Президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство, а також ратифікацію угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України й зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Про це 15 липня він повідомив у Telegram.
"Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов'язали свою долю з Україною", – зазначив президент.
Такі закони повинні підписуватися тільки одночасно з відміною мобілізаційних заходів, обмеженнь перетину кордону і повним переходом на контрактну армію