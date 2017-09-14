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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14430144311443214433
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 11:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:уявіть тут на сході нема води в криницях. Пропала електрика, обрив водогону? Курсом воно лікується? По населенню бє? Нова пошта масово на цих територіях позакривала відділення... на бізнес це давить?

Я не розумію цей народ, який не переселився в Закарпаття чи Німеччину
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 11:27

  Hotab написав:

ЗСУ организует. Все подорвать за собой чтобы не досталось на поругание рашистам.


З Фрізом хтось підтримує контакт?


У вас взагалі питаннь не повинно бути, однією ногою вже в Європі, а в мене 170метрів на ЛБ Києва застрягло і майже розпрощався, бо їхати до Києва щоб продавати під шахедами, а потім лімітованою цідюлькою перекзувати за кордон якось некомфортно.
Але час дорожчий. Краще зараз, ніж втратити роки сидячи під обстрілами, щоб потім на схилі років починати життя з нуля чи взагалі опинитися під окупаціею.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 16 лип, 2025 11:33, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 11:31

  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:проблем в економіці дуже багато, й вони продовжують накопичуватися... хіба що хитра мета - населення в злидні, щоб було кого й далі вербувати...

Якщо плавно, то народ може витримати будь-яке зубожіння. Єдиний шанс перемогти- це різке погіршення економіки, як в 90. Поки курс дерев'яного не впаде хоча б в 10 разів за 2-3 місяці то "кіна не буде"

забавні у вас теорії про бунти в росії.
Чому не розглядаєте можливість бунту в україні?
Давайте порівняльно
1. В росії контрактна мобілізація з чіткими термінами. Платять в 4 , 5 раз більше ніж в нас.
2. В них рівень життя вищий ніж в україні.
3. Недовольні політикою партії в росії можуть виїхати.
4. Вони проводять вибори.
5. Ракетно-шахідний терор тилів від них вищий.
6. В них є союзник -кндр. Не партнери як в нас а військові союзники.
7. Індія і китай не підтримує жодних санкцій проти росії. А це півсвіту з ними торгує.
8. Репресивний апарат в них працює як годинник.

щось надто палитесь. рівень життя вищий - настільки, що для купи маргиналів здохнути за гроші - це прям вершина життя. схоже в руській глибинці рівень життя - то якась абстрацкція з туалетом на дворі.

вибори на Раші - це анекдот.

й головне, забуваєте сказати - війна продовжується лише за бажанням Раші - це вони можуть її зупинити, але вже дійшли до ситуації, коли не можуть її припинити - бо буде ще гірше для влади. для держави та населення на Раші немає нормального виходу - лише погані.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

й те, що було зрозуміло адекватним людям з самого початку - домовлятися нема про що
Путін не збирається припиняти війну в Україні, попри погрози Трампа посилити санкції — Reuters
Російський диктатор Володимир Путін збирається продовжувати війну проти України, поки Захід не погодиться на його умови миру, попри погрози президента США Дональда Трампа посилити санкції, повідомляє Reuters із посиланням на три близьких до Кремля джерела.

Як зазначає агентство, Путін вважає, що російська економіка та її армія нібито «достатньо сильні», щоб витримати будь-які додаткові заходи Заходу. Він також упевнений, що Росія, яка «пережила найжорсткіші санкції», може витримати подальші економічні труднощі, зокрема загрозу американських тарифів, спрямованих проти покупців російської нафти.

тобто вони будуть знищувати власну країну, доки вона на впаде - привіт Першій світовій. а нам треба триматися 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 16 лип, 2025 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 11:34

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:уявіть тут на сході нема води в криницях. Пропала електрика, обрив водогону? Курсом воно лікується? По населенню бє? Нова пошта масово на цих територіях позакривала відділення... на бізнес це давить?

Я не розумію цей народ, який не переселився в Закарпаття чи Німеччину
Немає хліба - ну хай їдять тістечка :D
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 11:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Какая связь "десятих років" с "примарними спокусами соціалізму та розпаюванням панських земель"?

Вы все-таки прислушайтесь к совету, пусть кто-то из близких вам температуру померяет
fox767676
 
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