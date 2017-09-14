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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14426144271442814429
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 19:52

  Hotab написав:
  yama написав:
  sashaqbl написав:Ти десь бачив "непримусову" мобілізацію?

У москалів ? Не ?

Там грошима заманюють.
Нагадай будь ласка пан yama розмір особистих внесків ПДФО і ЕСВ за останній рік?

А у них там точно "в среднем по палате" оно кардинально отличается? :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 20:01

  Бетон написав:Шмигаль подав заяву на відставку з посади глави уряду

Вот не зря я в обед выпил вкуснейшего пива и закусил креветками на гриле.

Даже тренировку отложил


Бетон, у тебя есть выходы на Свириденко, что ты так обрадовался ? )

Свириденко - знатная коррупционерка
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 20:13

  Бетон написав:Шмигаль подав заяву на відставку з посади глави уряду
ㅤ Вот не зря я в обед выпил вкуснейшего пива и закусил креветками на гриле.
Даже тренировку отложил

нажаль це рішення було ще вчора.
і тобі більше не прийдеться "бухать во благо родіни" ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 21:06

Hotab
кто то забыл как онО отожралОся в учебке с 60кг до соточки отбивными за МОИ налоги в голодные 90е?
Когда мамка штанци купить не могла сынуле
Да и не хотела наверное
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 21:10

  барабашов написав:Hotab
кто то забыл как онО отожралОся в учебке с 60кг до соточки отбивными за МОИ налоги в голодные 90е?


Шуба, какие твои налоги ?
Ты гаишником был, из бюджета получал денежку )

А что ты отожрался до соточки, будучи гаишником - в это поверю )

Худой гаишник - это как единорог, все говорят о нем, но никто не видел
pesikot
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  #<1 ... 14426144271442814429
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