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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14429144301443114432>
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 00:36

К вопросу о бронировании.
Ігор Терехов
Продовжуємо усувати наслідки буревію, який накрив Харків у суботу. Ситуація під контролем. Усі служби працюють безперервно. І результати є.
.....Пошкоджено більше 500 дахів, повалено більше тисячі дерев і ще більше гілок. Обірвано понад 200 ліній електропередач. Є пошкодження фасадів, балконів, труб.

Найскладніше - дерева та дахи. Бо йдеться не лише про прибирання. Так, ми вже усунули все, що становило пряму загрозу для життя: зняли небезпечні конструкції, розчистили проїзди та проходи. Але повне відновлення дахів - окрема, складна і тривала, робота. Так само і з деревами: спиляли - так, але їх потрібно розпилювати, вивозити, утилізовувати.

І цей процес досі продовжується завдяки тим, хто на ногах з першого світанку після буревію. Завдяки комунальникам, рятувальникам, волонтерам, звичайним небайдужим харківʼянам - усім, хто одразу, в дощ, у темряву, серед вирваних з корінням дерев, вийшов на вулиці, щоб розчищати, лагодити та повертати людям нормальне життя.
https://t.me/s/ihor_terekhov
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 00:41

Ігор Терехов
За попередньою інформацією, ворог атакував цивільне підприємство у Харкові. На місці влучань пожежа. Будьте обережні - місто все ще під атакою з повітря.
128Kviews
23:24

Ігор Терехов
Нічна атака «шахедів» на місто тривала 14 хвилин. За цей час ворог 16 разів вдарив по Київському району Харкова. Також, за попередньою інформацією, кілька бойових дронів ворога були збиті силами оборони України.
79.2Kviews
23:34

Подчеркнул для шамана - всё как обычно. :)
Ну и об эффективности ПВО у недавнему разговору с Сибаритом.

P.s. Видимо, я ошибся, ничего нового. Вероятно, просто кучно шли и взрывы сливались.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 16 лип, 2025 01:05, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 00:54

  fox767676 написав:Десяті двадцяті роки 20 ст

Какая связь "десятих років" с "примарними спокусами соціалізму та розпаюванням панських земель"?
Да и в "двадцяті роки" не слышал о сколько-нибудь массовой эмиграции из советской Украины. И никак не связана с теми причинами, о которых вы пишете:
Друга хвиля еміграції українців охоплювала період між Першою і Другою світовими війнами у ХХ столітті і була зумовлена поєднанням соціально-економічних та політичних причин. Емігрували в основному ті українці, які зі зброєю в руках боролися проти радянської влади, підтримували Центральну Раду, Директорію, Гетьманат. Це були великі й середні землевласники, торговці, службовці, священнослужителі, інтелігенція, солдати і козаки українських військових з'єднань. Вони виїздили до Польщі, Чехословаччини, Австрії, Румунії, Болгарії, Німеччини, Франції, США і Канади.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 01:07

«Фиксируем то, что они несколько изменяют «Шахеды». Постоянно комбинируют, чтобы запускать муляжи для того, чтобы отвлекать Силы обороны. К примеру, фиксируем, что они (БпЛА – ред.) проходят город Харьков, затем они резко возвращаются для поражения гражданских объектов», — рассказал Синегубов.
.......
Напомним, еще в начале июля мэр Игорь Терехов сообщал, что теперь вражеские «Шахеды» залетают в Харьков целыми группами. Это усложняло работу ПВО. Терехов отмечал, что преимущественно вражеские БпЛА били в одно-два места в городе.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/07/15/prohodyat-harkov-i-rezko-vozvrashhayutsya-kak-teper-rf-atakuet-shahedami/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 01:15

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Але єврочиновникам зараз вигідно не помічати таких речей, а продовжити співати про мужніх українців які дуже хочуть продовжувати боротись за свободу та демократію "скільки потрібно"

Ти десь бачив "непримусову" мобілізацію?


То что они делают на улицах - это не мобилизация, а избиения и похищения людей, короче террор. И никакого отношения к обороноспособности оно не имеет (прям так вижу как этот убитый венгр увеличивает обороноспособность). Если называть вещи своими именами все становится на свои места.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 05:26

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:Десяті двадцяті роки 20 ст

Какая связь "десятих років" с "примарними спокусами соціалізму та розпаюванням панських земель"?

Попросите кого-то из близких чтобы вам смерили температуру
fox767676
 
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ЗСУ организует. Все подорвать за собой чтобы не досталось на поругание рашистам.


З Фрізом хтось підтримує контакт? Він же сапер наче.
Треба підірвати кілька кавалірок. Можна вже зараз. Вони все одно нахалбуди.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 08:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А от варіант як і кому і скільки задонатити на дрон , де приєднатись до волонтерської кухні, чи до плетіння маскувальних сіток - дуже навіть правильний.
Тому висновок
Для воєнпенсів які хочуть поговорити з такими самими але розумнішими про кіосакі - знайдіть тих хто плете сітки..
Часу море, хтось розмову підтримає , руки будуть зайняті а язик зможе молоти все що завгодно.

Це золоті слова і не лише для воєнпенсів, а для абсолютної більшості тутешніх, але цього не буде, бо ляси точити це одне, а працювати на перемогу це зовсім інше, та і ждунів тут як і латентних лаптєногих тут хоч греблю гати :(
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 08:24

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:проблем в економіці дуже багато, й вони продовжують накопичуватися... хіба що хитра мета - населення в злидні, щоб було кого й далі вербувати...

Якщо плавно, то народ може витримати будь-яке зубожіння. Єдиний шанс перемогти- це різке погіршення економіки, як в 90. Поки курс дерев'яного не впаде хоча б в 10 разів за 2-3 місяці то "кіна не буде"

забавні у вас теорії про бунти в росії.
Чому не розглядаєте можливість бунту в україні?
Давайте порівняльно
1. В росії контрактна мобілізація з чіткими термінами. Платять в 4 , 5 раз більше ніж в нас.
2. В них рівень життя вищий ніж в україні.
3. Недовольні політикою партії в росії можуть виїхати.
4. Вони проводять вибори.
5. Ракетно-шахідний терор тилів від них вищий.
6. В них є союзник -кндр. Не партнери як в нас а військові союзники.
7. Індія і китай не підтримує жодних санкцій проти росії. А це півсвіту з ними торгує.
8. Репресивний апарат в них працює як годинник.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 08:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Чому не розглядаєте можливість бунту в україні?
бо нам дають достатньо коштів і переважно українці адекватні.
Пам'ятаю вже було кілька спроб "розкачати" народ, зокрема в 2022 на "експорті" електроенергії, але це дуже важко.
ИМХО щоб були народні повстання то потрібно суттєве погіршення, коли курс робить +50% за тиждень і так протягом кількох місяців...
Дюрі-бачі
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