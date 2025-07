Додано: Чет 17 лип, 2025 11:30

Американський президент Дональд Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року.Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.В інтерв'ю подкасту The Times "The General and The Journalist" Єрмак сказав, що лише економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на російського диктатора Володимира Путіна та змусити його усвідомити, що продовження цієї війни йому обходиться занадто дорого.На думку Єрмака, Трамп дійсно може завершити війну в Україні "до кінця цього року", якщо виконає свою погрозу запровадити значні нові санкції проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ.Війна в Україні може тривати ще 3-5 років Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на стратегічний національний огляд для Франції до 2030 року, опублікованому на сайті уряду.Окрім активних бойових дій на території України, можливі нові наступальні операції Росії поблизу Європи - у Молдові, на Балканах і навіть проти держав-членів НАТО.Європа має готуватися до "ризику великої війни в серці континенту", водночас визнаючи, що США не будуть активно залучені в регіональну безпеку."Найвищим ризиком є ситуація, за якої подібна агресія співпадатиме з масштабною операцією в іншому регіоні світу, що відверне американські сили", - йдеться в документі.