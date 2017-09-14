detroytred
Та навіть з монголо-татарською навалою ще не розгребли.
Доси є суперечки що то Гібеліни проти Гвельфів покликали
Що зараз коїться - теж століття пройдуть поки проясниться
Поживем - побачимо
|
|
|
Додано: Сер 16 лип, 2025 16:52
detroytred
Та навіть з монголо-татарською навалою ще не розгребли.
Доси є суперечки що то Гібеліни проти Гвельфів покликали
Що зараз коїться - теж століття пройдуть поки проясниться
Поживем - побачимо
Додано: Сер 16 лип, 2025 17:02
Чітких термінів у них немає. Платять більше.
Якось п.2 не корелює з п.1
Якщо вище рівень життя, навіщо іти воювати
Я якось надавав посилання, коли російські війська стояли в Іванівці, що під Черніговом, то вони казали: - у вас, наверное, это очень богатое село
А це було звичайне українське село
Недовольні або 20 років отримують, або вмирають по тюрмах
В СРСР теж були вибори
Шо є, то є
Дуже "патужний" союзник ...
А також одне одного не можуть переносити.
Саміт БРІКС це показав
Так і шо ?
Ну от, а то у нас "диктатура", у нас "диктатура"
Чи ты по "сильной руке" соскучился ? )
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 16 лип, 2025 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 лип, 2025 17:02
Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки в помешканні загиблого Героя України, льотчика Андрія «Джуса» Пільщикова.
Про це «Суспільному» розповіла його мати Лілія Аверʼянова.
За її словами, правоохоронці приходили з обшуками до квартири пілота в Харкові 11 липня. Ці заходи повʼязані зі справою активіста й очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.
Додано: Сер 16 лип, 2025 17:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Поки більше схоже що нахиляють нас і ЄС.
Існує думка що без дешевих російських енергоресурсів, китайських акумуляторів і американської зброї - ЄС це fail state у всіх сенсах
Додано: Сер 16 лип, 2025 17:06
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт 13229 про внесення змін до Закону «Про військовий обовʼязок і військову службу». Дозволили чоловікам та жінкам старше 60 років підписувати контракт на проходження військової служби.
Про це пише «Судово-юридична газета».
За новим законом, під час воєнного стану чоловіки та жінки старше 60 років можуть укладати контракт, якщо вони визнані придатними до служби за станом здоровʼя. Для цього потрібна письмова згода командира військової частини. Якщо кандидат — офіцер, його кандидатуру має погодити Генеральний штаб або орган управління іншого військового формування.
Кандидати проходитимуть двомісячне випробування. Якщо вони не відповідають вимогам, то контракт розривають достроково.
Граничний вік для таких військовослужбовців не встановлюється. Контракт укладається на один рік з можливістю продовження. Після завершення воєнного стану його автоматично розриватимуть. Підставами для дострокового розірвання є непроходження випробування та службова невідповідність.
|