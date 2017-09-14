А у них там точно "в среднем по палате" оно кардинально отличается?
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Додано: Вів 15 лип, 2025 19:52
Додано: Вів 15 лип, 2025 20:01
Додано: Вів 15 лип, 2025 20:13
Додано: Вів 15 лип, 2025 21:06
Hotab
кто то забыл как онО отожралОся в учебке с 60кг до соточки отбивными за МОИ налоги в голодные 90е?
Когда мамка штанци купить не могла сынуле
Да и не хотела наверное
Додано: Вів 15 лип, 2025 21:10
Шуба, какие твои налоги ?
Ты гаишником был, из бюджета получал денежку )
А что ты отожрался до соточки, будучи гаишником - в это поверю )
Худой гаишник - это как единорог, все говорят о нем, но никто не видел
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