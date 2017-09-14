Schmit написав:Вартість ракети для системи Vampire, яка використовується для боротьби з безпілотниками становить близько 30 тисяч доларів, а ти розповідаєш, що дрон-перехоплювач - 125 тисяч.
Армія США закупить у компанії Raytheon 600 перехоплювачів дронів Coyote 2C за ціною $125 тис. за одиницю.
Там непонятно: есть слухи, что это не только за дроны оплата...
Армия США заключила контракт с компанией RTX на производство 600 дронов-перехватчиков Coyote 2C. Сумма контракта составляет 75 миллионов долларов.
Как сообщает издание Defense Post, контракт предполагает увеличение производственных мощностей для изготовления 6 тысяч кинетических и 700 единиц некинетических дронов Coyote, а также 252 стационарных, 52 мобильных пусковых установок, 118 стационарных радаров Ku-диапазона и 33 мобильных радаров.
Schmit написав:Вартість ракети для системи Vampire, яка використовується для боротьби з безпілотниками становить близько 30 тисяч доларів, а ти розповідаєш, що дрон-перехоплювач - 125 тисяч.
Армія США закупить у компанії Raytheon 600 перехоплювачів дронів Coyote 2C за ціною $125 тис. за одиницю.
Там непонятно: есть слухи, что это не только за дроны оплата...
Армия США заключила контракт с компанией RTX на производство 600 дронов-перехватчиков Coyote 2C. Сумма контракта составляет 75 миллионов долларов.
Как сообщает издание Defense Post, контракт предполагает увеличение производственных мощностей для изготовления 6 тысяч кинетических и 700 единиц некинетических дронов Coyote, а также 252 стационарных, 52 мобильных пусковых установок, 118 стационарных радаров Ku-диапазона и 33 мобильных радаров.