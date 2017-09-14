Banderlog написав:уявіть тут на сході нема води в криницях. Пропала електрика, обрив водогону? Курсом воно лікується? По населенню бє? Нова пошта масово на цих територіях позакривала відділення... на бізнес це давить?
Я не розумію цей народ, який не переселився в Закарпаття чи Німеччину
ЗСУ организует. Все подорвать за собой чтобы не досталось на поругание рашистам.
З Фрізом хтось підтримує контакт?
У вас взагалі питаннь не повинно бути, однією ногою вже в Європі, а в мене 170метрів на ЛБ Києва застрягло і майже розпрощався, бо їхати до Києва щоб продавати під шахедами, а потім лімітованою цідюлькою перекзувати за кордон якось некомфортно. Але час дорожчий. Краще зараз, ніж втратити роки сидячи під обстрілами, щоб потім на схилі років починати життя з нуля чи взагалі опинитися під окупаціею.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 16 лип, 2025 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:проблем в економіці дуже багато, й вони продовжують накопичуватися... хіба що хитра мета - населення в злидні, щоб було кого й далі вербувати...
Якщо плавно, то народ може витримати будь-яке зубожіння. Єдиний шанс перемогти- це різке погіршення економіки, як в 90. Поки курс дерев'яного не впаде хоча б в 10 разів за 2-3 місяці то "кіна не буде"
забавні у вас теорії про бунти в росії. Чому не розглядаєте можливість бунту в україні? Давайте порівняльно 1. В росії контрактна мобілізація з чіткими термінами. Платять в 4 , 5 раз більше ніж в нас. 2. В них рівень життя вищий ніж в україні. 3. Недовольні політикою партії в росії можуть виїхати. 4. Вони проводять вибори. 5. Ракетно-шахідний терор тилів від них вищий. 6. В них є союзник -кндр. Не партнери як в нас а військові союзники. 7. Індія і китай не підтримує жодних санкцій проти росії. А це півсвіту з ними торгує. 8. Репресивний апарат в них працює як годинник.
щось надто палитесь. рівень життя вищий - настільки, що для купи маргиналів здохнути за гроші - це прям вершина життя. схоже в руській глибинці рівень життя - то якась абстрацкція з туалетом на дворі.
вибори на Раші - це анекдот.
й головне, забуваєте сказати - війна продовжується лише за бажанням Раші - це вони можуть її зупинити, але вже дійшли до ситуації, коли не можуть її припинити - бо буде ще гірше для влади. для держави та населення на Раші немає нормального виходу - лише погані.
Російський диктатор Володимир Путін збирається продовжувати війну проти України, поки Захід не погодиться на його умови миру, попри погрози президента США Дональда Трампа посилити санкції, повідомляє Reuters із посиланням на три близьких до Кремля джерела.
Як зазначає агентство, Путін вважає, що російська економіка та її армія нібито «достатньо сильні», щоб витримати будь-які додаткові заходи Заходу. Він також упевнений, що Росія, яка «пережила найжорсткіші санкції», може витримати подальші економічні труднощі, зокрема загрозу американських тарифів, спрямованих проти покупців російської нафти.
тобто вони будуть знищувати власну країну, доки вона на впаде - привіт Першій світовій. а нам треба триматися
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 16 лип, 2025 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:уявіть тут на сході нема води в криницях. Пропала електрика, обрив водогону? Курсом воно лікується? По населенню бє? Нова пошта масово на цих територіях позакривала відділення... на бізнес це давить?
Я не розумію цей народ, який не переселився в Закарпаття чи Німеччину
d44 написав:Ви просто дивитесь очами заброньованого бюджетника закарпатця Т
100% Гроші дають якраз бюджетникам, інші заробляють і бачать що все марно. Але ніколи не полишало враження що для бюджетника-викладача вишу якась заслабка логіка. Кульгають умовиводи, індукції з дедукціями. Наче і чемна людина, і мабуть технвчно підкована, але мишлення якесь не дуже зріле.
Shaman написав:й головне, забуваєте сказати - війна продовжується лише за бажанням Раші - це вони можуть її зупинити, але вже дійшли до ситуації, коли не можуть її припинити - бо буде ще гірше для влади. для держави та населення на Раші немає нормального виходу - лише погані.
От тут категорично з Вами не згідний. Маючи їх ресурси можна б побудувати таку країну, до якої Україна сама б просилася вступити, як в ЄС. В будь-який момент хуйло може мир обміняти не те що на відміну санкцій, а ще й на економічні преференції (як ми отримали в 2022)
Banderlog написав: в них останні бунти були проти гкчп.
Були ще парочку, але такі що Захід усвідомив що краще путін ніж такі бунтівники. Це Вашингтону треба було прямо та чесно сказати у липні 2023 а) НАТО не буде б) повалення путіна не потрібно в) військовий розгром рфїї їм не потрібен