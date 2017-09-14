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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 144331443414435144361443714438>
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Війну треба заминати і вертати нейтралітет і позаблоковий статус.

Не вийде. Нейтралітет == економічни крах без коштів Заходу і поглинання москалями кусочками, по кілька областей за СВО...
ИМХО є тільки 2 шляхи:
1. Воювати до перемоги. Але коли настане ця перемога на 99% залежатиме не від нас.
2. Відкривати кордони, щоб адекватні українці поїхали, а ті, хто залишився, жили Білорусі 2.0.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:37

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Війну треба заминати і вертати нейтралітет і позаблоковий статус.

Не вийде. ИМХО э тільки 2 шляхи:
1. Воювати до перемоги.
2. Відкривати кордони, щоб адекватні українці поїхали, а ті, хто залишився, жили Білорусі 2.0.


1. Викличте дух царя Пірра та поцікавтеся в нього про "перемоги"
Він не програв Риму жодної битви, але після його війн Греція була поглинена Римом.
2. Це не суперечить відправній точці з поверненням нейтралітету та позаблокового статусу. У підсумку контролювати Україну буде той хто здатний забезпечити її довготривалу безпеку у протистоянні східного та західного блоків.
У дев'яностих-нульових ще були можливості для суверенного нейтралітету (і навіть альтернативних блоків типу ГУАМ), но народ своїми пасіонарними сплесками вправо-вліво зруйнував базу. Якщо б тоді менше тревенькали про демократії, то можно було б побудувати блок Мінськ-Київ-Анкара-Баку.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 16 лип, 2025 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:44

  fox767676 написав:но народ

Не народ, а активісти та можновладці.
Різних груп.
Боролися хто переможе.
Перемагали то одні, то другі.
Поки остаточно не перемогли орієнтовані на Захід.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:46

detroytred

це можновладці активували чи зламали акаунти знаойомих жіночок після стендапу в овальному кабінеті що "Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали"
?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:48

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Війну треба заминати і вертати нейтралітет і позаблоковий статус.

Не вийде. Нейтралітет == економічни крах без коштів Заходу і поглинання москалями кусочками, по кілька областей за СВО...
ИМХО є тільки 2 шляхи:
1. Воювати до перемоги. Але коли настане ця перемога на 99% залежатиме не від нас.
2. Відкривати кордони, щоб адекватні українці поїхали, а ті, хто залишився, жили Білорусі 2.0.
серйозно?
До перемоги? ) і де видно перемогу? Це ми окупували в них пяту частину держави і залишилось трохи дотиснути?
Влада для всіх відкривати кордони не буде. Скоріше сама втече до куляби воювати лопатами ніж кріпаків випустить. Ви дуже тут возмущались коли я писав, що мобілізовувати будуть все жорсткіше.
Де ті хто писав що примус в війську не ефективний? І треба тільки мотивованих...
Правда, чомусь мотивувати грошима на фінансовому форумі хід не популярний :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:59

  katso написав:То что они делают на улицах - это не мобилизация, а избиения и похищения людей, короче террор. И никакого отношения к обороноспособности оно не имеет (прям так вижу как этот убитый венгр увеличивает обороноспособность). Если называть вещи своими именами все становится на свои места.

Ухилянти тікають, чинять спротив, а потім таке ждунське гавно вищить - ізбієнія, пахіщенія. Хтось їм заважає самим прийти в тцк, показати документи на вулиці?
Основна проблема мобілізації пропаганда від кацапів
Про мадяра маєм фейк від російського агента Орбана, якому Могилевич платив бабло, а ти розповсюджуєш цю брехню.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 14:00

Зеленський проігнорував положення Конституції про те, що кандидатуру прем'єр-міністра має пропонувати парламентська коаліція. Як і знехтував законом про воєнний стан, який забороняє припиняти повноваження Кабміну. Правда, у керівництві "Слуги народу" посилаються на норму закону про Кабмін, де в статті 17 ідеться, що уряд "продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету міністрів". Тобто формально припинення повноважень ніби і немає. 8)

Станом на вечір 15 липня народні депутати, у тому числі з президентської монобільшості "Слуги народу", точно не знають, кого саме з міністрів збираються звільняти 16 липня і призначати 17 липня. 8)
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/07/16/7521930/

диктатор недороблений :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 14:01

  Shaman написав:щось надто палитесь. рівень життя вищий - настільки, що для купи маргиналів здохнути за гроші - це прям вершина життя. схоже в руській глибинці рівень життя - то якась абстрацкція з туалетом на дворі.

вибори на Раші - це анекдот.

й головне, забуваєте сказати - війна продовжується лише за бажанням Раші - це вони можуть її зупинити, але вже дійшли до ситуації, коли не можуть її припинити - бо буде ще гірше для влади. для держави та населення на Раші немає нормального виходу - лише погані.

а ти бачив віруна кацапської церкви який не промитий кацапською пропагандою?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 14:03

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:А до чого тут захід? Бунтує ж вільний нарід.

ИМХО для бунту потрібно 3 речі:
1. Незадоволений народ, який готовий бунтувати
2. Лідер, який готовий пообіцяти "світле майбутнє" яке має настати після бунту.
3. Ресурси (гроші)
Якщо народ не готовий, то отримаємо кейс України в 2022, коли москалі вклали кучу грошей в Медведчуків, а народ їх не підтримав.
Якщо лідерів нема, наприклад їх посадили чи вбили, а нових лідерів не імпортували, то отримаємо Грузію 2024.
Якщо ресурси не виділяють, то отримаємо Білорусь і Тихановську.
P.S. На перших порах ресурси можуть бути і від людей чи лідерів, але при тривалому протистоянні потрібне зовнішнє фінансування.

Класика: "верхи не можуть, низи не хочуть"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 14:05

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Нам дають достатньо коштів для чого?

щоб народ з голоду не вмер
  Banderlog написав:чому курс а не інфляція?

видно це якась деформація моєї свідомості викликана тим, що все дуже легко замінити імпортом, ціна якого напряму залежить від курс євро
Добавлю к тому, что писал Banderlog.
Для того, чтобы "легко замінити імпортом, ціна якого напряму залежить від курс євро", надо эти евро иметь. Столько нам никто не даст.
Кроме того, гривневая инфляция у нас значительно выше, чем рост курса валюты. Когда-то уже писал - хорошо помню времена, когда 100 долл считалось приличной суммой, за которую можно жить. Если не семье, то уж одному точно. И очень неплохо. Сегодня - сами понимаете.
Я знаю, а от село з якого я родом, в 2022 прийняло понад 200 ВПО, а зараз там залишилось аж 2. Місце для життя достатньо. І таких сіл чимало.
Работы там тоже достатньо? Если бы, предположим, весь Харьков (1млн.+ чел.) в 2022 выехал в эти сёла, что бы люди делали и за что жили бы?
ИМХО є тільки 2 шляхи:
1. Воювати до перемоги. Але коли настане ця перемога на 99% залежатиме не від нас.
2. Відкривати кордони, щоб адекватні українці поїхали, а ті, хто залишився, жили Білорусі 2.0.
1. Сегодня уже практически все "перемогою" считают не разгром РФ, а сохранение независимости Украины в каких-то урезанных границах.
2. Интересный взгляд. Т.е. все, кто при поражении страны не эмигрирует, неадекватные? Например, поляки в 1939, французы в 1940, венгры в 1945,...?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 16 лип, 2025 14:10, всього редагувалось 2 разів.
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