000 танків і 300 бойових літаків.



Франція готується до цих викликів, модернізуючи Збройні сили, збільшуючи бюджет та посилюючи співпрацю з НАТО.



https://armyrecognition.com/news/army-n ... hatgpt.com

🇫🇷Основна загроза — росія, яка планує збільшити армію на 300 000 військових, а також додати близько 3 000 танків і 300 бойових літаків.Франція готується до цих викликів, модернізуючи Збройні сили, збільшуючи бюджет та посилюючи співпрацю з НАТО. война в Европе неизбежна и страны ЕС активно к ней готовятся...

Є альтернативна казочка.Логічно викладено:*Тогда Трамп решает катализировать процесс...Он устанавливает дедлайн для РФ (подкрепляя его угрозами), а Украине дает средства нанесения ощутимых и болезненных ударов по РФ...Моделируем...Вводная базовая: ЛБС формируется не ракетами и не танками... а дронами и людьми...Значит банальный обмен ударами вглубь не особо на ЛБС и влияет... Но... бОльшая страна бОльше пострадает... ибо:а) у нас и так самолеты не летают... а закрытое небо над аэропортами РФ - катастрофа...б) Украина за 3+ года уже к сожалению привыкла и к шахедам и ракетам, а вот РФ может и прозреть...в) концентрация объектов для ударов и их стоимость на порядки выше в РФ... По Украине можно лишь тратить дорогие ракеты на сельские туалеты...г) по сути это полное повторение эпопеи войны Саудии и США против Йемена... по итогу те двое свалили...Что может сделать РФ?а) обосраться... по итогу 50 дней... захватив еще пару посадок и сел...б) попытаться "оглушить Украину"...Вариант б) весь мира давно ждет... ибо тогда РФ становится полнейшим изгоем, полный развод с взаимной конфискацией (не заморозкой) активов, удар по всем, кто будет торговать с РФ... и по КНР и Вьетнаму и Индии и Бразилии и ЮАР...Что может дать РФ "оглушение"? А по итогу ничего... Ибо это дает лишь гум катастрофу... РФ не имеет достаточно наземных сил, интендантов и управленческой способности, чтоб установить свой контроль над населением в 5 раз больше чем ОРДЛО, новые оккупированные земли и Крым..Речь о гражданско-военном управлении...Сказки о том, что местные все дружно пойдут коллаборантничать... это сказки... в условиях хорошо вооруженной партизанщины и истовой ненависти к РФ со стороны минимум 60% населения...По итогу "оглушение" дает просто щелчок мышеловки, куда РФ ловят с 2013 года...Никакая Европа реально не боится РФ... обозрев, что за 3+ года РФ по сути нихрена не смогла сделать против Украины... Просто отминусуйте от ЛБС то ,что РФ получила по сути без боя...Так чего ждет Трамп?Все просто... либо так либо так РФ в ловушке. Либо она захлопнет ее через "оглушение"... либо просрется по итогу 50 дней... получит еще пару сел и вынуждена будет признать, что НИ ОДНО ключевое требование войны не было и близко достигнуто...Но это только картина... есть еще рама...За это время будет идти усиленная работа по Причерноморью, по Балтике, ЦА и Кавказу... с Сирией...Если Кремль пойдет по пути Перфокарты... т.е. наплюет на 50 дней и просто будет дрочить... то РФ входит в сильное экономическое пике... и не забываем про раму... и через 1.5 года начинается мега концерт по "причесыванию" РФ и Кремля...Знаю... не все готовы будут это принять, но...Британия - это не остров - это КЛАН... и он и у нас и в Кремле и в КНР и в США... и на БВ и в ЦА и на Кавказе... и везде...Так вот... относительно скоро окажется, что вся Игра была по загонянию РФ... руками КНР...И воссияет связка КНР-Британия-США... ибо тогда уже не нужно будет играть игры...А потом они пойдут в Арктику... поскольку РФ вернется на путь "демократического" полуельцинсого нового пика той синусоиды... * (С)