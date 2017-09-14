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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14443144441444514446>
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 08:34

  Banderlog написав:
  jump написав:
  Banderlog написав:Я за жорстку мобілізацію і врізання броні по максимуму.
Для здобувачів освіти в першу чергу. Поставити обмеження до 23років і хватить. І поліцаям зробив б ліміт в 20 процентів підрозділу повинен воювати ліміт би поставив рік. Щоб всі пройшли через фронт. Пожежники, сбу те саме.
Для держслужби таможні налоговиків ліміт - 15 процентів. Робочий час всім держслужбовцям, збільшити до 11 годин і 7 денного робочого тижня.
....
А така як є мобілізація це тупо викачування бабла з пересічних


що це змінить?
буде не 300 тис. сзч, а 500 тис. і далі...
на полігонах забусярені спиваються в муку, ширяються як в останній день життя, а по прибутті у війсь. частину-тікають або забивають на усе
це все означає, що треба набирати ще більше. Бо набір не покриває втрат плюс сзч.

І завезти півмільона бангладешців, і заодно ще півмільйона, щоб два раза не возити.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 08:47

  Сибарит написав:
  Schmit написав:Ну добре, десь з 10-ї до 20-ї хвилини вся суть є.

С отвращением послушал. Если без политики, все бы уместилось в 2 минуты.
Подтасовки начались с определения длины границы. Почему только 2 области? Заходить шахеды могут через всю границу, включая границу с рб, лбз и с моря. Уже нужно устроить. Также стоит учесть, что радиус действия радара сильно зависит от высоты цели.
Далее ещё интереснее. Перехватчики существуют, вроде даже недорогие. Не озвучено только, в каких объемах они могут выпускаться? Также не озвучена потребность, а она значительно больше количества целей, поскольку нужно держать запасы по всему кордону. Вряд ли это в ближайшей перспективе реально.
Гладко в теории, когда исполнения хочешь от кого-то другого.
Получается просто политическая возня.

И да, если такой кордон на границе организуют, он станет первым объектом атаки, и этот же умник первым начнет критиковать. Такие вещи делаются на приличной глубине.

А що ти хотів від порохатих брехунів? :D Вони як і їх кацапські колеги завжди брешуть.
З перехоплювачами все набагато складніше, дешеві є для перехоплення малошвидкістних, низьковисотних цілей, а вже для таких як шахед вони зовсім не дешеві і випускаються мізерними кількостями. Над дешевими реально працюючими рішеннями ще працюють і вони лише зараз починають іти в серію.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 08:53

"Підпільний стендап", телеканали та видавництва: які ще компанії отримали бронь від мобілізації :lol:
https://focus.ua/uk/ukraine/714846-pidp ... bilizaciji
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 09:13

  unicdima написав:А що ти хотів від порохатих брехунів? :D Вони як і їх кацапські колеги завжди брешуть.
З перехоплювачами все набагато складніше, дешеві є для перехоплення малошвидкістних, низьковисотних цілей, а вже для таких як шахед вони зовсім не дешеві і випускаються мізерними кількостями. Над дешевими реально працюючими рішеннями ще працюють і вони лише зараз починають іти в серію.

От политиков я давно ничего не хочу. Эта мразь безнадежна. Пытаюсь, по мере сил, показывать их манипуляции. Вернее, пытаюсь чуть поколебать веру наивных граждан в реальность чуда.
Это же катастрофа - стоит вскользь упомянуть искусственный интеллект, и у огромного количества людей отключается естественный.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 09:14

  unicdima написав:
  katso написав:То что они делают на улицах - это не мобилизация, а избиения и похищения людей, короче террор. И никакого отношения к обороноспособности оно не имеет (прям так вижу как этот убитый венгр увеличивает обороноспособность). Если называть вещи своими именами все становится на свои места.

Ухилянти тікають, чинять спротив, а потім таке ждунське гавно вищить - ізбієнія, пахіщенія. Хтось їм заважає самим прийти в тцк, показати документи на вулиці?
Основна проблема мобілізації пропаганда від кацапів
Про мадяра маєм фейк від російського агента Орбана, якому Могилевич платив бабло, а ти розповсюджуєш цю брехню.


Ну вот еще случай когда человек хотел выехать а его бусифицировали чувака - сильно это увеличило
обороноспособность?

О том, что мобилизованный расстрелял сержантов на черниговском полигоне, пишет и экс-нардеп Игорь Мосийчук. Ранее об этом сообщал нардеп Артем Дмитрук.

Инцидент произошел вчера утром во время учебных стрельб. Солдат Кошель, курсант части А3321, по неизвестным пока причинам взял автомат АКМ-74, привел его в боевое положение и начал стрелять по своим инструкторам.

Погибли старший сержант Кришталь и главный сержант Рекуненко. По словам очевидцев, курсант сделал каждому из них контрольные выстрелы в голову. Третий военнослужащий — старший сержант Скрипка — также попал под обстрел, но четыре пули попали в бронежилет, благодаря чему он не пострадал.

Стрельба началась, когда военные парами выходили на огневой рубеж. Кошель неожиданно развернулся и начал стрелять в спину инструкторам. Один из убитых, как сообщается, впервые увидел курсанта в этот день.

Известно, что во время прибытия в часть Кошель заявлял, что не собирается служить и еще в 2022 году хотел выехать в Россию. Сейчас продолжаются следственные действия для установления мотивов расстрела.

Официальных комментариев пока не было.

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katso
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 09:15

unicdima
Це твої фантазії, що будь більше пропаганди від Черчіля зявляться черги в тцк. Хто хотів ті вже пішли. І далеко не факт що всі що йшли були згідні воювати 3 роки...
а ті кого зараз тянуть в бус вже знають, що терміну демобілізації не буде.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 09:21

  katso написав:
  unicdima написав:
  katso написав:То что они делают на улицах - это не мобилизация, а избиения и похищения людей, короче террор. И никакого отношения к обороноспособности оно не имеет (прям так вижу как этот убитый венгр увеличивает обороноспособность). Если называть вещи своими именами все становится на свои места.

Ухилянти тікають, чинять спротив, а потім таке ждунське гавно вищить - ізбієнія, пахіщенія. Хтось їм заважає самим прийти в тцк, показати документи на вулиці?
Основна проблема мобілізації пропаганда від кацапів
Про мадяра маєм фейк від російського агента Орбана, якому Могилевич платив бабло, а ти розповсюджуєш цю брехню.


Ну вот еще случай когда человек хотел выехать а его бусифицировали чувака - сильно это увеличило
обороноспособность?

це іменно случай. Таких випадків одиниці. А бусифікованих під мільйон. Статистика річ вперта.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 09:31

  katso написав:Третий военнослужащий — старший сержант Скрипка — также попал под обстрел, но четыре пули попали в бронежилет, благодаря чему он не пострадал.

Я бы к нему присмотрелся повнимательнее. Он или самый педантичный из всех инструкторов, или имел основание предполагать такое поведение рекрута.
На полигоне в броне должны быть все, но инструкторы броней обычно не злоупотребляют.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 09:31

  katso написав:Ну вот еще случай когда человек хотел выехать а его бусифицировали чувака - сильно это увеличило
обороноспособность?

О том, что мобилизованный расстрелял сержантов на черниговском полигоне, пишет и экс-нардеп Игорь Мосийчук. Ранее об этом сообщал нардеп Артем Дмитрук.

Инцидент произошел вчера утром во время учебных стрельб. Солдат Кошель, курсант части А3321, по неизвестным пока причинам взял автомат АКМ-74, привел его в боевое положение и начал стрелять по своим инструкторам.

Погибли старший сержант Кришталь и главный сержант Рекуненко. По словам очевидцев, курсант сделал каждому из них контрольные выстрелы в голову. Третий военнослужащий — старший сержант Скрипка — также попал под обстрел, но четыре пули попали в бронежилет, благодаря чему он не пострадал.

Стрельба началась, когда военные парами выходили на огневой рубеж. Кошель неожиданно развернулся и начал стрелять в спину инструкторам. Один из убитых, как сообщается, впервые увидел курсанта в этот день.

Известно, что во время прибытия в часть Кошель заявлял, что не собирается служить и еще в 2022 году хотел выехать в Россию. Сейчас продолжаются следственные действия для установления мотивов расстрела.

Официальных комментариев пока не было.

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Олешко, Мосійчук, Дмитрук, Страна :mrgreen: повний набір прокацапських підарів і новина яка іде з їх помийок, де вони посилаються один на одного. Тут питання чи взагалі щось таке було?
Як вже ми писали подібне було і до війни і буде після. Мій солдат якось стріляв в іншого і він був добровольцем.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 10:36

  Banderlog написав:
  барабашов написав:Нет
Я не в ЗСУ которое ТЦК😂
а хто в тцк? Тут ніби ще ніхто в такому непризнавався.
Унікдіма тцк?

полюбому з тцк, бо постійно пише про якихось підерів які його оточують :lol:
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