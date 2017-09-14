Schmit написав:ВСІ ШАХЕДИ вже давно можна було збивати ще на границі з рф,
Модно в кратце, какое предлагается решение? Смотреть целый час политического бреда, замаскированного под военный анализ нет никаких сил.
Любите ви прості рішення - очікувано. Ну добре, десь з 10-ї до 20-ї хвилини вся суть є. По-перше, радари, ефективні проти шахідів реб, дрони перехоплювачі наші союзники давно виробляють, можна було закуповувати вже давно. По-друге, ще у 22-23 році нам пропонували побудувати завод дронів перехоплювачів, але... По-третє, грошей на це все достатньо лише з одного потужного міністерства, створеного спеціально для Чернишова.
Banderlog написав:Я за жорстку мобілізацію і врізання броні по максимуму. Для здобувачів освіти в першу чергу. Поставити обмеження до 23років і хватить. І поліцаям зробив б ліміт в 20 процентів підрозділу повинен воювати ліміт би поставив рік. Щоб всі пройшли через фронт. Пожежники, сбу те саме. Для держслужби таможні налоговиків ліміт - 15 процентів. Робочий час всім держслужбовцям, збільшити до 11 годин і 7 денного робочого тижня. .... А така як є мобілізація це тупо викачування бабла з пересічних
що це змінить? буде не 300 тис. сзч, а 500 тис. і далі... на полігонах забусярені спиваються в муку, ширяються як в останній день життя, а по прибутті у війсь. частину-тікають або забивають на усе болт.
або ще гірше:
Мобілізований розстріляв сержантів в учбовому центрі.
16.07.2025, близько 14:45, поблизу селища Гончарівське Чернігівського району ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, під час проведення навчальних стрільб на загальновійськовому полігоні Сухопутних військ ЗСУ, курсант військової частини А3321 солдат Кошель Б.Є., з невстановленого, на даний час, мотиву схопив автомат «АКМ-74», який привів у бойовий стан та здійснив постріли в бік: - старшого сержанта Кришталя Д.О., - головного сержанта Рекуненка О.Л. та - старшого сержанта Скрипку Д.О.
Внаслідок здійснених пострілів військовослужбовці Рекуненко О.Л. та Кришталь Д.О. отримали численні проникаючі вогнепальні поранення, від яких ПОМЕРЛИ на місці події.
Під час вчинення особливо тяжкого злочину нападник Кошель Б.Є. не влучив у військовослужбовця Скрипку Д.О., у звʼязку з чим той тілесних ушкоджень не отримав.
Я розумію що все пояснювати зручно бусифікацією, проте в усі часи і в усіх арміях такі випадки були. Є вони і у кацапів, де бусифікаціі начебто нема. Але там майже завжди є алкоголь , і тортури (як мінімум моральне приниження), що і «вистрілює».
Schmit написав:Ну добре, десь з 10-ї до 20-ї хвилини вся суть є.
С отвращением послушал. Если без политики, все бы уместилось в 2 минуты. Подтасовки начались с определения длины границы. Почему только 2 области? Заходить шахеды могут через всю границу, включая границу с рб, лбз и с моря. Уже нужно устроить. Также стоит учесть, что радиус действия радара сильно зависит от высоты цели. Далее ещё интереснее. Перехватчики существуют, вроде даже недорогие. Не озвучено только, в каких объемах они могут выпускаться? Также не озвучена потребность, а она значительно больше количества целей, поскольку нужно держать запасы по всему кордону. Вряд ли это в ближайшей перспективе реально. Гладко в теории, когда исполнения хочешь от кого-то другого. Получается просто политическая возня.
И да, если такой кордон на границе организуют, он станет первым объектом атаки, и этот же умник первым начнет критиковать. Такие вещи делаются на приличной глубине.
Banderlog написав:Я за жорстку мобілізацію і врізання броні по максимуму. Для здобувачів освіти в першу чергу. Поставити обмеження до 23років і хватить. І поліцаям зробив б ліміт в 20 процентів підрозділу повинен воювати ліміт би поставив рік. Щоб всі пройшли через фронт. Пожежники, сбу те саме. Для держслужби таможні налоговиків ліміт - 15 процентів. Робочий час всім держслужбовцям, збільшити до 11 годин і 7 денного робочого тижня. .... А така як є мобілізація це тупо викачування бабла з пересічних
що це змінить? буде не 300 тис. сзч, а 500 тис. і далі... на полігонах забусярені спиваються в муку, ширяються як в останній день життя, а по прибутті у війсь. частину-тікають або забивають на усе
це все означає, що треба набирати ще більше. Бо набір не покриває втрат плюс сзч.
Hotab написав:Я розумію що все пояснювати зручно бусифікацією, проте в усі часи і в усіх арміях такі випадки були. Є вони і у кацапів, де бусифікаціі начебто нема. Але там майже завжди є алкоголь , і тортури (як мінімум моральне приниження), що і «вистрілює».
Випередив. Ждунська мразота будь що буде приводити для виправдання своєї пропаганди на зрив мобілізації.
Banderlog написав:Я за жорстку мобілізацію і врізання броні по максимуму. Для здобувачів освіти в першу чергу. Поставити обмеження до 23років і хватить. І поліцаям зробив б ліміт в 20 процентів підрозділу повинен воювати ліміт би поставив рік. Щоб всі пройшли через фронт. Пожежники, сбу те саме. Для держслужби таможні налоговиків ліміт - 15 процентів. Робочий час всім держслужбовцям, збільшити до 11 годин і 7 денного робочого тижня. .... А така як є мобілізація це тупо викачування бабла з пересічних
що це змінить? буде не 300 тис. сзч, а 500 тис. і далі... на полігонах забусярені спиваються в муку, ширяються як в останній день життя, а по прибутті у війсь. частину-тікають або забивають на усе
це все означає, що треба набирати ще більше. Бо набір не покриває втрат плюс сзч.
І завезти півмільона бангладешців, і заодно ще півмільйона, щоб два раза не возити.
Schmit написав:Ну добре, десь з 10-ї до 20-ї хвилини вся суть є.
С отвращением послушал. Если без политики, все бы уместилось в 2 минуты. Подтасовки начались с определения длины границы. Почему только 2 области? Заходить шахеды могут через всю границу, включая границу с рб, лбз и с моря. Уже нужно устроить. Также стоит учесть, что радиус действия радара сильно зависит от высоты цели. Далее ещё интереснее. Перехватчики существуют, вроде даже недорогие. Не озвучено только, в каких объемах они могут выпускаться? Также не озвучена потребность, а она значительно больше количества целей, поскольку нужно держать запасы по всему кордону. Вряд ли это в ближайшей перспективе реально. Гладко в теории, когда исполнения хочешь от кого-то другого. Получается просто политическая возня.
И да, если такой кордон на границе организуют, он станет первым объектом атаки, и этот же умник первым начнет критиковать. Такие вещи делаются на приличной глубине.
А що ти хотів від порохатих брехунів? Вони як і їх кацапські колеги завжди брешуть. З перехоплювачами все набагато складніше, дешеві є для перехоплення малошвидкістних, низьковисотних цілей, а вже для таких як шахед вони зовсім не дешеві і випускаються мізерними кількостями. Над дешевими реально працюючими рішеннями ще працюють і вони лише зараз починають іти в серію.