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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14443144441444514446>
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 11:45

  detroytred написав:
На думку Єрмака, Трамп дійсно може завершити війну в Україні "до кінця цього року", якщо виконає свою погрозу запровадити значні нові санкції проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ.
https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-mozhe ... 33255.html

Пекін сказав що йому Вашингтон не указ, і тільки посилить допомогу Москві якщо буде тиск.
запізно пити боржомі
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 11:47

  detroytred написав:
  Xenon написав:
❗️Військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога, – Зеленський щодо строків служби.


Перемоги можна досягти лише в бою, а оформлення кінця війни все одно буде дипломатичним – Володимир Зеленський
21 травня 2022 року
https://www.president.gov.ua/news/perem ... -vij-75225

"Ми хочемо миру, але як можна досягти миру з Росією? Тільки шляхом перемоги на полі бою в нашій країні, на нашій землі, щоб зупинити Росію.
03.04.23
https://censor.net/ua/news/3409753/myru ... zelenskyyi

Пряма мова: "Мені здається, на сьогодні зрозуміло, що зброєю на полі бою у цій війні не переможе жодна із сторін.
18 ЛЮТОГО 2025
https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/18/7498943/


зганьбився тому що непослідовний
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 11:50

мотивация 80 левела

❗️Строків служби не буде: військові повернуться додому лише після перемоги, — Зеленський
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 11:55

  fox767676 написав:
  detroytred написав:
На думку Єрмака, Трамп дійсно може завершити війну в Україні "до кінця цього року", якщо виконає свою погрозу запровадити значні нові санкції проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ.
https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-mozhe ... 33255.html

Пекін сказав що йому Вашингтон не указ, і тільки посилить допомогу Москві якщо буде тиск.
запізно пити боржомі

Та отож.
Малюють, як схочеться.
Матриця..
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 12:05

Тільки по справедливості. У мобілізації важливий момент демо

  Xenon написав:мотивация 80 левела

❗️Строків служби не буде: військові повернуться додому лише після перемоги, — Зеленський

29 січня 2024
Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від військових законопроєкту про «справедливу мобілізацію», яка, зокрема, не передбачатиме вручення повісток на вулицях і передбачатиме демобілізацію.

«Тільки по справедливості. У мобілізації важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів – на полі бою… І треба справедливі ротації, треба давати широкі відпустки. Грошима все прикрити не можна. Хоча заробітні плати – високі, але, тим не менше, треба справедливість у цьому напрямку», – сказав Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

«У будь-якому випадку, я б хотів, щоб це був комплексний, справедливий законопроєкт. Ось і все. Їхнє завдання сьогодні це зробити. Ніхто не говорить, що це популярне рішення чи непопулярне. Але, мені здається, важливо, щоб військові разом із Міністерством оборони підготували справедливу відповідь на це питання», – додав президент.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 96460.html
Матриця...
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 12:05

  Xenon написав:мотивация 80 левела

❗️Строків служби не буде: військові повернуться додому лише після перемоги, — Зеленський

Схоже цей виданий лідер рішив шо ми тут довічно і він там до перемоги :lol: можливість того що україна програє схоже ніхто не розглядає...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 12:17

  Banderlog написав:
  Xenon написав:мотивация 80 левела

❗️Строків служби не буде: військові повернуться додому лише після перемоги, — Зеленський

Схоже цей виданий лідер рішив шо ми тут довічно і він там до перемоги :lol: можливість того що україна програє схоже ніхто не розглядає...



Львівський суд призначив військовому 7 років тюрми за повторне СЗЧ :shock:
https://zaxid.net/lvivskiy_sud_priznach ... h_n1614907
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 12:27

  Сибарит написав:
  Schmit написав:Ну добре, десь з 10-ї до 20-ї хвилини вся суть є.

С отвращением послушал. Если без политики, все бы уместилось в 2 минуты.
Подтасовки начались с определения длины границы. Почему только 2 области? Заходить шахеды могут через всю границу, включая границу с рб, лбз и с моря. Уже нужно устроить. Также стоит учесть, что радиус действия радара сильно зависит от высоты цели.
Далее ещё интереснее. Перехватчики существуют, вроде даже недорогие. Не озвучено только, в каких объемах они могут выпускаться? Также не озвучена потребность, а она значительно больше количества целей, поскольку нужно держать запасы по всему кордону. Вряд ли это в ближайшей перспективе реально.
Гладко в теории, когда исполнения хочешь от кого-то другого.
Получается просто политическая возня.

И да, если такой кордон на границе организуют, он станет первым объектом атаки, и этот же умник первым начнет критиковать. Такие вещи делаются на приличной глубине.


Про перехоплювачі знають з 22-го року, вже можна було 10 разів наростити існуючі союзницькі виробництва, не кажучи вже про нові, які нам давно пропонували побудувати.
А зараз перехоплювачі приподносять, як неймовірна новинка - потужне рішення, тільки "дайте грошей".
Ну продовжуйте виправдовувати бездіяльність, некомпетентність і постійні запізнілі реакції керманичів, "так і пабідім".
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 17 лип, 2025 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 12:33

  Xenon написав:мотивация 80 левела

❗️Строків служби не буде: військові повернуться додому лише після перемоги, — Зеленський

Від душі додав мотивації діючим військовим та потенційним клієнтам бусиків
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 12:36

І ТЦК безсильна.. Навіть на ШРТ



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