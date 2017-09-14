RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 144381443914440144411444214443>
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 16:52

detroytred

Та навіть з монголо-татарською навалою ще не розгребли.
Доси є суперечки що то Гібеліни проти Гвельфів покликали
Що зараз коїться - теж століття пройдуть поки проясниться
Поживем - побачимо
fox767676
 
Повідомлень: 3748
З нами з: 13.06.20
Подякував: 409 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 17:02

  Banderlog написав:1. В росії контрактна мобілізація з чіткими термінами. Платять в 4 , 5 раз більше ніж в нас.

Чітких термінів у них немає. Платять більше.
  Banderlog написав:2. В них рівень життя вищий ніж в україні.

Якось п.2 не корелює з п.1
Якщо вище рівень життя, навіщо іти воювати

Я якось надавав посилання, коли російські війська стояли в Іванівці, що під Черніговом, то вони казали: - у вас, наверное, это очень богатое село

А це було звичайне українське село
  Banderlog написав:3. Недовольні політикою партії в росії можуть виїхати.

Недовольні або 20 років отримують, або вмирають по тюрмах
  Banderlog написав:4. Вони проводять вибори.

:lol:

В СРСР теж були вибори
  Banderlog написав:5. Ракетно-шахідний терор тилів від них вищий.

Шо є, то є
  Banderlog написав:6. В них є союзник -кндр. Не партнери як в нас а військові союзники.

Дуже "патужний" союзник ... :lol:
  Banderlog написав:7. Індія і китай не підтримує жодних санкцій проти росії. А це півсвіту з ними торгує.

А також одне одного не можуть переносити.
Саміт БРІКС це показав

Так і шо ?
  Banderlog написав:8. Репресивний апарат в них працює як годинник.

Ну от, а то у нас "диктатура", у нас "диктатура"

Чи ты по "сильной руке" соскучился ? )
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 16 лип, 2025 17:03, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11618
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 17:02

Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки в помешканні загиблого Героя України, льотчика Андрія «Джуса» Пільщикова.

Про це «Суспільному» розповіла його мати Лілія Аверʼянова.

За її словами, правоохоронці приходили з обшуками до квартири пілота в Харкові 11 липня. Ці заходи повʼязані зі справою активіста й очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.
https://babel.ua/news/119746-suspilne-d ... ota-dzhusa
detroytred
 
Повідомлень: 24824
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Поки погоджуюсь з думкою експерта -- рфію нахилять в три руки Штати-Лондон-Пекін.
А як воно там насправді - хз.
Інформації справжньої, а не показу від Матриці, в нас мізер.

Поки більше схоже що нахиляють нас і ЄС.
Існує думка що без дешевих російських енергоресурсів, китайських акумуляторів і американської зброї - ЄС це fail state у всіх сенсах
Letusrock
 
Повідомлень: 2543
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 17:06

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт 13229 про внесення змін до Закону «Про військовий обовʼязок і військову службу». Дозволили чоловікам та жінкам старше 60 років підписувати контракт на проходження військової служби.

Про це пише «Судово-юридична газета».

За новим законом, під час воєнного стану чоловіки та жінки старше 60 років можуть укладати контракт, якщо вони визнані придатними до служби за станом здоровʼя. Для цього потрібна письмова згода командира військової частини. Якщо кандидат — офіцер, його кандидатуру має погодити Генеральний штаб або орган управління іншого військового формування.

Кандидати проходитимуть двомісячне випробування. Якщо вони не відповідають вимогам, то контракт розривають достроково.

Граничний вік для таких військовослужбовців не встановлюється. Контракт укладається на один рік з можливістю продовження. Після завершення воєнного стану його автоматично розриватимуть. Підставами для дострокового розірвання є непроходження випробування та службова невідповідність.
https://babel.ua/news/119753-verhovna-r ... e-60-rokiv
detroytred
 
Повідомлень: 24824
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 17:11

  Banderlog написав:Не треба було нашим лізти на рожон, ставати полем битви між сходом і заходом. Нідо чого хорошого воно не приведе. Війну треба заминати і вертати нейтралітет і позаблоковий статус.

Які настрої пішли )

Он було кілька повідомлень, що Путін не хоче хупиняти війну, но ти ж цього не бачишь.

Ти хочешь, щоб російські війська встали на західному кордоні України
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11618
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 17:15

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Поки погоджуюсь з думкою експерта -- рфію нахилять в три руки Штати-Лондон-Пекін.
А як воно там насправді - хз.
Інформації справжньої, а не показу від Матриці, в нас мізер.

Поки більше схоже що нахиляють нас і ЄС.
Існує думка що без дешевих російських енергоресурсів, китайських акумуляторів і американської зброї - ЄС це fail state у всіх сенсах

Нас не треба нахиляти...
Зі своєю функцією Україна справляється майже на всі сто.
Лише невеличкі тьорки по нижньому рівню віку мобілізації.

Дик))) Нахиляння рфії в тому і складається -- щоб вона не вийожувалася (зі своїми амбіціями, величами, каленами, рівноправно партнерством), а справно і на вигідних умовах гнала-постачала ресурси на Захід ... і Схід. Допускала на свій ринок.

По суті вся війна (ціль війни) з боку що Заходу, що Китаю та Ко зводиться до повернення рфії в часи Єльцина або раннього пу. Коли світові корпорації хазяїнували, як в себе вдома.
В принципі, це для рфії краще, ніж отак воювати.... і-або повернутися до часів Холодної війни.

Попутньо підріжуть трохи ще й жиного кабанчика Європу?
Так Вашингтон-Лондан да й Пекін з Ко тільки за.
Полум'я криз перевиробництва вимагає когось на дрова((
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 16 лип, 2025 17:17, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 24824
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 17:16

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Не треба було нашим лізти на рожон, ставати полем битви між сходом і заходом. Нідо чого хорошого воно не приведе. Війну треба заминати і вертати нейтралітет і позаблоковий статус.

Які настрої пішли )

Он було кілька повідомлень, що Путін не хоче хупиняти війну, но ти ж цього не бачишь.

Ти хочешь, щоб російські війська встали на західному кордоні України
які настрої? Я завжди був за попередню версію конституції де був нейтралітет і позаблоковість. Ти ж якось не помічаєш що в нато нас не беруть? І жодного союзникатв нас нема? Ніхто не хоче воювати з росіянами.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3161
З нами з: 24.06.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 17:16

  fox767676 написав:У дев'яностих-нульових ще були можливості для суверенного нейтралітету (і навіть альтернативних блоків типу ГУАМ), но народ своїми пасіонарними сплесками вправо-вліво зруйнував базу. Якщо б тоді менше тревенькали про демократії, то можно було б побудувати блок Мінськ-Київ-Анкара-Баку.


Яке ж ти хворе ...

Якій нейтралітет ?
2003 рік, Тузла ... ніяких майданів, ніякого НАТО, а Тузла вже була

Та намагання Путіна прибрати Кучму за його многовекторність

Поздоровлення на виборах, тричі(!!!), Януковича від Путіна тому приклад )

PS. Как у вас там говорят: - учи историю
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11618
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 17:20

  pesikot написав:
  fox767676 написав:У дев'яностих-нульових ще були можливості для суверенного нейтралітету (і навіть альтернативних блоків типу ГУАМ), но народ своїми пасіонарними сплесками вправо-вліво зруйнував базу. Якщо б тоді менше тревенькали про демократії, то можно було б побудувати блок Мінськ-Київ-Анкара-Баку.


Яке ж ти хворе ...

Якій нейтралітет ?
2003 рік, Тузла ... ніяких майданів, ніякого НАТО, а Тузла вже була


PS. Как у вас там говорят: - учи историю
при кучмі війни не було. Війна почалась після розвороту України в сторону нато і євросоюзу.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3161
З нами з: 24.06.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 144381443914440144411444214443>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 105921
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 285507
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 946493
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.