Сибарит написав:

Schmit написав: Ну добре, десь з 10-ї до 20-ї хвилини вся суть є.

Ну добре, десь з 10-ї до 20-ї хвилини вся суть є.

С отвращением послушал. Если без политики, все бы уместилось в 2 минуты.Подтасовки начались с определения длины границы. Почему только 2 области? Заходить шахеды могут через всю границу, включая границу с рб, лбз и с моря. Уже нужно устроить. Также стоит учесть, что радиус действия радара сильно зависит от высоты цели.Далее ещё интереснее. Перехватчики существуют, вроде даже недорогие. Не озвучено только, в каких объемах они могут выпускаться? Также не озвучена потребность, а она значительно больше количества целей, поскольку нужно держать запасы по всему кордону. Вряд ли это в ближайшей перспективе реально.Гладко в теории, когда исполнения хочешь от кого-то другого.Получается просто политическая возня.И да, если такой кордон на границе организуют, он станет первым объектом атаки, и этот же умник первым начнет критиковать. Такие вещи делаются на приличной глубине.