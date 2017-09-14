Додано: Вів 15 лип, 2025 14:32

Трамп по-прежнему считает, что в украинском конфликте победит Россия, — Politico. Президент США Дональд Трамп по-прежнему убеждён, что в конфликте в Украине преимущество остаётся за Москвой — вопрос лишь во времени. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник в Белом доме. По словам собеседника, поставки оружия Киеву не означают, что Трамп верит в победу Зеленского. Напротив, Трамп уверен, что победит РФ. «У России более крупная экономика, большая армия, много людей, которых можно бросить в бой, и им просто всё равно.

У Путина есть два мощных конкурентных преимущества, которые не стоит игнорировать. Первое – нулевая цена человеческой жизни. Это позволяет ему бросать людей в мясорубку без конца. Второе – абсолютное отсутствие механизма превращения обнищания в политические последствия. То есть россияне могут голодать, мерзнуть, но они не пойдут менять власть. Эти два актива Путин использует по полной. И именно поэтому война будет продолжаться.

Это только полуправда. Президент США не сказал главного - за спиной у рф стремительно растущий новый мировой лидер с милитаризированными сателитами, а за спиной у Украины - дряхлые демократии погрязшие в популизме и внутренних конфликтах. Глобальному югу открыть новое производство как пальцами щелкнуть, а Западу - пройти кучу прений зачем для чего, а может лучше на usaid\lgbt+ потратить. В лучшем случае производить вооружение по ювелирным ценам и в эксклюзивных масштабах. Танки 3 рейха тоже были лучше советских, но кратно дороже.чем это все закончилось все знают.Улыбают фразы типа - "Трамп должен завалить оружием Украину чтобы разгромить россию", а иногда и повергают в ужас от осознания дремучести общества. США никому ничего не должны, тем более не будут ломать привычный ритм жизнь миллионов американцев чтобы поставить экономику на военные рельсы как во время 30х-40х 20 века. Громить рф надо было в 2014, можно было попробовать в 2022. сейчас поставки оружия,даже в максимально возможных количествах, могут быть только подпоркой в мирных переговорах, с болезненными компромиссами. Чтобы выиграть время (~5 лет)для возможной реиндустриализациии Запада хотя бы до уровня 90-х и как-то восстановить военный паритет. А ураинцам не надо было все 34 года ставить приоритет индивидуальных кружевных трусов выше интересов общества и государства. меньше бы выежывались с 'либертараинством","финансовым раем 5-10, 7-40",'европейскими ценностями" и "слезинкой правосека", не было бы сейчас почвы для спекуляций о женской мобилизации.Это даже не полуправда, а четверть правды. В рф вопрос о голоде и холоде и близко не стоит. Они нашли эффективную паретто-оптимум модель. мобилизация в основном это лифт для маргинальных слоев населения, мало затрагивающая производительные силы, и совсем не затрагивающая средний класс. Кто хорошо зарабатывал - продолжают хорошо зарабатывать, в крайнем случае спокойно переехали на дачи в Грузии,Болгарии,Черногории, параллельно подготавливая почву для разрастания "русского мира". Кто мало или вообще не работал - пошли колымить бабки на войну, создавая внутренний спрос\потребление в экономике. Зачем писать ерунду про голод и холод? И цена человеческой жизни там регулируется рынком.